Erdoğan'dan 6 Şubat mesajı: '3 yıl gibi kısa sürede şehirlerimizi yeniden ihya ettik'

Erdoğan'dan 6 Şubat mesajı: '3 yıl gibi kısa sürede şehirlerimizi yeniden ihya ettik'

Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde 'Depremde yıkılan şehirlerimizi tekrar ayağa kaldıracağımıza dair milletimize söz verdik. Bugün... 06.02.2026, Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3. yıl dönümünde hayatını kaybedenleri yad ederek, "Onların hatıralarını kalbimizde ve zihnimizde daima yaşatacağımıza, emanetlerine sahip çıkacağımıza, depremde yıkılan şehirlerimizi tekrar ayağa kaldıracağımıza dair milletimize söz verdik. Bugün Allah'ın izniyle bu işin altından kalktık, 3 yıl gibi kısa sürede şehirlerimizi yeniden imar ve ihya ettik. Sözümüzü tuttuk." ifadelerini kullandı.'Sözümüzü tuttuk'Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:Paylaşımda, depremin ardından yaşanan yıkıma ve yapılan çalışmalarla bölgenin yeniden ayağa kaldırılmasına ilişkin bir videoya da yer verildi.

