https://anlatilaninotesi.com.tr/20260206/erdogandan-6-subat-mesaji-3-yil-gibi-kisa-surede-sehirlerimizi-yeniden-ihya-ettik-1103311275.html
Erdoğan'dan 6 Şubat mesajı: '3 yıl gibi kısa sürede şehirlerimizi yeniden ihya ettik'
Erdoğan'dan 6 Şubat mesajı: '3 yıl gibi kısa sürede şehirlerimizi yeniden ihya ettik'
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde 'Depremde yıkılan şehirlerimizi tekrar ayağa kaldıracağımıza dair milletimize söz verdik. Bugün... 06.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-06T10:44+0300
2026-02-06T10:44+0300
2026-02-06T10:44+0300
türki̇ye
recep tayyip erdoğan
deprem
6 şubat kahramanmaraş depremi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/04/1103267800_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_756f0f636f6c55dc011b339328c26fdb.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3. yıl dönümünde hayatını kaybedenleri yad ederek, "Onların hatıralarını kalbimizde ve zihnimizde daima yaşatacağımıza, emanetlerine sahip çıkacağımıza, depremde yıkılan şehirlerimizi tekrar ayağa kaldıracağımıza dair milletimize söz verdik. Bugün Allah'ın izniyle bu işin altından kalktık, 3 yıl gibi kısa sürede şehirlerimizi yeniden imar ve ihya ettik. Sözümüzü tuttuk." ifadelerini kullandı.'Sözümüzü tuttuk'Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:Paylaşımda, depremin ardından yaşanan yıkıma ve yapılan çalışmalarla bölgenin yeniden ayağa kaldırılmasına ilişkin bir videoya da yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260206/doc-dr-ozmen-deprem-haritasinda-en-tehlikeli-yerlerden-biri-diye-uyardi-7-ve-uzeri-deprem-beklenen-1103225567.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/04/1103267800_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_6943f1d403296736230ef78bbbd35d84.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, deprem, 6 şubat kahramanmaraş depremi
recep tayyip erdoğan, deprem, 6 şubat kahramanmaraş depremi
Erdoğan'dan 6 Şubat mesajı: '3 yıl gibi kısa sürede şehirlerimizi yeniden ihya ettik'
Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde 'Depremde yıkılan şehirlerimizi tekrar ayağa kaldıracağımıza dair milletimize söz verdik. Bugün Allah'ın izniyle bu işin altından kalktık, 3 yıl gibi kısa sürede şehirlerimizi yeniden imar ve ihya ettik. Sözümüzü tuttuk' mesajını paylaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3. yıl dönümünde hayatını kaybedenleri yad ederek, "Onların hatıralarını kalbimizde ve zihnimizde daima yaşatacağımıza, emanetlerine sahip çıkacağımıza, depremde yıkılan şehirlerimizi tekrar ayağa kaldıracağımıza dair milletimize söz verdik. Bugün Allah'ın izniyle bu işin altından kalktık, 3 yıl gibi kısa sürede şehirlerimizi yeniden imar ve ihya ettik. Sözümüzü tuttuk." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"3 yıl önce bugün yaşadığımız iki büyük deprem sebebiyle Rahmet-i Rahman'a kavuşan kardeşlerimizi unutmayacağız. Onların hatıralarını kalbimizde ve zihnimizde daima yaşatacağımıza, emanetlerine sahip çıkacağımıza, depremde yıkılan şehirlerimizi tekrar ayağa kaldıracağımıza dair milletimize söz verdik. Bugün Allah'ın izniyle bu işin altından kalktık, 3 yıl gibi kısa sürede şehirlerimizi yeniden imar ve ihya ettik. Sözümüzü tuttuk."
Paylaşımda, depremin ardından yaşanan yıkıma ve yapılan çalışmalarla bölgenin yeniden ayağa kaldırılmasına ilişkin bir videoya da yer verildi.