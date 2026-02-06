https://anlatilaninotesi.com.tr/20260206/epsteinin-tuhaf-yasami-bunca-para-nereden-geldi-netanyahudan-aciklama-1103322355.html

Epstein’ın tuhaf yaşamı: Bunca para nereden geldi? Netanyahu'dan açıklama

Epstein'nin yüz milyonlarca dolarlık serveti nasıl oluşturduğu ve ölümünün ardından bu paranın nereye gittiği sorusu, yayımlanan yeni dosyalarla gündemde.

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'in mali gücünün kaynağı ve ölümünden sonra servetinin akıbeti, kamuoyunda en çok tartışılan başlıklardan biri olmaya devam ediyor.Öte yandan Epstein'in İsrail bağlantıları da tartışılırken İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak ile Epstein arasındaki ilişkiyi ileri sürdü.Netanyahu, eski Başbakan Barak'ın 20 yıl önceki seçim yenilgisinin etkisinde kalarak yıllardır "İsrail demokrasisini baltalamak için çalıştığını" iddia etti.'Ölmediği ve İsrail'e çalıştığı' iddialarıEpstein'in İsrail için çalıştığı ve ölmediği yönündeki iddialar son günlerde kamuoyunda yer alıyor. Bu iddialara Epstein'in YouTube ve Fortnite isimli oyundaki kullanıcı adı "littlestjeff1" gerekçe gösteriliyor.Kamuoyuyla paylaşılan dosyalarda yer alan ve Epstein’in sık sık oyun içi satın alımlar yaptığını gösteren belgelerde “Fortnite Tracker” adlı sitede “littlestjeff1” adıyla kullanılan hesabın, oyunun 3 Aralık 2023’te başlayan ve 8 Mart 2024’e kadar süren bölümüne yükseldiği öne sürülüyor.İddialar, Epstein'in Fortnite hesabının, ölümünden 4 yıl sonra İsrail'den aktif kullanıldığına işaret ediyor.Diplomasız öğretmenlikten Wall Street’e2019’daki kefalet duruşmasında avukatları, Epstein’in 550 milyon dolardan fazla varlığa sahip olduğunu açıklamıştı. Hakkındaki ağır suçlamalar ve bağlantıları nedeniyle dosya yıllardır uluslararası ilgi görüyor.Son dönemde yayımlanan ek dava ve soruşturma belgeleriyle birlikte, Epstein’ın parasını nasıl kazandığı ve servetin kimlere kaldığı soruları yeniden gündeme taşındı.New York’un Coney Island bölgesinde işçi sınıfı bir ailede doğan Epstein, üniversite eğitimini tamamlamadan Manhattan’daki seçkin Dalton School’da matematik ve fen bilgisi öğretmeni olarak çalışmaya başladı. Burada kurduğu bağlantılar kariyerinin yönünü değiştirdi.Okuldaki bir velinin referansıyla Wall Street yatırım bankası Bear Stearns yöneticilerine ulaştı. Dönemin yöneticilerinden Michael Tennenbaum, Epstein için ‘çok iyi bir satışçı’ değerlendirmesinde bulunarak işe aldı.Kendi servet yönetimi şirketiEpstein, 1982’de kendi servet yönetimi şirketini kurdu: J. Epstein and Co. Şirketin en dikkat çekici özelliği, yalnızca çok yüksek servete sahip müşterilerle çalışacağını duyurmasıydı. Alt sınırın 1 milyar dolar olduğu belirtiliyordu.En önemli müşterilerinden biri, L Brands’in sahibi iş insanı Les Wexner oldu. Wall Street Journal’ın aktardığına göre Epstein, Wexner ile yaklaşık 20 yıla yayılan çalışmasından yaklaşık 200 milyon dolar kazanç elde etti. Bu dönem, Epstein’ın hem mali gücünü hem de siyasi ve sosyal çevresini genişlettiği yıllar olarak öne çıktı.Bağlantıların kopuşu2007’de federal savcılarla anlaşma yapan Epstein, reşit olmayan bir kişiyi fuhuş amacıyla temin etme suçlamasını kabul etti ve 13 ay süren bir nevi yarı cezaevi (ABD’de gündüz çalışılıp gece cezaevine girilen sistem) kapsamında ceza aldı. Bu süreçten sonra Les Wexner ve JP Morgan gibi büyük bağlantıları Epstein ile çalışmayı bıraktı.Adalar ve gayrimenkullerEpstein, ABD Virjin Adaları’ndaki Little St James adasını 1998’de yaklaşık 12.3 milyon dolara satın aldı. 2016’da ise Great St James adasını 22 milyon dolara portföyüne ekledi. Bu mülkler daha sonra açılan davalarda merkezi önemde yer tuttu.Ölümünden önce net serveti2019’da mahkemeye sunulan belgelere göre Epstein’ın dört ev ve iki ada dahil olmak üzere 550 milyon doların üzerinde varlığı bulunuyordu. Aynı yıl cezaevinde hayatını kaybetti. Ölümünün ardından mal varlığı üzerinde alacaklılar, mağdur fonları ve resmi kurumlar hak talep etti.Servet nereye gitti?

