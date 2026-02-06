https://anlatilaninotesi.com.tr/20260206/enkazda-kizinin-elini-birakmamisti-baba-mesut-hancer-bu-aci-tarif-edilemez-1103312054.html

Enkazda kızının elini bırakmamıştı, baba Mesut Hançer: 'Bu acı tarif edilemez'

Enkazda kızının elini bırakmamıştı, baba Mesut Hançer: 'Bu acı tarif edilemez'

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerde 53 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Felaketin simge karelerinden biri olan, enkaz altındaki kızının... 06.02.2026

Türkiye, 6 Şubat 2023’te merkez üsleri Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı. 53 bini aşkın can kaybının yaşandığı felaket, 11 ilde büyük yıkıma neden oldu. Depremin üçüncü yılında, yakınlarını kaybedenler mezarlık ziyaretinde bulundu.Türkiye’nin hafızasına kazınan kareDepremde Kahramanmaraş’taki Ebrar Sitesi’nin enkazında çekilen ve 16 yaşındaki Irmak Leyla Hançer’in elini bırakmayan babası Mesut Hançer’in fotoğrafı, felaketin simgelerinden biri oldu. O kare, yaşanan büyük acının sessiz tanığı olarak hafızalara kazındı.Mezar başında bitmeyen acıFelaketin üçüncü yıl dönümünde Mesut Hançer ve eşi Gülseren Hançer, kızlarının mezarı başındaydı. Deprem sonrası Ankara’ya yerleştiklerini belirten Hançer, yaşadığı kaybın etkisinin hiç azalmadığını söyledi.'Bu acı tarif edilemez'Ebrar Sitesi'nde enkazın altında kalan 16 yaşındaki kızı Irmak Leyla Hançer'in elini tuttuğu fotoğraf karesiyle akıllara kazınan acılı baba Hançer ve eşi Gülseren Hançer felaketin üçüncü yıl dönümünde de kızlarının mezarı başındaydı.Hançer, yaşanan acının bir an olsun dinmediğini söyledi.Enkaz altında kızının cansız bedenini bulduğu anları anlatan Hançer, "Senesi geldi, hiçbir zaman unutulmuyor bu acı. Bu acı hiçbir zaman için tarif edilebilecek acı değil, kızımı kaybettim, ailemi kaybettim komple. Yani hiç tarif edilecek gibi değil. Biz şu anda Ankara’dayız, deprem sonrası oraya yerleştik. 6 Şubat'ta senesi geldiği için kızımızı ziyarete geldik" diye konuştu.

