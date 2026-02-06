Dünya her 26 saniyede bir titreşiyor, karantinada azalan ‘sismik nabız’ hakkında yeni tahminler

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260206/dunya-her-26-saniyede-bir-titresiyor-karantinada-azalan-sismik-nabiz-hakkinda-yeni-tahminler-1103313795.html

Bu sarsılmanının, diğer deyimiyle ‘nabız atışının’ nedeni okyanus dalgaları, volkanlar ya da tamamen başka bir şey mi konusunda ‘mikrosismik teoriler’ bir araya getirildi.

Dünya’nın her 26 saniyede bir çok zayıf bir sismik titreşim ürettiği onlarca yıldır biliniyor. Bilim insanlarının ‘mikrosism’ bir diğer deyişle ‘küçük ölçekli sismik titreşim’ adını verdiği bu düzenli yer hareketiyle ilgili yeni araştırmalar bu periyodik titreşimin okyanus dalgalarından yanardağlara kadar farklı nedenlerle ortaya çıkabileceğini ortaya koyuyor.Sinyal nereden geliyor?Düzenli sismik ‘nabız’ ilk kez 1960’ların başında jeolog Jack Oliver tarafından belgelendi. O dönemde Columbia Üniversitesi Lamont-Doherty Jeoloji Gözlemevi’nde çalışan Oliver, sinyali tespit etti ancak günümüzdeki kadar gelişmiş sismik ölçüm cihazları henüz mevcut değildi.Daha sonraki çalışmalar, sinyalin büyük olasılıkla Gine Körfezi’ndeki Bonny Körfezi bölgesinden geldiğini ortaya koydu. Bu da araştırmacıları belirli coğrafi ve jeolojik kaynaklar üzerinde yoğunlaştırdı.Okyanus dalgaları ve ‘davul etkisi’Popular Mechanics’e görüş veren bazı bilim insanlarına göre en güçlü aday okyanus dalgaları. Kıtaların deniz altındaki uzantısı olan kıta sahanlığı, derin okyanus tabanına geçişte doğal bir ‘dalgakıran’ görevi görüyor.Teoriye göre dalgalar Bonny Körfezi açıklarında kıta sahanlığının belirli bir geometrik yapısına çarptığında, tıpkı bir davula vurulmuş gibi düzenli bir titreşim üretiyor.Yanardağ ihtimali de güçlüAlternatif bir açıklama ise volkanik faaliyet. Nabzın kaynağı olarak işaret edilen nokta, Sao Tome Adası’ndaki bir yanardağa oldukça yakın. Bu nedenle bazı araştırmacılar titreşimin volkanik kökenli olabileceğini düşünüyor. Japonya’da da yanardağlarla bağlantılı benzer mikrosism örneklerinin kayda geçtiği biliniyor.Karantina döneminde azaldıUzmanlara göre bu 26 saniyelik düzenli titreşimlerin Dünya’ya veya insanlara doğrudan bir zarar verdiğine dair kanıt yok. Bu nedenle konu, deprem riski taşıyan büyük sismik olaylara kıyasla daha düşük öncelikle inceleniyor.Yine de bu sinyal, gezegenin iç yapısı ve okyanus-yer kabuğu etkileşimi hakkında hala keşfedilmeyi bekleyen çok sayıda süreç olduğunu gösteriyor. 2020’de küresel karantina döneminde insan kaynaklı titreşimlerin azalmasıyla Dünya’nın sismik olarak daha ‘sessiz’ hale gelmesi de araştırmacılara benzer zayıf sinyalleri inceleme fırsatı vermişti.Bununla ilgili çalışmalar sürse de, 26 saniyelik Dünya nabzı gizemi çözülmeyi bekleyen ilginç jeofizik sorulardan biri olmaya devam ediyor.

