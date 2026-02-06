https://anlatilaninotesi.com.tr/20260206/afad-duyurdu-erzincanda-deprem-oldu-1103317645.html
Erzincan'da deprem oldu: Validen açıklama geldi
Erzincan'da deprem oldu: Validen açıklama geldi
Erzincan'nın Kemah ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 06.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-06T14:34+0300
2026-02-06T14:34+0300
2026-02-06T14:42+0300
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Erzincan Kemah'ta deprem meydana geldi.Deprem mi oldu? Erzincan'da deprem mi oldu?AFAD, depremin büyüklüğünü 4,9 olarak duyurdu.Deprem 14.16'da gerçekleşirken 4,52 kilometre derinlikte meydana geldi.Erzincan Valisi: Can ve mal kaybı yokVali Hamza Aydoğdu, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Erzincan Kemah'ta meydana gelen 4,9 şiddetindeki depremde çok şükür herhangi bir can ve mal kaybı yoktur. Rabbim milletimizi, Erzincanlı hemşehrilerimizi her türlü afetten ve beladan muhafaza eylesin. Geçmiş olsun Erzincan." ifadelerini kullandı.
Erzincan'da deprem oldu: Validen açıklama geldi
14:34 06.02.2026 (güncellendi: 14:42 06.02.2026)
Erzincan'nın Kemah ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Erzincan Kemah'ta deprem meydana geldi.
Deprem mi oldu? Erzincan'da deprem mi oldu?
AFAD, depremin büyüklüğünü 4,9 olarak duyurdu.
Deprem 14.16'da gerçekleşirken 4,52 kilometre derinlikte meydana geldi.
Erzincan Valisi: Can ve mal kaybı yok
Vali Hamza Aydoğdu, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Erzincan Kemah'ta meydana gelen 4,9 şiddetindeki depremde çok şükür herhangi bir can ve mal kaybı yoktur. Rabbim milletimizi, Erzincanlı hemşehrilerimizi her türlü afetten ve beladan muhafaza eylesin. Geçmiş olsun Erzincan." ifadelerini kullandı.