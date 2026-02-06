https://anlatilaninotesi.com.tr/20260206/afad-duyurdu-erzincanda-deprem-oldu-1103317645.html

Erzincan'da deprem oldu: Validen açıklama geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Erzincan Kemah'ta deprem meydana geldi.Deprem mi oldu? Erzincan'da deprem mi oldu?AFAD, depremin büyüklüğünü 4,9 olarak duyurdu.Deprem 14.16'da gerçekleşirken 4,52 kilometre derinlikte meydana geldi.Erzincan Valisi: Can ve mal kaybı yokVali Hamza Aydoğdu, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Erzincan Kemah'ta meydana gelen 4,9 şiddetindeki depremde çok şükür herhangi bir can ve mal kaybı yoktur. Rabbim milletimizi, Erzincanlı hemşehrilerimizi her türlü afetten ve beladan muhafaza eylesin. Geçmiş olsun Erzincan." ifadelerini kullandı.

