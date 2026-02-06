https://anlatilaninotesi.com.tr/20260206/dilek-imamoglunun-kardesi-ali-kaya-tutuklandi-1103325952.html

Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya tutuklandı

Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya tutuklandı

Sputnik Türkiye

Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında gözaltına alınan Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya ve 13 kişi tutuklandı. 06.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-06T21:21+0300

2026-02-06T21:21+0300

2026-02-06T21:47+0300

türki̇ye

türkiye

dilek i̇mamoğlu

ali kaya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0e/1097026271_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_0d8a2898bb7da6112c032df749862587.jpg

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sağlık kontrolleri sonrası savcılığa çıkarılan zanlılardan 19’u tutuklama, 2’si adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine gönderildi. Hakimlik, aralarında Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya’nın da bulunduğu 14 şüphelinin tutuklanmasına, 7 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260204/casusluk-sorusturmasi-imamoglu-dahil-4-kisi-hakkinda-iddianame--1103261973.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, dilek i̇mamoğlu, ali kaya