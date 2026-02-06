Türkiye
Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya tutuklandı
Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya tutuklandı
Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında gözaltına alınan Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya ve 13 kişi tutuklandı. 06.02.2026, Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sağlık kontrolleri sonrası savcılığa çıkarılan zanlılardan 19’u tutuklama, 2’si adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine gönderildi. Hakimlik, aralarında Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya’nın da bulunduğu 14 şüphelinin tutuklanmasına, 7 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.
21:21 06.02.2026 (güncellendi: 21:47 06.02.2026)
Gözaltı
Gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2026
© AA
Abone ol
Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında gözaltına alınan Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya ve 13 kişi tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Sağlık kontrolleri sonrası savcılığa çıkarılan zanlılardan 19’u tutuklama, 2’si adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine gönderildi.
Hakimlik, aralarında Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya’nın da bulunduğu 14 şüphelinin tutuklanmasına, 7 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.
