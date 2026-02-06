https://anlatilaninotesi.com.tr/20260206/dilek-imamoglunun-kardesi-ali-kaya-tutuklandi-1103325952.html
Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya tutuklandı
Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya tutuklandı
Sputnik Türkiye
Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında gözaltına alınan Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya ve 13 kişi tutuklandı. 06.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-06T21:21+0300
2026-02-06T21:21+0300
2026-02-06T21:47+0300
türki̇ye
türkiye
dilek i̇mamoğlu
ali kaya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0e/1097026271_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_0d8a2898bb7da6112c032df749862587.jpg
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sağlık kontrolleri sonrası savcılığa çıkarılan zanlılardan 19’u tutuklama, 2’si adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine gönderildi. Hakimlik, aralarında Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya’nın da bulunduğu 14 şüphelinin tutuklanmasına, 7 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260204/casusluk-sorusturmasi-imamoglu-dahil-4-kisi-hakkinda-iddianame--1103261973.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0e/1097026271_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_6f0b8ca451e325067b0217c154aef4c4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, dilek i̇mamoğlu, ali kaya
türkiye, dilek i̇mamoğlu, ali kaya
Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya tutuklandı
21:21 06.02.2026 (güncellendi: 21:47 06.02.2026)
Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında gözaltına alınan Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya ve 13 kişi tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Sağlık kontrolleri sonrası savcılığa çıkarılan zanlılardan 19’u tutuklama, 2’si adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine gönderildi.
Hakimlik, aralarında Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya’nın da bulunduğu 14 şüphelinin tutuklanmasına, 7 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.