https://anlatilaninotesi.com.tr/20260206/clubhouse-bebeke-baskin-operasyona-100-polis-katildi-1103323027.html

ClubHouse Bebek’e baskın: Operasyona 100 polis katıldı

ClubHouse Bebek’e baskın: Operasyona 100 polis katıldı

Sputnik Türkiye

Uyuşturucu ve fuhuş iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım’ın gizli ortağı olduğu öne sürülen ClubHouse... 06.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-06T18:21+0300

2026-02-06T18:21+0300

2026-02-06T18:42+0300

türki̇ye

bebek

i̇stanbul

i̇stanbul valiliği

polis

polis müdahalesi

polis memuru

polis baskını

polis merkezi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/01/1074226385_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_53a113f554ad8b99bd323bbfa5e39aa7.jpg

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, ClubHouse Bebek’e operasyon başlattı.Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım’ın gizli ortağı olduğu öne sürülen işletmenin baskınına yaklaşık 100 polis memuruyla 5 adet K-9 narkotik köpeği katıldı. Sabah'ın haberine göre; yapılan operasyonda mekanda detaylı arama yapıldığı öğrenildi.Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü, operasyona ilişkin resmi açıklamanın ilerleyen saatlerde yapılmasının beklendiği belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260117/bebek-otelin-sahibi-muzaffer-yildirimin-rezidansinda-yapilan-aramalarda-santaj-kasetleri-ele-1102812444.html

türki̇ye

bebek

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bebek, i̇stanbul, i̇stanbul valiliği, polis, polis müdahalesi, polis memuru, polis baskını, polis merkezi