ClubHouse Bebek’e baskın: Operasyona 100 polis katıldı
ClubHouse Bebek’e baskın: Operasyona 100 polis katıldı
Uyuşturucu ve fuhuş iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın gizli ortağı olduğu öne sürülen ClubHouse...
türki̇ye
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, ClubHouse Bebek’e operasyon başlattı.Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım’ın gizli ortağı olduğu öne sürülen işletmenin baskınına yaklaşık 100 polis memuruyla 5 adet K-9 narkotik köpeği katıldı. Sabah'ın haberine göre; yapılan operasyonda mekanda detaylı arama yapıldığı öğrenildi.Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü, operasyona ilişkin resmi açıklamanın ilerleyen saatlerde yapılmasının beklendiği belirtildi.
ClubHouse Bebek’e baskın: Operasyona 100 polis katıldı

18:21 06.02.2026 (güncellendi: 18:42 06.02.2026)
Uyuşturucu ve fuhuş iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım’ın gizli ortağı olduğu öne sürülen ClubHouse Bebek’e polis operasyonu düzenlendi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, ClubHouse Bebek’e operasyon başlattı.
Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım’ın gizli ortağı olduğu öne sürülen işletmenin baskınına yaklaşık 100 polis memuruyla 5 adet K-9 narkotik köpeği katıldı. Sabah'ın haberine göre; yapılan operasyonda mekanda detaylı arama yapıldığı öğrenildi.
Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü, operasyona ilişkin resmi açıklamanın ilerleyen saatlerde yapılmasının beklendiği belirtildi.
TÜRKİYE
Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın rezidansında yapılan aramalarda şantaj kasetleri ele geçirildiği öne sürüldü
17 Ocak, 17:09
