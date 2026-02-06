https://anlatilaninotesi.com.tr/20260206/bahceli-muhalefet-partileri-deprem-enkazi-uzerinde-siyasi-rant-kazisi-yaparken-devlet-millet-ayni-1103320541.html

Bahçeli: Muhalefet partileri deprem enkazı üzerinde siyasi rant kazısı yaparken, devlet-millet aynı safa katılmıştır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde Türk milletinin emsalsiz bir dayanışma örneği gösterdiğini söyledi. Bahçeli... 06.02.2026, Sputnik Türkiye

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin üçüncü yılında depremde yaşamını yitirenler anılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Osmaniye'de düzenlenen törene katıldı.MHP lideri Bahçeli törende bir konuşma gerçekleştirdi. Bahçeli konuşmasında Türk milletinin deprem sırasında büyük bir dayanışma örneği gösterdiğini söyledi.Depremin hemen ardından devletin felaket bölgesinde çalışmalara başladığını söyleyen Bahçeli, "Cumhurbaşkanımızın devreye girmesiyle asrın inşa seferberliği başlatılmıştır. Türkiye adeta ayağa kalkmış ayrıca dost ve kardeş ülkeler arama ve kurtarma çalışmalarına katılan kuruluş felaket bölgesine koşmuştur." diye konuştu.

