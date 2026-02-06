https://anlatilaninotesi.com.tr/20260206/bahceli-muhalefet-partileri-deprem-enkazi-uzerinde-siyasi-rant-kazisi-yaparken-devlet-millet-ayni-1103320541.html
Bahçeli: Muhalefet partileri deprem enkazı üzerinde siyasi rant kazısı yaparken, devlet-millet aynı safa katılmıştır
Bahçeli: Muhalefet partileri deprem enkazı üzerinde siyasi rant kazısı yaparken, devlet-millet aynı safa katılmıştır
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde Türk milletinin emsalsiz bir dayanışma örneği gösterdiğini söyledi. Bahçeli... 06.02.2026
Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin üçüncü yılında depremde yaşamını yitirenler anılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Osmaniye'de düzenlenen törene katıldı.MHP lideri Bahçeli törende bir konuşma gerçekleştirdi. Bahçeli konuşmasında Türk milletinin deprem sırasında büyük bir dayanışma örneği gösterdiğini söyledi.Depremin hemen ardından devletin felaket bölgesinde çalışmalara başladığını söyleyen Bahçeli, "Cumhurbaşkanımızın devreye girmesiyle asrın inşa seferberliği başlatılmıştır. Türkiye adeta ayağa kalkmış ayrıca dost ve kardeş ülkeler arama ve kurtarma çalışmalarına katılan kuruluş felaket bölgesine koşmuştur." diye konuştu.
Bahçeli: Muhalefet partileri deprem enkazı üzerinde siyasi rant kazısı yaparken, devlet-millet aynı safa katılmıştır
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde Türk milletinin emsalsiz bir dayanışma örneği gösterdiğini söyledi. Bahçeli, "Deprem felaketine tek yürek halinde karşı konulmuştur." dedi.
Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin üçüncü yılında depremde yaşamını yitirenler anılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Osmaniye'de düzenlenen törene katıldı.
MHP lideri Bahçeli törende bir konuşma gerçekleştirdi. Bahçeli konuşmasında Türk milletinin deprem sırasında büyük bir dayanışma örneği gösterdiğini söyledi.
Depremin hemen ardından devletin felaket bölgesinde çalışmalara başladığını söyleyen Bahçeli, "Cumhurbaşkanımızın devreye girmesiyle asrın inşa seferberliği başlatılmıştır. Türkiye adeta ayağa kalkmış ayrıca dost ve kardeş ülkeler arama ve kurtarma çalışmalarına katılan kuruluş felaket bölgesine koşmuştur." diye konuştu.
Muhalefet partileri deprem enkazı üzerinde siyasi rant kazıları yaparken, devlet-millet tek nefes halinde devasa felakete karşı aynı safa katılmıştır