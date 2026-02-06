https://anlatilaninotesi.com.tr/20260206/bitcoinde-dusus-durmuyor-16-ayin-dibini-gordu-1103313348.html

Bitcoin'de düşüş durmuyor: 16 ayın dibini gördü

Kripto para piyasaları, teknoloji hisselerindeki küresel satış baskısı ve riskli varlıklardan çıkışların etkisiyle sert dalgalanıyor. Bitcoin haftanın son... 06.02.2026, Sputnik Türkiye

Bitcoin, seansın başlarında 60 bin dolara kadar düştükten sonra 64 bin doların üzerinde istikrar kazandı. Bu durum, yatırımcıların finans piyasalarındaki artan oynaklıkla başa çıkmasıyla gerçekleşti.Bitcoin, son 16 ayın en düşük seviyesine gerileyerek kritik bir eşiği test etti.Önde gelen kripto para birimi, Ekim 2025'teki zirvesinden bu yana değerinin yaklaşık yarısını kaybetti ve Trump'ın göreve gelmesinden ve kripto sektörüne destek sinyali vermesinden bu yana elde edilen tüm kazanımları sildi.Yatırımcı iyimserliği daha önce Trump'ın sektöre doğrudan müdahalesi ve düzenlemeleri hafifletme vaatleriyle desteklenmişti ve ABD'yi "dünyanın kripto başkenti" yapmaya hazırlanıyordu.

2026

