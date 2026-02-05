https://anlatilaninotesi.com.tr/20260205/bitcoin-70-bin-dolarin-altina-dustu-kripto-para-neden-deger-kaybediyor-1103298543.html
Bitcoin 70 bin doların altına düştü: Kripto para neden değer kaybediyor?
Bitcoin 70 bin doların altına düştü: Kripto para neden değer kaybediyor?
Sputnik Türkiye
Bitcoin, küresel piyasalarda artan satış baskısıyla 70 bin doların altına inerek Kasım 2024’ten bu yana en düşük seviyesini gördü. Gün içinde 67 bin dolar... 05.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-05T18:47+0300
2026-02-05T18:47+0300
2026-02-05T18:47+0300
ekonomi̇
bitcoin
bitcoin madenciliği
bitcoin classic (btc)
bitcoin cash (bcc)
kripto
kripto para cüzdanı
kripto para
kripto para madenciliği
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/04/06/1055356853_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_e90982bdbdeb58059cdb2c56463b7781.jpg
Bitcoin’in fiyatı, Kasım 2024’ten bu yana görülen en düşük seviyeye geriledi.Piyasa verilerine göre Bitcoin, 68 bin dolar seviyesinin altına düştü. BTC, 24 saat içinde yüzde 8.98 değer kaybederek 67 bin 2 dolar (2 milyon 937 bin lira) seviyesinden işlem görüyor.Analistler, sert satışlarda kaldıraçlı pozisyonların tasfiyesi, para politikasına ilişkin belirsizlikler ve büyük yatırımcıların satışlarının etkili olduğunu belirtirken, Ethereum ve Solana gibi diğer kripto paralarda da değer kayıpları yaşandı.Yatırım analisti Nic Puckrin, “Kripto piyasasının tam anlamıyla bir kapitülasyon sürecine girdiği açık. Önceki döngüler yol göstericiyse, bu artık kısa vadeli bir düzeltme değil; dağıtımdan reset’e geçiş süreci. Bu tür süreçler haftalar değil, aylar alır” değerlendirmesinde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260205/abdli-yatirim-uzmani-bitcoin-dususunu-surdururse-tum-ekonomi-icin-bir-olum-sarmali-baslatabilir-1103293323.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/04/06/1055356853_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_969ade8fce7bfae7281055eb33052300.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
bitcoin, bitcoin madenciliği, bitcoin classic (btc), bitcoin cash (bcc), kripto, kripto para cüzdanı, kripto para, kripto para madenciliği
bitcoin, bitcoin madenciliği, bitcoin classic (btc), bitcoin cash (bcc), kripto, kripto para cüzdanı, kripto para, kripto para madenciliği
Bitcoin 70 bin doların altına düştü: Kripto para neden değer kaybediyor?
Bitcoin, küresel piyasalarda artan satış baskısıyla 70 bin doların altına inerek Kasım 2024’ten bu yana en düşük seviyesini gördü. Gün içinde 67 bin dolar seviyelerine kadar gerileyen Bitcoin’de düşüş, kripto piyasasında 'reset' tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.
Bitcoin’in fiyatı, Kasım 2024’ten bu yana görülen en düşük seviyeye geriledi.
Piyasa verilerine göre Bitcoin, 68 bin dolar seviyesinin altına düştü. BTC, 24 saat içinde yüzde 8.98 değer kaybederek 67 bin 2 dolar (2 milyon 937 bin lira) seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, sert satışlarda kaldıraçlı pozisyonların tasfiyesi, para politikasına ilişkin belirsizlikler ve büyük yatırımcıların satışlarının etkili olduğunu belirtirken, Ethereum ve Solana gibi diğer kripto paralarda da değer kayıpları yaşandı.
Yatırım analisti Nic Puckrin, “Kripto piyasasının tam anlamıyla bir kapitülasyon sürecine girdiği açık. Önceki döngüler yol göstericiyse, bu artık kısa vadeli bir düzeltme değil; dağıtımdan reset’e geçiş süreci. Bu tür süreçler haftalar değil, aylar alır” değerlendirmesinde bulundu.