Bitcoin 70 bin doların altına düştü: Kripto para neden değer kaybediyor?
Bitcoin 70 bin doların altına düştü: Kripto para neden değer kaybediyor?
Bitcoin, küresel piyasalarda artan satış baskısıyla 70 bin doların altına inerek Kasım 2024’ten bu yana en düşük seviyesini gördü. Gün içinde 67 bin dolar... 05.02.2026, Sputnik Türkiye
Bitcoin 70 bin doların altına düştü: Kripto para neden değer kaybediyor?

18:47 05.02.2026
Bitcoin, küresel piyasalarda artan satış baskısıyla 70 bin doların altına inerek Kasım 2024’ten bu yana en düşük seviyesini gördü. Gün içinde 67 bin dolar seviyelerine kadar gerileyen Bitcoin’de düşüş, kripto piyasasında 'reset' tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.
Bitcoin’in fiyatı, Kasım 2024’ten bu yana görülen en düşük seviyeye geriledi.
Piyasa verilerine göre Bitcoin, 68 bin dolar seviyesinin altına düştü. BTC, 24 saat içinde yüzde 8.98 değer kaybederek 67 bin 2 dolar (2 milyon 937 bin lira) seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, sert satışlarda kaldıraçlı pozisyonların tasfiyesi, para politikasına ilişkin belirsizlikler ve büyük yatırımcıların satışlarının etkili olduğunu belirtirken, Ethereum ve Solana gibi diğer kripto paralarda da değer kayıpları yaşandı.
Yatırım analisti Nic Puckrin, “Kripto piyasasının tam anlamıyla bir kapitülasyon sürecine girdiği açık. Önceki döngüler yol göstericiyse, bu artık kısa vadeli bir düzeltme değil; dağıtımdan reset’e geçiş süreci. Bu tür süreçler haftalar değil, aylar alır” değerlendirmesinde bulundu.
