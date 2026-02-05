https://anlatilaninotesi.com.tr/20260205/bitcoin-70-bin-dolarin-altina-dustu-kripto-para-neden-deger-kaybediyor-1103298543.html

Bitcoin 70 bin doların altına düştü: Kripto para neden değer kaybediyor?

Bitcoin, küresel piyasalarda artan satış baskısıyla 70 bin doların altına inerek Kasım 2024'ten bu yana en düşük seviyesini gördü.

Bitcoin’in fiyatı, Kasım 2024’ten bu yana görülen en düşük seviyeye geriledi.Piyasa verilerine göre Bitcoin, 68 bin dolar seviyesinin altına düştü. BTC, 24 saat içinde yüzde 8.98 değer kaybederek 67 bin 2 dolar (2 milyon 937 bin lira) seviyesinden işlem görüyor.Analistler, sert satışlarda kaldıraçlı pozisyonların tasfiyesi, para politikasına ilişkin belirsizlikler ve büyük yatırımcıların satışlarının etkili olduğunu belirtirken, Ethereum ve Solana gibi diğer kripto paralarda da değer kayıpları yaşandı.Yatırım analisti Nic Puckrin, “Kripto piyasasının tam anlamıyla bir kapitülasyon sürecine girdiği açık. Önceki döngüler yol göstericiyse, bu artık kısa vadeli bir düzeltme değil; dağıtımdan reset’e geçiş süreci. Bu tür süreçler haftalar değil, aylar alır” değerlendirmesinde bulundu.

