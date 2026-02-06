https://anlatilaninotesi.com.tr/20260206/beyaz-saray-iran-rejimine-cumhurbaskaninin-emrinde-bircok-secenek-oldugunu-hatirlatmak-isterim-1103304215.html

Beyaz Saray: İran rejimine Cumhurbaşkanının emrinde birçok seçenek olduğunu hatırlatmak isterim

Beyaz Saray: İran rejimine Cumhurbaşkanının emrinde birçok seçenek olduğunu hatırlatmak isterim

Sputnik Türkiye

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD-İran görüşmeleri öncesinde yaptığı açıklamada, Trump’ın İran’a karşı masada birçok seçeneği bulunduğunu... 06.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-06T02:46+0300

2026-02-06T02:46+0300

2026-02-06T02:48+0300

dünya

abd

karoline leavitt

donald trump

miguel diaz-canel

i̇ran

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/08/1101636134_0:39:737:454_1920x0_80_0_0_18a6c325544692c9dae008b081c5bbe1.png

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD ve İran arasındaki görüşmeler öncesinde yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın masada birçok seçeneği olduğunu belirtti.Leavitt, Beyaz Saray'daki bir basın toplantısında, şöyle konuştu:Leavitt'e ayrıca Küba lideri Miguel Diaz-Canel'in ABD ile baskı ve ön koşul olmaksızın görüşmeye istekli olduğuna dair açıklamasına nasıl yanıt vereceği soruldu. Leavitt ise şöyle yanıt verdi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260206/iran-en-yeni-balistik-fuzesini-muharebe-gorevine-soktu-1103303632.html

i̇ran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, karoline leavitt, donald trump, miguel diaz-canel, i̇ran