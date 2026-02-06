Türkiye
Beyaz Saray: İran rejimine Cumhurbaşkanının emrinde birçok seçenek olduğunu hatırlatmak isterim
Beyaz Saray: İran rejimine Cumhurbaşkanının emrinde birçok seçenek olduğunu hatırlatmak isterim
Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD-İran görüşmeleri öncesinde yaptığı açıklamada, Trump’ın İran’a karşı masada birçok seçeneği bulunduğunu... 06.02.2026, Sputnik Türkiye
dünya
abd
karoline leavitt
donald trump
miguel diaz-canel
i̇ran
Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD ve İran arasındaki görüşmeler öncesinde yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın masada birçok seçeneği olduğunu belirtti.Leavitt, Beyaz Saray'daki bir basın toplantısında, şöyle konuştu:Leavitt'e ayrıca Küba lideri Miguel Diaz-Canel'in ABD ile baskı ve ön koşul olmaksızın görüşmeye istekli olduğuna dair açıklamasına nasıl yanıt vereceği soruldu. Leavitt ise şöyle yanıt verdi:
abd, karoline leavitt, donald trump, miguel diaz-canel, i̇ran
abd, karoline leavitt, donald trump, miguel diaz-canel, i̇ran

Beyaz Saray: İran rejimine Cumhurbaşkanının emrinde birçok seçenek olduğunu hatırlatmak isterim

02:46 06.02.2026
Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD-İran görüşmeleri öncesinde yaptığı açıklamada, Trump'ın İran'a karşı masada birçok seçeneği bulunduğunu vurgularken, Küba yönetimine de 'açıklamalarında dikkatli olmaları' uyarısında bulundu.
Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD ve İran arasındaki görüşmeler öncesinde yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın masada birçok seçeneği olduğunu belirtti.
Leavitt, Beyaz Saray'daki bir basın toplantısında, şöyle konuştu:

Bu görüşmeler devam ederken, İran rejimine ABD Başkanı'nın emrinde birçok seçenek olduğunu hatırlatmak isterim

Leavitt'e ayrıca Küba lideri Miguel Diaz-Canel'in ABD ile baskı ve ön koşul olmaksızın görüşmeye istekli olduğuna dair açıklamasına nasıl yanıt vereceği soruldu. Leavitt ise şöyle yanıt verdi:

Küba hükümetinin son demlerinde olduğunu ve ülkenin çöküşün eşiğinde düşünüyorum. ABD Başkanı'na yönelik açıklamalarında akıllıca davranmaları gerekiyor. Ancak yine de belirtmiş olduğum gibi, Başkan her zaman diplomasiye girmeye isteklidir ve Küba hükümetiyle de bu yönde görüşmeler gerçekleştirildiğini düşünüyorum

