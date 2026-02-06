https://anlatilaninotesi.com.tr/20260206/beyaz-saray-iran-rejimine-cumhurbaskaninin-emrinde-bircok-secenek-oldugunu-hatirlatmak-isterim-1103304215.html
Beyaz Saray: İran rejimine Cumhurbaşkanının emrinde birçok seçenek olduğunu hatırlatmak isterim
Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD ve İran arasındaki görüşmeler öncesinde yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın masada birçok seçeneği olduğunu belirtti.Leavitt, Beyaz Saray'daki bir basın toplantısında, şöyle konuştu:Leavitt'e ayrıca Küba lideri Miguel Diaz-Canel'in ABD ile baskı ve ön koşul olmaksızın görüşmeye istekli olduğuna dair açıklamasına nasıl yanıt vereceği soruldu. Leavitt ise şöyle yanıt verdi:
02:46 06.02.2026 (güncellendi: 02:48 06.02.2026)
Bu görüşmeler devam ederken, İran rejimine ABD Başkanı'nın emrinde birçok seçenek olduğunu hatırlatmak isterim
Küba hükümetinin son demlerinde olduğunu ve ülkenin çöküşün eşiğinde düşünüyorum. ABD Başkanı'na yönelik açıklamalarında akıllıca davranmaları gerekiyor. Ancak yine de belirtmiş olduğum gibi, Başkan her zaman diplomasiye girmeye isteklidir ve Küba hükümetiyle de bu yönde görüşmeler gerçekleştirildiğini düşünüyorum