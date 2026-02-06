https://anlatilaninotesi.com.tr/20260206/aydinda-saganak-ve-firtina-devrilen-agac-nedeniyle-2-kisi-yaralandi-1103303766.html

Aydın'da sağanak ve fırtına: Devrilen ağaç nedeniyle 2 kişi yaralandı

Aydın'da sağanak ve fırtına: Devrilen ağaç nedeniyle 2 kişi yaralandı

Sputnik Türkiye

Aydın'ın Efeler ilçesinde sağanak ve fırtınanın etkisiyle çam ağacı otomobilin üstüne devrildi. Olayda 2 kişi yaralandı. 06.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-06T02:02+0300

2026-02-06T02:02+0300

2026-02-06T02:02+0300

türki̇ye

aydın

sağanak

sağanak yağış

yaralı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/06/1103303848_0:0:3520:1980_1920x0_80_0_0_192b41ce74a98a6256779d7790ec3dbd.jpg

Aydın'ın Efeler ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak ve fırtına etkisini sürdürüyor.Köprülü Veysipaşa Mahallesi Çankaya Caddesi'nde bir otomobilin üzerine çam ağacı devrildi.Haber verilmesiyle bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Ekipler, araçta mahsur kalan sürücü A.D ile yanındaki eşi A.D'yi kurtardı.Hafif yaralanan çift ambulanslarla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260206/izmirde-suyla-dolan-alt-gecitte-bir-surucu-hayatini-kaybetti-1103302658.html

türki̇ye

aydın

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

aydın, sağanak, sağanak yağış, yaralı