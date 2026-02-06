https://anlatilaninotesi.com.tr/20260206/aydinda-saganak-ve-firtina-devrilen-agac-nedeniyle-2-kisi-yaralandi-1103303766.html
Aydın'da sağanak ve fırtına: Devrilen ağaç nedeniyle 2 kişi yaralandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde sağanak ve fırtınanın etkisiyle çam ağacı otomobilin üstüne devrildi. Olayda 2 kişi yaralandı. 06.02.2026, Sputnik Türkiye
Aydın'ın Efeler ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak ve fırtına etkisini sürdürüyor.Köprülü Veysipaşa Mahallesi Çankaya Caddesi'nde bir otomobilin üzerine çam ağacı devrildi.Haber verilmesiyle bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Ekipler, araçta mahsur kalan sürücü A.D ile yanındaki eşi A.D'yi kurtardı.Hafif yaralanan çift ambulanslarla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak ve fırtına etkisini sürdürüyor.
Köprülü Veysipaşa Mahallesi Çankaya Caddesi'nde bir otomobilin üzerine çam ağacı devrildi.
Haber verilmesiyle bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, araçta mahsur kalan sürücü A.D ile yanındaki eşi A.D'yi kurtardı.
Hafif yaralanan çift ambulanslarla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.