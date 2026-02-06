https://anlatilaninotesi.com.tr/20260206/anneannesini-dolandiran-torun-tutuklandi-1103304069.html

İzmir'de 85 yaşındaki anneannesini dolandıran torun tutuklandı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde 85 yaşındaki anneannesine ait taşınmazları baskı ve hile yoluyla alan torun ile kayınbiraderi tutuklandı. 06.02.2026, Sputnik Türkiye

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Semra Şenkaya'ya ait taşınmazla ilgili baskı ve hile yoluyla işlem yapıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı.Şenkaya'nın torunu K.Ş. ile onun kayınbiraderi E.S, kolluk kuvvetlerince gözaltına alındı.İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe "kişinin algılama yeteneğinin zayıflığından yararlanmak suretiyle dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.

