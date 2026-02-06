Türkiye
İzmir'de 85 yaşındaki anneannesini dolandıran torun tutuklandı
İzmir'de 85 yaşındaki anneannesini dolandıran torun tutuklandı
İzmir'in Gaziemir ilçesinde 85 yaşındaki anneannesine ait taşınmazları baskı ve hile yoluyla alan torun ile kayınbiraderi tutuklandı. 06.02.2026, Sputnik Türkiye
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Semra Şenkaya'ya ait taşınmazla ilgili baskı ve hile yoluyla işlem yapıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı.Şenkaya'nın torunu K.Ş. ile onun kayınbiraderi E.S, kolluk kuvvetlerince gözaltına alındı.İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe "kişinin algılama yeteneğinin zayıflığından yararlanmak suretiyle dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.
02:37 06.02.2026
İzmir'in Gaziemir ilçesinde 85 yaşındaki anneannesine ait taşınmazları baskı ve hile yoluyla alan torun ile kayınbiraderi tutuklandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Semra Şenkaya'ya ait taşınmazla ilgili baskı ve hile yoluyla işlem yapıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı.
Şenkaya'nın torunu K.Ş. ile onun kayınbiraderi E.S, kolluk kuvvetlerince gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe "kişinin algılama yeteneğinin zayıflığından yararlanmak suretiyle dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.
