Bahçeli erken seçim konusunda fikrini açıkladı: 'Türkiye’nin çevresi ateş çemberidir'

Bahçeli erken seçim konusunda fikrini açıkladı: 'Türkiye’nin çevresi ateş çemberidir'

Devlet Bahçeli: Bu dönemde erken seçim mümkün değildir; doğru da değildir; Türkiye'nin çevresi ateş çemberidir 25.01.2026

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, erken seçim tartışmalarına ilişkin, "Bu dönemde erken seçim mümkün değildir; doğru da değildir. Türkiye’nin çevresi ateş çemberidir. İstikrarı korumak önemlidir" dedi.Bahçeli'den erken seçim açıklamasıBahçeli, TV100'e gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Bu süreçte erken seçimin mümkün olmadığını söyleyen Bahçeli, "Bu dönemde erken seçim mümkün değildir; doğru da değildir. Türkiye’nin çevresi ateş çemberidir. İstikrarı korumak önemlidir" dedi.Suriye konusunda ne dedi?'CHP, 4 S'ye sıkışıp kaldı'Bahçeli, CHP için "CHP için son dönemde 4 'S' var. Buraya sıkışıp kaldılar. CHP'nin formülü bu; Söğütözü, Silivri, Saraçhane, sosyal medya..." ifadelerini kullandı.Bahçeli, Özgür Özel'in en düşük emekli aylığı çağrısına ise şu şekilde yanıt verdi:Bahçeli'nin DEM Parti ile tokalaşmasıMHP Lideri Bahçeli, DEM partililerle tokalaşmasına dair ilk kez konuştu. Bahçeli açıklamasında şu ifadelere yer verdi;'Erdoğan'a 'neden Kudüs'ü fetheden beşinci lider olmuyorsunuz' dedim'Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yaptığı Kudüs teklifine ilişkin şu ifadeleri kullandı:Bahçeli, "Türkiye, Ukrayna Rusya arasında diyalog kurulmasını sağlayan konumda oldu. Gazze konusunda en çok çabalayan Türkiye oldu. Bu kurula biri başkan olacaksa bu Sayın Cumhurbaşkanı olmalıdır. Geçen hafta salı günü grup toplantımızda bunu ifade ettim. Sonrasında Hürriyet gazetesi 'Cumhurbaşkanı Erdoğan olmalı' diye bizim konuşmamızla ilgili manşet atmış. Kendisine de bunu hatırlatarak dedim ki 'Ben şeş beş attım; düşeş geldi.' Dolayısıyla kendisine olan desteğimiz devam etmektedir" diye konuştu.Bahçeli'den kilim açıklamasıBahçeli, TV100'e yaptığı açıklamalarda "12 Aralık 2025 tarihinde DEM Parti heyeti Meclis’te bizleri ziyaret ettiklerinde, kurucu önder Abdullah Öcalan’ın Şanlıurfa’da özel olarak dokuttuğu bir kilimi bize hediye etti. Kendisine Türk ve Kürt birliği ile kardeşliği konusundaki samimiyeti için teşekkür ediyorum. Bunu memnuniyetle karşıladım ve bizi ziyaret eden heyete şunu söyledim; 'Kültürümüzde her kilimin bir ismi vardır, bu kilime de 27 Şubat 2025 Barış ve Demokrasi Kilimi adını veriyorum'" ifadelerini kullandı.'Ahmet Türk görevine iade edilmeli''Amerika vazosu kırılırsa 51 eyalet 51 parçaya bölünü'ABD ile ilgili konuşan Bahçeli, "ABD kristal bir vazo gibi tuz buz olup 51 parçaya dönebilirler. Amerika vazosu kırılırsa 51 eyalet, 51 parçaya bölünür" diye konuştu.

