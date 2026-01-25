Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260125/bahceli-erken-secim-konusunda-fikrini-acikladi-turkiyenin-cevresi-ates-cemberidir-1103014571.html
Bahçeli erken seçim konusunda fikrini açıkladı: 'Türkiye’nin çevresi ateş çemberidir'
Bahçeli erken seçim konusunda fikrini açıkladı: 'Türkiye’nin çevresi ateş çemberidir'
Sputnik Türkiye
Devlet Bahçeli: Bu dönemde erken seçim mümkün değildir; doğru da değildir; Türkiye’nin çevresi ateş çemberidir 25.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-25T09:42+0300
2026-01-25T09:52+0300
poli̇ti̇ka
devlet bahçeli
mhp
milliyetçi hareket partisi (mhp)
erken seçim
terörsüz türkiye
kilim
abdullah öcalan
dem parti
emekli
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/08/1100012606_0:82:3072:1810_1920x0_80_0_0_ed46485ec3b59eec8395645c05dd14c9.jpg
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, erken seçim tartışmalarına ilişkin, "Bu dönemde erken seçim mümkün değildir; doğru da değildir. Türkiye’nin çevresi ateş çemberidir. İstikrarı korumak önemlidir" dedi.Bahçeli'den erken seçim açıklamasıBahçeli, TV100'e gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Bu süreçte erken seçimin mümkün olmadığını söyleyen Bahçeli, "Bu dönemde erken seçim mümkün değildir; doğru da değildir. Türkiye’nin çevresi ateş çemberidir. İstikrarı korumak önemlidir" dedi.Suriye konusunda ne dedi?'CHP, 4 S'ye sıkışıp kaldı'Bahçeli, CHP için "CHP için son dönemde 4 'S' var. Buraya sıkışıp kaldılar. CHP'nin formülü bu; Söğütözü, Silivri, Saraçhane, sosyal medya..." ifadelerini kullandı.Bahçeli, Özgür Özel'in en düşük emekli aylığı çağrısına ise şu şekilde yanıt verdi:Bahçeli'nin DEM Parti ile tokalaşmasıMHP Lideri Bahçeli, DEM partililerle tokalaşmasına dair ilk kez konuştu. Bahçeli açıklamasında şu ifadelere yer verdi;'Erdoğan'a 'neden Kudüs'ü fetheden beşinci lider olmuyorsunuz' dedim'Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yaptığı Kudüs teklifine ilişkin şu ifadeleri kullandı:Bahçeli, "Türkiye, Ukrayna Rusya arasında diyalog kurulmasını sağlayan konumda oldu. Gazze konusunda en çok çabalayan Türkiye oldu. Bu kurula biri başkan olacaksa bu Sayın Cumhurbaşkanı olmalıdır. Geçen hafta salı günü grup toplantımızda bunu ifade ettim. Sonrasında Hürriyet gazetesi 'Cumhurbaşkanı Erdoğan olmalı' diye bizim konuşmamızla ilgili manşet atmış. Kendisine de bunu hatırlatarak dedim ki 'Ben şeş beş attım; düşeş geldi.' Dolayısıyla kendisine olan desteğimiz devam etmektedir" diye konuştu.Bahçeli'den kilim açıklamasıBahçeli, TV100'e yaptığı açıklamalarda "12 Aralık 2025 tarihinde DEM Parti heyeti Meclis’te bizleri ziyaret ettiklerinde, kurucu önder Abdullah Öcalan’ın Şanlıurfa’da özel olarak dokuttuğu bir kilimi bize hediye etti. Kendisine Türk ve Kürt birliği ile kardeşliği konusundaki samimiyeti için teşekkür ediyorum. Bunu memnuniyetle karşıladım ve bizi ziyaret eden heyete şunu söyledim; 'Kültürümüzde her kilimin bir ismi vardır, bu kilime de 27 Şubat 2025 Barış ve Demokrasi Kilimi adını veriyorum'" ifadelerini kullandı.'Ahmet Türk görevine iade edilmeli''Amerika vazosu kırılırsa 51 eyalet 51 parçaya bölünü'ABD ile ilgili konuşan Bahçeli, "ABD kristal bir vazo gibi tuz buz olup 51 parçaya dönebilirler. Amerika vazosu kırılırsa 51 eyalet, 51 parçaya bölünür" diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251223/dem-parti-heyeti-adalet-bakani-tuncla-bir-araya-geldi-1102089583.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/08/1100012606_36:0:2767:2048_1920x0_80_0_0_8c8a1c781613bc7b1609dd79069a628e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
bahçeli erken seçim, bahçeli en düşük emekli, bahçeli emekli, bahçeli öcalan, bahçeli kilim, devlet bahçeli kilim
bahçeli erken seçim, bahçeli en düşük emekli, bahçeli emekli, bahçeli öcalan, bahçeli kilim, devlet bahçeli kilim

Bahçeli erken seçim konusunda fikrini açıkladı: 'Türkiye’nin çevresi ateş çemberidir'

09:42 25.01.2026 (güncellendi: 09:52 25.01.2026)
© Akın ÇeliktaşMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2026
© Akın Çeliktaş
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Devlet Bahçeli: Bu dönemde erken seçim mümkün değildir; doğru da değildir; Türkiye’nin çevresi ateş çemberidir
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, erken seçim tartışmalarına ilişkin, "Bu dönemde erken seçim mümkün değildir; doğru da değildir. Türkiye’nin çevresi ateş çemberidir. İstikrarı korumak önemlidir" dedi.

Bahçeli'den erken seçim açıklaması

Bahçeli, TV100'e gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Bu süreçte erken seçimin mümkün olmadığını söyleyen Bahçeli, "Bu dönemde erken seçim mümkün değildir; doğru da değildir. Türkiye’nin çevresi ateş çemberidir. İstikrarı korumak önemlidir" dedi.

Suriye konusunda ne dedi?

Suriye’deki gelişmeler, Türkiye’nin politikaları ve beklentileri, Suriye’nin toprak bütünlüğü bakımından olumludur. Suriye'de şimdiye kadar olanlar Türkiye için müspet. Ben çiftçi çocuğuyum. Bir tarlanın kenarında küçük bir alanında ayrık otu bırakırsanız; bakmışsınız bir süre sonra o ayrık otları bütün tarlayı sarmış. SDG/YPG Suriye'den tamamen sökülüp atılmalıdır.

'CHP, 4 S'ye sıkışıp kaldı'

Bahçeli, CHP için "CHP için son dönemde 4 'S' var. Buraya sıkışıp kaldılar. CHP'nin formülü bu; Söğütözü, Silivri, Saraçhane, sosyal medya..." ifadelerini kullandı.
Bahçeli, Özgür Özel'in en düşük emekli aylığı çağrısına ise şu şekilde yanıt verdi:
Büyüklük yapmak tuzaktır; tevazuyu elden bırakmak tuzağa düşürebilir.

Bahçeli'nin DEM Parti ile tokalaşması

MHP Lideri Bahçeli, DEM partililerle tokalaşmasına dair ilk kez konuştu. Bahçeli açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

DEM Parti ile tokalaşmama dair pek çok yorum yapıldı; o tokalaşma anlıktı. Cumhurbaşkanımızın Meclis’in açılışındaki konuşmasından sonra Türkiye Yüzyılı ile ilgili dilek ve temennilerinden sonra şöyle bir Genel Kurul salonuna baktım. Bizim milletvekili arkadaşlarımız ve AK Partililer alkışlıyordu ancak muhalefet bakıyordu. O esnada Türkiye adına bir adım atılması gerektiğini düşündüm ve gidip DEM Partililer ile tokalaştım. Aralarında yakınını kaybeden bir vekil de vardı, kendisine de başsağlığı diledim. Şaşırdılar."

'Erdoğan'a 'neden Kudüs'ü fetheden beşinci lider olmuyorsunuz' dedim'

Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yaptığı Kudüs teklifine ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Sayın Cumhurbaşkanı 'Dünya 5'ten büyüktür' diyor. Ona şunu söyledim; 'Hz. Ömer Kudüs'ü fethetti, Selahattin Eyyubi Kudüs'ü fethetti, Yavuz Sultan Selim Kudüs'ü fethetti, Abdülhamit Kudüs'ü ihya etti. Bu dört isim Kudüs için önemlidir ve semboldür. Neden siz beşinci olmuyorsunuz?' Tarihte Şam ve Kudüs'ün fetihleri arasında bağ vardır. Şam'ı fetheden mutlaka Kudüs'ü fethetmiştir. Bölgede insanlar güvenecekleri güçlü bir lider arıyor."
Bahçeli, "Türkiye, Ukrayna Rusya arasında diyalog kurulmasını sağlayan konumda oldu. Gazze konusunda en çok çabalayan Türkiye oldu. Bu kurula biri başkan olacaksa bu Sayın Cumhurbaşkanı olmalıdır. Geçen hafta salı günü grup toplantımızda bunu ifade ettim. Sonrasında Hürriyet gazetesi 'Cumhurbaşkanı Erdoğan olmalı' diye bizim konuşmamızla ilgili manşet atmış. Kendisine de bunu hatırlatarak dedim ki 'Ben şeş beş attım; düşeş geldi.' Dolayısıyla kendisine olan desteğimiz devam etmektedir" diye konuştu.

Bahçeli'den kilim açıklaması

Bahçeli, TV100'e yaptığı açıklamalarda "12 Aralık 2025 tarihinde DEM Parti heyeti Meclis’te bizleri ziyaret ettiklerinde, kurucu önder Abdullah Öcalan’ın Şanlıurfa’da özel olarak dokuttuğu bir kilimi bize hediye etti. Kendisine Türk ve Kürt birliği ile kardeşliği konusundaki samimiyeti için teşekkür ediyorum. Bunu memnuniyetle karşıladım ve bizi ziyaret eden heyete şunu söyledim; 'Kültürümüzde her kilimin bir ismi vardır, bu kilime de 27 Şubat 2025 Barış ve Demokrasi Kilimi adını veriyorum'" ifadelerini kullandı.

'Ahmet Türk görevine iade edilmeli'

Ahmet Türk ile sohbet ederken ona “ağa” derim. Kendisiyle görüşmemizde “Mardin’i anlatan çok güzel bir dizi var, izliyor musunuz?” dedim ve ekledim; Mardin’i ve değerlerini güzel tanıtıyorlar, bu bir. Oyuncular gayet kabiliyetli, başarılı bu iki. Ama bir şey eksik; “Bir Büyükşehir Belediye Başkanı yok” dedim, şaşırdı. Bizim bunları çözmemiz gerekli. Bu milletin bütününü aile haline getirmemiz, kenetlenmemiz gerekli. Kendisi de görevine iade edilmeli.

'Amerika vazosu kırılırsa 51 eyalet 51 parçaya bölünü'

ABD ile ilgili konuşan Bahçeli, "ABD kristal bir vazo gibi tuz buz olup 51 parçaya dönebilirler. Amerika vazosu kırılırsa 51 eyalet, 51 parçaya bölünür" diye konuştu.
Adalet Bakanı Tunç, DEM Parti heyetini kabul etti - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2025
TÜRKİYE
DEM Parti heyeti Adalet Bakanı Tunç'la bir araya geldi
23 Aralık 2025, 12:34
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала