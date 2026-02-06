Türkiye
Lavrov: AGİT kendi kendini yok etmenin eşiğinde
Lavrov: AGİT kendi kendini yok etmenin eşiğinde
Mevcut durumda AGİT'in çok derin bir kriz yaşadığını belirten Lavrov, teşkilatın kendi kendini yok etmenin eşiğinde bulunduğunun altını çizdi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) derin bir krizin içinde olduğunu ve kendi kendini yok etmenin eşiğinde bulunduğunu söyledi.Moskova'da AGİT Dönem Başkanı, İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis ve AGİT Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu'yla buluşan Lavrov, görüşmenin başında yaptığı açıklamada, Batılı ülkelerin güdümündeki AGİT'in içine düştüğü duruma dikkat çekti.AGİT'in çok derin bir krizden geçtiğine değinen Lavrov, atılan adımlar nedeniyle teşkilatın yok olmaya çok yaklaştığının altını çizdi.Rus Dışişleri Bakanı, AGİT krizinin temel nedeni olarak, çoğu Batılı ülkenin Helsinki Nihai Senedi'nde ve örgütün zirvelerinde kabul edilen bildirgelerdeki ilkelerden radikal bir şekilde sapmasını gösterdi.Lavrov, Cassis ve Sinirlioğlu'yla yapacakları görüşmede AGİT'i olumsuz etkileyen küresel süreçleri ele alacaklarını kaydetti.
12:41 06.02.2026
© Sputnik / Sergey Guneev
Встреча глав МИД РФ, Швейцарии и генсека ОБСЕ - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2026
