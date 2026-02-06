https://anlatilaninotesi.com.tr/20260206/ab-rusya-karsiti-yeni-yaptirim-paketinin-icerigini-acikladi-1103323974.html

AB, Rusya karşıtı yeni yaptırım paketinin içeriğini açıkladı

Avrupa Komisyonu, Rusya’ya uygulanan yaptırımların 20’nci paketinin içeriğini açıkladı. Yeni pakette, ham petrol taşımacılığı ve çeşitli stratejik sektörleri hedef alan kapsamlı sınırlamalar öne çıkıyor.Komisyondan yapılan açıklamada, Rus ham petrolü sevkiyatlarına yönelik tüm denizcilik hizmetlerinin yasaklanacağı belirtilerek, “Rus ham petrolü için deniz yolu hizmetlerine tam bir yasak getiriyoruz” denildi. Böylece, Rus petrolünün deniz yoluyla taşınmasına aracılık eden sigorta, liman, taşıma ve diğer hizmetler ciddi şekilde sınırlanmış olacak.Brüksel ayrıca, yaptırım listesindeki gemilere 43 yeni gemi daha ekleyerek toplam sayıyı 640’a çıkarmayı planlıyor.Açıklamada, daha önce yaptırım kapsamına alınmamış çeşitli ürün ve hammaddeler için de yeni ithalat yasaklarının getirileceği belirtildi:Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yeni yaptırımların bankacılık sektörünü ve dijital hizmetleri de kapsayacağını belirtti. Kripto para sektörü ve bu alanda faaliyet gösteren şirketler de yaptırımlardan etkilenebilecek.AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ise, Rusya’dan gelen petrol için geçerli olan tavan fiyat uygulamasının gözden geçirileceğini ve enerji sektöründeki onlarca şirkete ile liman terminallerine yönelik ek yaptırımların devreye alınacağını açıkladı.

