Prof. Dr. Naci Görür uyardı: '6 Şubat Depremleri'nde kırılmayan yerler'
Prof. Dr. Naci Görür uyardı: '6 Şubat Depremleri’nde kırılmayan yerler'
Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından değerlendirmede bulundu. Görür, sosyal medya hesabından yaptığı... 19.12.2025
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/1a/1075769220_0:0:2835:1595_1920x0_80_0_0_89fe4bcb0b82d1a654ba9bd24b1f7867.jpg
Kahramanmaraş’ta bugün meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem halk arasında paniğe neden oldu.Sosyal medya hesabından depreme ilişkin açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, ''Arkadaşlar, Karaömer-Göksun/Kahramanmaraş’ta 4.1 deprem. Sol yönlü, doğrultu atımlı Çardak Fay Zonu'yla Savrun Fay Zonu kesim bölgesine yakın yerde. 6 Şubat Depremleri’nde kırılmayan yerler. Adana Havzası etki alanında'' dedi.
Prof. Dr. Naci Görür uyardı: '6 Şubat Depremleri’nde kırılmayan yerler'
Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş’ta meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından değerlendirmede bulundu. Görür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremin Adana Havzası etki alanında olduğunu ifade etti
Kahramanmaraş’ta bugün meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem halk arasında paniğe neden oldu.
Sosyal medya hesabından depreme ilişkin açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, ''Arkadaşlar, Karaömer-Göksun/Kahramanmaraş’ta 4.1 deprem. Sol yönlü, doğrultu atımlı Çardak Fay Zonu'yla Savrun Fay Zonu kesim bölgesine yakın yerde. 6 Şubat Depremleri’nde kırılmayan yerler. Adana Havzası etki alanında'' dedi.