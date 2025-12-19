Kahramanmaraş’ta bugün meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem halk arasında paniğe neden oldu.Sosyal medya hesabından depreme ilişkin açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, ''Arkadaşlar, Karaömer-Göksun/Kahramanmaraş’ta 4.1 deprem. Sol yönlü, doğrultu atımlı Çardak Fay Zonu'yla Savrun Fay Zonu kesim bölgesine yakın yerde. 6 Şubat Depremleri’nde kırılmayan yerler. Adana Havzası etki alanında'' dedi.

19.12.2025, Sputnik Türkiye

Prof. Dr. Naci Görür uyardı: '6 Şubat Depremleri’nde kırılmayan yerler'

