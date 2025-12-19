Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251219/prof-dr-naci-gorur-uyardi-6-subat-depremlerinde-kirilmayan-yerler-1102001458.html
Prof. Dr. Naci Görür uyardı: '6 Şubat Depremleri’nde kırılmayan yerler'
Prof. Dr. Naci Görür uyardı: '6 Şubat Depremleri’nde kırılmayan yerler'
Sputnik Türkiye
Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş’ta meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından değerlendirmede bulundu. Görür, sosyal medya hesabından yaptığı... 19.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-19T23:31+0300
2025-12-19T23:31+0300
türki̇ye
naci görür
türkiye
deprem
boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi deprem araştırmaları enstitüsü
türkiye deprem tehlike haritası
adana
hatay
kahramanmaraş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/1a/1075769220_0:0:2835:1595_1920x0_80_0_0_89fe4bcb0b82d1a654ba9bd24b1f7867.jpg
Kahramanmaraş’ta bugün meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem halk arasında paniğe neden oldu.Sosyal medya hesabından depreme ilişkin açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, ''Arkadaşlar, Karaömer-Göksun/Kahramanmaraş’ta 4.1 deprem. Sol yönlü, doğrultu atımlı Çardak Fay Zonu'yla Savrun Fay Zonu kesim bölgesine yakın yerde. 6 Şubat Depremleri’nde kırılmayan yerler. Adana Havzası etki alanında'' dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251219/kahramanmarasta-deprem-cevre-illerden-de-hissedildi-1101981608.html
türki̇ye
adana
hatay
kahramanmaraş
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/1a/1075769220_254:0:2774:1890_1920x0_80_0_0_f91175c76b50bbca49d1af8e4dc4e527.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
naci görür, türkiye, deprem, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi deprem araştırmaları enstitüsü, türkiye deprem tehlike haritası, adana, hatay, kahramanmaraş
naci görür, türkiye, deprem, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi deprem araştırmaları enstitüsü, türkiye deprem tehlike haritası, adana, hatay, kahramanmaraş

Prof. Dr. Naci Görür uyardı: '6 Şubat Depremleri’nde kırılmayan yerler'

23:31 19.12.2025
© AA / İsmail ŞenNaci Görür
Naci Görür - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2025
© AA / İsmail Şen
Abone ol
Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş’ta meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından değerlendirmede bulundu. Görür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremin Adana Havzası etki alanında olduğunu ifade etti
Kahramanmaraş’ta bugün meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem halk arasında paniğe neden oldu.
Sosyal medya hesabından depreme ilişkin açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, ''Arkadaşlar, Karaömer-Göksun/Kahramanmaraş’ta 4.1 deprem. Sol yönlü, doğrultu atımlı Çardak Fay Zonu'yla Savrun Fay Zonu kesim bölgesine yakın yerde. 6 Şubat Depremleri’nde kırılmayan yerler. Adana Havzası etki alanında'' dedi.
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2025
SON DEPREMLER
Kahramanmaraş'ta deprem: Çevre illerden de hissedildi
16:28
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала