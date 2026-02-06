Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260206/30-euroluk-alisveris-muafiyeti-donemi-bitti-1103303359.html
30 euroluk alışveriş muafiyeti dönemi bitti
30 euroluk alışveriş muafiyeti dönemi bitti
Yurt dışından yapılan bireysel alışverişlerde uygulanan 30 euroluk gümrük muafiyeti resmen kaldırıldı. 06.02.2026
türki̇ye
gümrük
gümrük tarifesi
gümrük vergisi
kaçakçılıkla mücadele kanunu ve gümrük kanunu
gümrük vergileri
gümrük vergisi
7 Ocak 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 10813 sayılı kararla yürürlüğe giren düzenleme kapsamında, 6 Şubat’tan itibaren yurt dışından bireysel olarak getirilen ürünlere, ürünün türüne göre KDV ve diğer vergiler uygulanacak.Yeni düzenlemeyle 30 euro tutarındaki alışverişlerde de vergi dönemi bu geceden itibaren başlamış oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260116/kararin-aciklanmasi-bile-yetti-gumruk-muafiyeti-kalkmadan-zam-firtinasi-basladi-1102791938.html
türki̇ye
00:57 06.02.2026
Yurt dışından yapılan bireysel alışverişlerde uygulanan 30 euroluk gümrük muafiyeti resmen kaldırıldı.
7 Ocak 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 10813 sayılı kararla yürürlüğe giren düzenleme kapsamında, 6 Şubat’tan itibaren yurt dışından bireysel olarak getirilen ürünlere, ürünün türüne göre KDV ve diğer vergiler uygulanacak.
Yeni düzenlemeyle 30 euro tutarındaki alışverişlerde de vergi dönemi bu geceden itibaren başlamış oldu.
internet - alışveriş - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2026
EKONOMİ
Kararın açıklanması bile yetti: Gümrük muafiyeti kalkmadan zam fırtınası başladı, fiyatlar 3 katına çıktı
16 Ocak, 11:32
