30 euroluk alışveriş muafiyeti dönemi bitti

30 euroluk alışveriş muafiyeti dönemi bitti

Yurt dışından yapılan bireysel alışverişlerde uygulanan 30 euroluk gümrük muafiyeti resmen kaldırıldı. 06.02.2026

7 Ocak 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 10813 sayılı kararla yürürlüğe giren düzenleme kapsamında, 6 Şubat’tan itibaren yurt dışından bireysel olarak getirilen ürünlere, ürünün türüne göre KDV ve diğer vergiler uygulanacak.Yeni düzenlemeyle 30 euro tutarındaki alışverişlerde de vergi dönemi bu geceden itibaren başlamış oldu.

