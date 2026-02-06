https://anlatilaninotesi.com.tr/20260206/30-euroluk-alisveris-muafiyeti-donemi-bitti-1103303359.html
30 euroluk alışveriş muafiyeti dönemi bitti
30 euroluk alışveriş muafiyeti dönemi bitti
Yurt dışından yapılan bireysel alışverişlerde uygulanan 30 euroluk gümrük muafiyeti resmen kaldırıldı. 06.02.2026, Sputnik Türkiye
7 Ocak 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 10813 sayılı kararla yürürlüğe giren düzenleme kapsamında, 6 Şubat’tan itibaren yurt dışından bireysel olarak getirilen ürünlere, ürünün türüne göre KDV ve diğer vergiler uygulanacak.Yeni düzenlemeyle 30 euro tutarındaki alışverişlerde de vergi dönemi bu geceden itibaren başlamış oldu.
2026
30 euroluk alışveriş muafiyeti dönemi bitti
Yurt dışından yapılan bireysel alışverişlerde uygulanan 30 euroluk gümrük muafiyeti resmen kaldırıldı.
7 Ocak 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 10813 sayılı kararla yürürlüğe giren düzenleme kapsamında, 6 Şubat’tan itibaren yurt dışından bireysel olarak getirilen ürünlere, ürünün türüne göre KDV ve diğer vergiler uygulanacak.
Yeni düzenlemeyle 30 euro tutarındaki alışverişlerde de vergi dönemi bu geceden itibaren başlamış oldu.