Kararın açıklanması bile yetti: Gümrük muafiyeti kalkmadan zam fırtınası başladı, fiyatlar 3 katına çıktı

Kararın açıklanması bile yetti: Gümrük muafiyeti kalkmadan zam fırtınası başladı, fiyatlar 3 katına çıktı

16.01.2026

Türkiye'de 6 Şubat itibarıyla yurt dışı alışverişlerde uygulanan 30 Euro'luk gümrük muafiyeti kaldırılacak. Bu kararın açıklanmasıyla birlikte ise piyasalarda ve online alışveriş sitelerinde fiyat artışları yaşanmaya başladı. Birçok tüketici bazı ürünlerde neredeyse 3 kat zam yapıldığını söylerken sosyal medyadan buna tepki gösterdi. Çin menşeli ürünlerde yüzde 100'den fazla zam iddiası Yurt dışı alışverişlerde uygulanan 30 Euro'luk gümrük muafiyetinin kaldırılması, henüz yürürlüğe girmeden piyasada ciddi fiyat artışlarını beraberinde getirdi. 6 Şubat itibarıyla geçerli olacak karar, bireysel ithalatı kapsarken; birçok yerli satıcı ve ithalatçı firmanın bu durumu fırsata çevirdiği yönündeki iddialar tepki çekti. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, kararın açıklanmasının hemen ardından özellikle Çin menşeli ürünlerin Türkiye’deki satış fiyatlarında kısa sürede yüzde 100’ü aşan artışlar yaşanması dikkat çekti.En çok hangi ürünlere zam geldi?En çok güneş gözlüğü, kulaklık, küçük elektronik aksesuarlar, telefon kılıfları, şarj cihazları, mutfak gereçleri ve ev dekorasyon ürünlerine zam yapıldığı belirtilirken, tüketiciler ürünlerdeki artışın 2-3 kata ulaştığını dile getirdi. Vergi hesapları da fiyat artışlarının boyutunu sorgulatıyor. Örneğin Çin’de yaklaşık 160 TL’ye satılan bir güneş gözlüğü, gümrük vergisi ve KDV dahil edildiğinde Türkiye’ye en fazla 230-240 TL maliyetle giriyor. Buna rağmen aynı ürünün veya aynı markanın benzer modellerinin mağazalarda ve e-Ticaret sitelerinde 2.500 ile 3.000 TL arasında satışa sunuluyor. Benzer bir tablo elektronik ürünlerde de yaşanıyor. Çin’de 300-400 TL bandında satılan bir kablosuz kulaklığın, tüm vergiler eklendiğinde Türkiye’ye giriş maliyeti 500-550 TL’yi geçmiyor. Ancak bu ürünlerin raf fiyatları 2.000 TL’nin üzerine çıkabiliyor.

