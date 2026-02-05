Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260205/yunanistan-basbakani-micotakis-11-subatta-turkiyeye-geliyor-1103290456.html
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, 11 Şubat'ta Türkiye'ye geliyor
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, 11 Şubat'ta Türkiye'ye geliyor
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Yunanistan Başbakanı Sayın Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetlerine... 05.02.2026, Sputnik Türkiye
İkili ilişkiler görüşülecek
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260205/abd-iran-muzakereleri-yarin-taraflar-ne-istiyor-1103285959.html
türkiye, kiryakos miçotakis

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, 11 Şubat'ta Türkiye'ye geliyor

14:27 05.02.2026 (güncellendi: 14:28 05.02.2026)
© AP Photo / Dimitris Papamitsos Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis
 Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2026
© AP Photo / Dimitris Papamitsos
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Yunanistan Başbakanı Sayın Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetlerine icabetle, Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin Altıncı Toplantısı vesilesiyle, 11 Şubat 2026 tarihinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir" dedi.
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Yunanistan Başbakanı Sayın Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetlerine icabetle, Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin Altıncı Toplantısı vesilesiyle, 11 Şubat 2026 tarihinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir."

İkili ilişkiler görüşülecek

"Sayın Cumhurbaşkanımız ile Yunanistan Başbakanı’nın başkanlıklarında, ilgili Bakanların iştirakleriyle Ankara’da düzenlenecek Konsey Toplantısı’yla Türkiye-Yunanistan ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iki komşu ülke arasındaki iş birliğinin ilerletilmesi imkanları ele alınacaktır."
"Görüşmelerde, ikili münasebetlerin yanısıra, bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir. Ziyaret çerçevesinde ayrıca, ikili ilişkileri güçlendirmeye matuf çeşitli metinlerin imzalanması da gündemdedir."
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
