Yoğun bakımdan çıkan Ufuk Özkan'ın ilk fotoğrafı paylaşıldı
Yoğun bakımdan çıkan Ufuk Özkan'ın ilk fotoğrafı paylaşıldı
Karaciğer yetmezliği nedeniyle bir süredir tedavi gören oyuncu Ufuk Özkan, uygun donör bulunmasının ardından organ nakli ameliyatı geçirdi. 11 saat süren... 05.02.2026, Sputnik Türkiye
Karaciğer yetmezliği nedeniyle bir süredir tedavi gören oyuncu Ufuk Özkan, uygun donör bulunmasının ardından organ nakli ameliyatı geçirdi. 11 saat süren operasyonun ardından Özkan ve donörü Salih Kıvırcık’ın sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.
“Geniş Aile” başta olmak üzere birçok projede rol alan Ufuk Özkan, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırılmış ve nakil kararı alınmıştı. Pazartesi günü gerçekleştirilen ve yaklaşık 11 saat süren organ nakli ameliyatı başarıyla tamamlandı.
Donör eski çalışma arkadaşı oldu
Ünlü oyuncuya, eski çalışma arkadaşı olan görüntü yönetmeni Salih Kıvırcık donör oldu. Operasyonun ardından hem Özkan’ın hem de Kıvırcık’ın genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Oyuncunun kardeşi Umut Özkan, ameliyat sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Şükürler olsun, ameliyatımız başarıyla gerçekleşti. Uzun bir bekleyişin ardından bu sürece büyük bir inanç ve güvenle girdik. Alanında uzman hocalarımızın rehberliğinde ameliyatımız tamamlandı.”
Yoğun bakımdan servise alındılar
11 saatlik operasyonun ardından yoğun bakıma alınan Ufuk Özkan ve Salih Kıvırcık, bugün normal servise çıkarıldı. Umut Özkan, hastane odasından paylaştığı fotoğrafa, “Çok şükür yoğun bakımdan servise çıktık. Şimdilik her şey yolunda. Dualarıyla yanımızda olan herkese sonsuz teşekkürler” notunu düştü.