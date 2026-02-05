Arkadaşına IBAN’ını verdi, 20 dava açıldı: Özlem Develi teslim oldu

Türkiye
Adana’da yaşayan Özlem Develi, 2023’te dershanede tanıştığı M.D.’nin “ticaret yapıyorum, hesaplarım bloke” sözlerine inanarak bir bankadan hesap açtı ve IBAN’ını kullandırdı. Kısa süre sonra arkadaşının ortadan kaybolmasıyla gerçek ortaya çıktı.Çekiliş vaadiyle dolandırıcılıkYapılan incelemelerde M.D.’nin, Develi’nin hesabını kullanarak sosyal medya üzerinden çekiliş düzenlediği, kazananlardan para talep ettiği ve ürünleri göndermediği belirlendi. Mağdurların şikâyeti üzerine Özlem Develi hakkında dolandırıcılık soruşturmaları başlatıldı.Bir davadan ceza kesinleştiDeveli, geçtiğimiz haziran ayında kısa süreli cezaevine girdi. Ardından Burdur 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada 4 yıl 5 ay hapis ve 149 bin 960 TL adli para cezası aldı. Hakkındaki 20 davadan 11’inin ise farklı illerde devam ettiği öğrenildi.Aranıyordu, kendi isteğiyle teslim olduHakkında yakalama kararı bulunan Develi, Yüreğir’deki evinden polis ekiplerine teslim oldu. Gözyaşlarıyla anne ve babasıyla vedalaşan genç kadın, Tarsus Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na götürüldü.
Adana’da arkadaşına güvenerek IBAN’ını kullandıran 23 yaşındaki Özlem Develi, hakkında açılan 20 davadan biri kapsamında kesinleşen 4 yıl 5 ay hapis cezası nedeniyle polise teslim oldu. 11 davası süren genç kadın, ailesiyle vedalaşarak Tarsus Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.
Adana’da yaşayan Özlem Develi, 2023’te dershanede tanıştığı M.D.’nin “ticaret yapıyorum, hesaplarım bloke” sözlerine inanarak bir bankadan hesap açtı ve IBAN’ını kullandırdı. Kısa süre sonra arkadaşının ortadan kaybolmasıyla gerçek ortaya çıktı.

Çekiliş vaadiyle dolandırıcılık

Yapılan incelemelerde M.D.’nin, Develi’nin hesabını kullanarak sosyal medya üzerinden çekiliş düzenlediği, kazananlardan para talep ettiği ve ürünleri göndermediği belirlendi. Mağdurların şikâyeti üzerine Özlem Develi hakkında dolandırıcılık soruşturmaları başlatıldı.

Bir davadan ceza kesinleşti

Develi, geçtiğimiz haziran ayında kısa süreli cezaevine girdi. Ardından Burdur 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada 4 yıl 5 ay hapis ve 149 bin 960 TL adli para cezası aldı. Hakkındaki 20 davadan 11’inin ise farklı illerde devam ettiği öğrenildi.

Aranıyordu, kendi isteğiyle teslim oldu

Hakkında yakalama kararı bulunan Develi, Yüreğir’deki evinden polis ekiplerine teslim oldu. Gözyaşlarıyla anne ve babasıyla vedalaşan genç kadın, Tarsus Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na götürüldü.
