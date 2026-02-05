Epstein belgeleri: Gerçekler mi konuşuluyor, algı mı yönetiliyor?

Trump kasım ortasında bir imza attı; bu konuyla ilgili siyasi gizlilik kararını kaldırdığını söyledi ve isimlerin zarar görmemesi için redakte edilmesi gerektiğini belirtti. Aralık sonunda denildi, sonra ocak sonuna sarktı; ‘karartıyorlar’ denildi, belki de öyle oldu, bilmiyoruz ama sonuçta 3,2 milyon sayfa doküman, yanında yaklaşık 180 bin fotoğraf ve 2 bin video gibi bir hacimden söz ediyoruz; tek konuda şimdiye kadarki en büyük ifşa bu. Kıyas olsun diye: JFK belgeleri 80 bin sayfa, Wikileaks 250 bin sayfaydı; CIA’nın açtığı 12 milyon sayfa ise çok sayıda farklı konu başlığının toplamıydı. İletişim dünyasında bunun adı ‘seyreltme’; çorbaya fazla tuz koyunca su eklersin ya, burada da bazı isimler fazla öne çıkınca işin etkisini azaltmak için 3 milyon belgeyi bir anda servis ederek gündemi sulandırdılar; dikkat dağıldı, bazı isimler kayboldu.

3-4 farklı yapay zeka ile sosyal medya tepkilerini analiz ettim: ABD’de sol kesim ‘Trump’ın adı 80 bin yerde geçiyor’ diyerek ‘kaosla geçmişini örtüyor’ görüşünde; sağ kesim ise ‘derin devlet/bürokrasi yapıyor’ diyor, Adalet Bakanlığı’nı ‘elitleri korumak için süreci yavaşlatmakla’ suçlayanlar var. İngiltere’de Prens Andrew başlığı öne çıkıyor; kraliyetin Andrew’yu kurtarmak için 12 milyon sterlin ödediği de konuşuluyor.

Bir başka analizde de şu veriler çıktı: Dünyanın yüzde 49’u Trump’ın suçlara dahil olduğuna inanıyor; yüzde 70’i olaylardan haberdar olduğuna kesin gözüyle bakıyor; yüzde 10 ise ‘böyle bir şey yoktur’ çizgisinde ve bu kitlenin başka komplo inançlarıyla da örtüştüğü görülüyor. Türkiye’de sosyal medyada Tom Barrack, deprem sonrası kaybolan çocuklar ve Mücahit Ören başlıkları daha çok konuşuldu. Genel algı ‘dış güçler, Mossad, yerel siyasi hesaplaşma’ ekseninde.