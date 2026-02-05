Türkiye
Epstein belgeleri: Gerçekler mi konuşuluyor, algı mı yönetiliyor?
Epstein belgeleri: Gerçekler mi konuşuluyor, algı mı yönetiliyor?
Sputnik Türkiye
ABD'de, cinsel istismar ve insan kaçakçılığı suçlamalarıyla gündeme gelen Jeffrey Epstein'e ilişkin üç milyon sayfayı aşan yeni doküman seti kamuoyuna açıldı...
jeffrey epstein
jeffrey epstein
Radyo Sputnik'te yayımlanan Gündem Özel programında Fethi Yılmaz ve Selin Yazıcı'nın konukları gazeteciler Mustafa Hoş, Serhat Ayan ve Güçlü Özgan oldu. Konuklar, belgelerin hacminin "enformasyon bombardımanı" etkisi yarattığını, bu yoğunluğun konunun anlaşılmasını zorlaştırdığını ve sosyal medyada dezenformasyonun hızla büyüdüğünü dile getirdi. 'Bu dosya yalnızca Epstein'la ilgili değil'Gazeteci Mustafa Hoş şunları söyledi: 'Dünyanın yüzde 49'u Trump'ın suçlara dahil olduğuna inanıyor'Epstein belgelerinin nasıl ortaya çıktığını anlatan gazeteci Serhat Ayan, konuya ilişkin şunları söyledi:'Hız uğruna insanların hayatı karartılabilir'"Şeffaflık deniyor ama mağdurların kimliklerinin deşifre olduğu örnekler var" diye konuşan gazeteci Güçlü Özgan, şöyle konuştu:
Fethi Yılmaz
Fethi Yılmaz
Epstein belgeleri: Gerçekler mi konuşuluyor, algı mı yönetiliyor?

05.02.2026
ABD’de, cinsel istismar ve insan kaçakçılığı suçlamalarıyla gündeme gelen Jeffrey Epstein’e ilişkin üç milyon sayfayı aşan yeni doküman seti kamuoyuna açıldı. Yaklaşık 180 bin fotoğraf ve iki bin video ile birlikte, yasal takvimdeki gecikmenin ardından yayımlandı.
Radyo Sputnik’te yayımlanan Gündem Özel programında Fethi Yılmaz ve Selin Yazıcı’nın konukları gazeteciler Mustafa Hoş, Serhat Ayan ve Güçlü Özgan oldu.
Konuklar, belgelerin hacminin “enformasyon bombardımanı” etkisi yarattığını, bu yoğunluğun konunun anlaşılmasını zorlaştırdığını ve sosyal medyada dezenformasyonun hızla büyüdüğünü dile getirdi.

'Bu dosya yalnızca Epstein’la ilgili değil'

Gazeteci Mustafa Hoş şunları söyledi:

Üç milyon belgeyle yaratılan enformasyon bombardımanı gerçeği görünmez kılıyor; bu dosya yalnızca Epstein’la ilgili değil, dünyanın kokuşmuş düzenini ortaya koyuyor. Öldürülen kişinin bu yapının başı değil, kuklası olduğunu düşünüyorum ve bu ağ hala faal. Türkiye açısından bakıldığında devlet görevlilerinin adının geçmemesi çok önemli bir temize çıkma fırsatıdır; ancak adı geçen kişilerin rahat tavırları kabul edilemez, insanın kendini temize çıkarmaya çalışması gerekir. Asıl odaklanılması gereken, bu yapının kadın ve çocuk pazarı boyutudur.

Deprem döneminde kaybolan çocuklarla ilgili ciddi boşluklar var; kaç çocuğun kayıp olduğu bile bilinmiyor. Adalet, İçişleri, Sağlık ve Aile bakanlıklarının birlikte çalışacağı bir komisyon kurulmalı, kayıp çocuklar için kayıt ve DNA çalışmaları yapılmalıdır. Bu soruları sormak ülkeyi suçlamak değil, temizlenmek için bir fırsattır ve çocuklara yönelik suçlarda ayrıntı vermek yeni mağduriyetler yaratır; bu, pedofili diye geçiştirilemeyecek bir insanlık suçudur.

'Dünyanın yüzde 49’u Trump’ın suçlara dahil olduğuna inanıyor'

Epstein belgelerinin nasıl ortaya çıktığını anlatan gazeteci Serhat Ayan, konuya ilişkin şunları söyledi:

Trump kasım ortasında bir imza attı; bu konuyla ilgili siyasi gizlilik kararını kaldırdığını söyledi ve isimlerin zarar görmemesi için redakte edilmesi gerektiğini belirtti. Aralık sonunda denildi, sonra ocak sonuna sarktı; ‘karartıyorlar’ denildi, belki de öyle oldu, bilmiyoruz ama sonuçta 3,2 milyon sayfa doküman, yanında yaklaşık 180 bin fotoğraf ve 2 bin video gibi bir hacimden söz ediyoruz; tek konuda şimdiye kadarki en büyük ifşa bu. Kıyas olsun diye: JFK belgeleri 80 bin sayfa, Wikileaks 250 bin sayfaydı; CIA’nın açtığı 12 milyon sayfa ise çok sayıda farklı konu başlığının toplamıydı. İletişim dünyasında bunun adı ‘seyreltme’; çorbaya fazla tuz koyunca su eklersin ya, burada da bazı isimler fazla öne çıkınca işin etkisini azaltmak için 3 milyon belgeyi bir anda servis ederek gündemi sulandırdılar; dikkat dağıldı, bazı isimler kayboldu.

3-4 farklı yapay zeka ile sosyal medya tepkilerini analiz ettim: ABD’de sol kesim ‘Trump’ın adı 80 bin yerde geçiyor’ diyerek ‘kaosla geçmişini örtüyor’ görüşünde; sağ kesim ise ‘derin devlet/bürokrasi yapıyor’ diyor, Adalet Bakanlığı’nı ‘elitleri korumak için süreci yavaşlatmakla’ suçlayanlar var. İngiltere’de Prens Andrew başlığı öne çıkıyor; kraliyetin Andrew’yu kurtarmak için 12 milyon sterlin ödediği de konuşuluyor.

Bir başka analizde de şu veriler çıktı: Dünyanın yüzde 49’u Trump’ın suçlara dahil olduğuna inanıyor; yüzde 70’i olaylardan haberdar olduğuna kesin gözüyle bakıyor; yüzde 10 ise ‘böyle bir şey yoktur’ çizgisinde ve bu kitlenin başka komplo inançlarıyla da örtüştüğü görülüyor. Türkiye’de sosyal medyada Tom Barrack, deprem sonrası kaybolan çocuklar ve Mücahit Ören başlıkları daha çok konuşuldu. Genel algı ‘dış güçler, Mossad, yerel siyasi hesaplaşma’ ekseninde.

'Hız uğruna insanların hayatı karartılabilir'

"Şeffaflık deniyor ama mağdurların kimliklerinin deşifre olduğu örnekler var" diye konuşan gazeteci Güçlü Özgan, şöyle konuştu:

Bu kadar belge bir anda ortaya dökülünce karartma hissi doğuyor; sanki kamyon kasasıyla belge boşaltıp ‘içinden istediğinizi seçin’ diyorlar ve gerçek kayboluyor. ‘Şeffaflık’ deniyor ama mağdurların kimliklerinin deşifre olduğu örnekler var; hız uğruna insanların hayatı karartılabilir. Epstein’i sadece ‘kim kiminleydi’ diye okumak meseleyi daraltır; asıl soru, bu dokunulmazlık kimler için ve hangi güç odakları için sağlandı, hangi ülke bunu yaptı. Üç milyon belgede bir ismin geçmesi tek başına suç kanıtı değildir; ama bu ağla temas kurup güç devşirmeye çalışanlar da ‘masumum’ diyemez. Türkiye’de ‘Batı ahlaksız’ diye bağırıp içerideki çocuk istismarı vakalarında susmak ikiyüzlülük; Şanlıurfa Barosu’nun raporunda son iki yılda yalnızca Şanlıurfa’da bin sekiz çocuk cinsel istismar vakası var, yüz otuz dördü yabancı uyruklu. Savcılık soruşturması için çok iyimser değilim; konu 2024’te Meclis’e taşındı ama adım atılmadı. Kurumları korumanın yolu susmak değil; çürüğü ayıklamak.

