Trump'a suikast girişiminde bulunan Routh müebbet hapis cezasına çarptırıldı

ABD'de Yargıç Aileen Cannon 2024 yılında dönemin ABD başkan adayı olan Donald Trump'a suikast girişiminde bulunmakla suçlanan Ryan Routh'un davasına ilişkin kararını açıkladı.Buna göre daha önce önemli bir başkan adayına suikast girişiminde bulunmak ve şiddet suçu işleme amacıyla ateşli silah bulundurmak da dahil hakkındaki tüm suçlamalardan suçlu bulunan Routh'a ömür boyu hapis cezası verildi.Routh'a ateşli silah bulundurma suçundan ise 7 yıl ek hapis cezası verildi.Trump'ın 15 Eylül 2024 akşamı Florida'da kaldığı yerin civarında silah sesleri duyulmuş, yerel kolluk kuvvetlerince olaydan sonra sahadaki çalılıklarda bir AK-47 silahı bulunduğu ve bir şüphelinin yakalandığı açıklanmıştı.Suçlamaları kabul etmemiştiRouth, 'ateşli silah bulundurmak' ve 'seri numarası silinmiş ateşli silah bulundurmakla' suçlanmıştı.Ayrıca 'önemli bir başkan adayına suikast girişiminde bulunmak', 'şiddet suçu işleme amacıyla ateşli silah bulundurmak', 'federal bir memura saldırmak', 'hüküm giymiş bir suçlu olarak ateşli silah ve mühimmat bulundurmak' ve 'seri numarası silinmiş bir ateşli silah bulundurmakla' suçlanan Routh suçlamaları kabul etmemiş ve mahkemede kendini savunmuştu.Ancak mahkeme 23 Eylül'de Routh'u hakkındaki tüm suçlamalardan suçlu bulmuştu.

