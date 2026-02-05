Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260205/trumpa-suikast-girisiminde-bulunan-routh-muebbet-hapis-cezasina-carptirildi-1103273620.html
Trump'a suikast girişiminde bulunan Routh müebbet hapis cezasına çarptırıldı
Trump'a suikast girişiminde bulunan Routh müebbet hapis cezasına çarptırıldı
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump'a 2024'te suikast girişiminde bulunan Ryan Routh, 'başkanı öldürmeye teşebbüs' suçu dahil hakkındaki tüm suçlamalardan ömür boyu hapis... 05.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-05T02:22+0300
2026-02-05T02:32+0300
donald trump
abd
ak-47
dünya
suikast girişimi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/16/1102960244_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_d6e5de6f883e5393552d38ba02941de2.jpg
ABD'de Yargıç Aileen Cannon 2024 yılında dönemin ABD başkan adayı olan Donald Trump'a suikast girişiminde bulunmakla suçlanan Ryan Routh'un davasına ilişkin kararını açıkladı.Buna göre daha önce önemli bir başkan adayına suikast girişiminde bulunmak ve şiddet suçu işleme amacıyla ateşli silah bulundurmak da dahil hakkındaki tüm suçlamalardan suçlu bulunan Routh'a ömür boyu hapis cezası verildi.Routh'a ateşli silah bulundurma suçundan ise 7 yıl ek hapis cezası verildi.Trump'ın 15 Eylül 2024 akşamı Florida'da kaldığı yerin civarında silah sesleri duyulmuş, yerel kolluk kuvvetlerince olaydan sonra sahadaki çalılıklarda bir AK-47 silahı bulunduğu ve bir şüphelinin yakalandığı açıklanmıştı.Suçlamaları kabul etmemiştiRouth, 'ateşli silah bulundurmak' ve 'seri numarası silinmiş ateşli silah bulundurmakla' suçlanmıştı.Ayrıca 'önemli bir başkan adayına suikast girişiminde bulunmak', 'şiddet suçu işleme amacıyla ateşli silah bulundurmak', 'federal bir memura saldırmak', 'hüküm giymiş bir suçlu olarak ateşli silah ve mühimmat bulundurmak' ve 'seri numarası silinmiş bir ateşli silah bulundurmakla' suçlanan Routh suçlamaları kabul etmemiş ve mahkemede kendini savunmuştu.Ancak mahkeme 23 Eylül'de Routh'u hakkındaki tüm suçlamalardan suçlu bulmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/trumpa-ikinci-suikast-girisiminin-suphelisi-ryan-routhun-roportajlari-ortaya-cikti-1088065901.html
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/16/1102960244_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_1de58f818ba105b9f0f07bdc375cbe72.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
donald trump, abd, ak-47, suikast girişimi
donald trump, abd, ak-47, suikast girişimi

Trump'a suikast girişiminde bulunan Routh müebbet hapis cezasına çarptırıldı

02:22 05.02.2026 (güncellendi: 02:32 05.02.2026)
© Harun Özalp Donald Trump
 Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2026
© Harun Özalp
Abone ol
ABD Başkanı Trump'a 2024'te suikast girişiminde bulunan Ryan Routh, 'başkanı öldürmeye teşebbüs' suçu dahil hakkındaki tüm suçlamalardan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
ABD'de Yargıç Aileen Cannon 2024 yılında dönemin ABD başkan adayı olan Donald Trump'a suikast girişiminde bulunmakla suçlanan Ryan Routh'un davasına ilişkin kararını açıkladı.
Buna göre daha önce önemli bir başkan adayına suikast girişiminde bulunmak ve şiddet suçu işleme amacıyla ateşli silah bulundurmak da dahil hakkındaki tüm suçlamalardan suçlu bulunan Routh'a ömür boyu hapis cezası verildi.
Routh'a ateşli silah bulundurma suçundan ise 7 yıl ek hapis cezası verildi.
Trump'ın 15 Eylül 2024 akşamı Florida'da kaldığı yerin civarında silah sesleri duyulmuş, yerel kolluk kuvvetlerince olaydan sonra sahadaki çalılıklarda bir AK-47 silahı bulunduğu ve bir şüphelinin yakalandığı açıklanmıştı.

Suçlamaları kabul etmemişti

Routh, 'ateşli silah bulundurmak' ve 'seri numarası silinmiş ateşli silah bulundurmakla' suçlanmıştı.
Ayrıca 'önemli bir başkan adayına suikast girişiminde bulunmak', 'şiddet suçu işleme amacıyla ateşli silah bulundurmak', 'federal bir memura saldırmak', 'hüküm giymiş bir suçlu olarak ateşli silah ve mühimmat bulundurmak' ve 'seri numarası silinmiş bir ateşli silah bulundurmakla' suçlanan Routh suçlamaları kabul etmemiş ve mahkemede kendini savunmuştu.
Ancak mahkeme 23 Eylül'de Routh'u hakkındaki tüm suçlamalardan suçlu bulmuştu.
Ryan Routh - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2024
DÜNYA
Trump'a ikinci suikast girişiminin şüphelisi Ryan Routh'un röportajları ortaya çıktı
16 Eylül 2024, 12:21
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала