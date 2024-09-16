https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/trumpa-ikinci-suikast-girisiminin-suphelisi-ryan-routhun-roportajlari-ortaya-cikti-1088065901.html

Trump'a ikinci suikast girişiminin şüphelisi Ryan Routh'un röportajları ortaya çıktı

Trump'a ikinci suikast girişiminin şüphelisi Ryan Routh'un röportajları ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Donald Trump'a dün ikinci kez gerçekleşen suikast girişiminin zanlısı Ryan Wesley Routh'un geçmişte birçok Batılı medya kuruluşuna röportaj verdiği ortaya... 16.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-16T12:21+0300

2024-09-16T12:21+0300

2024-09-16T12:35+0300

dünya

donald trump

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suikast girişimi

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Donald Trump'a golf oynarken yapılan ikinci suikast girişimini gerçekleştiren kişinin sıkı bir Ukrayna destekçisi Ryan Wesley Routh olduğu belirlendi. Ukrayna'daki Neo-Nazi ideolojilere sahip Azov Taburu için Afgan ve diğer milletten militanları organize etmek üzere çalıştığı ortaya çıkan Routh'un ayrıca geçmişte Newsweek, New York Times ve The Semafor News gibi medya kuruluşlarına röportaj verdiği ortaya çıktı. 58 yaşındaki Kuzey Karolinalı adam, Newsweek'e verdiği röportajda 'Dünyanın Rusya'ya karşı birleşmesi gerektiğini' söylemişti. Semafor News için yapılan röportajda da Ukrayna ordusuna militan, para toplama gibi görevlerde bulunduğunu açıklamıştı. Aktif olarak sosyal medya hesabı da kullanan Ryan Routh'ın, "Moskova'yı yerle bir etmeliyiz. Nükleer silahlarımızla orayı dümdüz edip bu kötülüğün tekrar meydana gelmemesi gerekli ki bir daha bunlarla uğraşmayalım" tweetleri attığı da görüldü. Suikast girişimi ardından zanlının hesabı kapatıldı.'Ukrayna'daki Uluslararası Gönüllük Merkezi'ni yönetiyordu'ABD'de Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Marjorie Taylor Greene, Routh’u Ukrayna savaşına takıntılı biri olarak tanımladı.Routh, Ukrayna’daki Uluslararası Gönüllü Merkezi’nin başkanı olarak anılıyor ve burada gönüllüleri Ukrayna’nın savunmasına katkı sağlamaları için organize ettiği belirtiliyor. İddiaya göre, Routh 2022 yılında birkaç ayını Ukrayna’da geçirdi ve Ukrayna Kara Kuvvetleri bünyesindeki Uluslararası Lejyon Savunma Birimi için çalışmalarda bulundu. Amerikalı siyaset yorumcusu Candace Owens ise bu suikastın ABD kaynaklı bir varlık tarafından organize edilmiş olabileceğini belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/elon-musktan-dusunduren-soru-sizce-neden-kimse-biden-veya-harrise-suikast-yapmayi-denemiyor-1088056200.html

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donald trump, suikast, suikast girişimi, devlet başkanına suikast girişimine karışmak, abd, ukrayna, nazi, neo-nazi, nazi işbirlikçisi