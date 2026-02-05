https://anlatilaninotesi.com.tr/20260205/fransiz-uzman-new-start-anlasmasinin-sona-ermesi-giderek-daha-kaotik-hale-gelen-bir-dunyanin-1103297989.html
Fransız uzman: New START anlaşmasının sona ermesi, giderek daha kaotik hale gelen bir dünyanın belirtisidir
Fransız uzman: New START anlaşmasının sona ermesi, giderek daha kaotik hale gelen bir dünyanın belirtisidir
Fransız Siyaset bilimci Périmony, New START anlaşmasının sona ermesinin, giderek daha kaotik hale gelen bir dünyanın belirtisi olduğunu belirtti. 05.02.2026, Sputnik Türkiye
05.02.2026
Fransız Siyaset bilimci Sébastien Périmony, Sputnik’e demecinde askeri tırmanma tehlikesinin ‘gezegenin neredeyse her yerinde’ mevcut olduğunu ve temel taşı niteliğindeki bu belgenin geçerlilik süresinin dolmasının söz konusu dinamikle örtüştüğünü ifade etti.Périmony, “Çin, Rusya, Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri, tüm dünya yeniden silahlanıyor ve bu anlaşmanın sona ermesi, her halükarda silahlanma yarışını yeniden başlatabilecek faktörlerden biri” diye konuştu.Fransız uzman bu dinamiği ‘son derece tehlikeli’ diye nitelendirerek, “Dünyanın yeniden silahlandığı her defasında, ki 20. yüzyılda bunu iki kez gördük, bu her zaman küresel bir trajediyle sonuçlanıyor” ifadelerini kullandı.Rusya ve ABD’nin ‘1000'den fazla nükleer füzeye veya en azından potansiyel nükleer füzeye sahip olduğunu ve bunun dünyayı 20 kez yok etmek için fazlasıyla yeterli olduğunu’ vurgulayan Périmony, aynı zamanda (Çin lideri) Şi Cinping ve (Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin’in ‘istikrar sağlayıcı bir rol oynama niyetlerini açıkladıklarını’ kaydetti.Périmony, ‘dünyanın şu anda Batılılaşmadan uzaklaştığına’ dikkat çekerek, gezegeni felakete sürükleyebilecek bir dengesizliği önlemek adına tasarlanmış yeni bir küresel güvenlik mimarisinden yana olduğunu ifade etti.
Fransız Siyaset bilimci Périmony, New START anlaşmasının sona ermesinin, giderek daha kaotik hale gelen bir dünyanın belirtisi olduğunu belirtti.
Fransız Siyaset bilimci Sébastien Périmony, Sputnik’e demecinde askeri tırmanma tehlikesinin ‘gezegenin neredeyse her yerinde’ mevcut olduğunu ve temel taşı niteliğindeki bu belgenin geçerlilik süresinin dolmasının söz konusu dinamikle örtüştüğünü ifade etti.
Périmony, “Çin, Rusya, Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri, tüm dünya yeniden silahlanıyor ve bu anlaşmanın sona ermesi, her halükarda silahlanma yarışını yeniden başlatabilecek faktörlerden biri” diye konuştu.
Fransız uzman bu dinamiği ‘son derece tehlikeli’ diye nitelendirerek, “Dünyanın yeniden silahlandığı her defasında, ki 20. yüzyılda bunu iki kez gördük, bu her zaman küresel bir trajediyle sonuçlanıyor” ifadelerini kullandı.
Rusya ve ABD’nin ‘1000'den fazla nükleer füzeye veya en azından potansiyel nükleer füzeye sahip olduğunu ve bunun dünyayı 20 kez yok etmek için fazlasıyla yeterli olduğunu’ vurgulayan Périmony, aynı zamanda (Çin lideri) Şi Cinping ve (Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin’in ‘istikrar sağlayıcı bir rol oynama niyetlerini açıkladıklarını’ kaydetti.
Périmony, ‘dünyanın şu anda Batılılaşmadan uzaklaştığına’ dikkat çekerek, gezegeni felakete sürükleyebilecek bir dengesizliği önlemek adına tasarlanmış yeni bir küresel güvenlik mimarisinden yana olduğunu ifade etti.