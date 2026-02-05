https://anlatilaninotesi.com.tr/20260205/trump-si-cinpingin-2026-yilinin-sonunda-beyaz-sarayi-ziyaret-etmesini-bekledigini-soyledi-1103274131.html
Trump, Şi Cinping'in 2026 yılının sonunda Beyaz Saray'ı ziyaret etmesini beklediğini söyledi
2026-02-05T04:58+0300
ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in yıl sonunda Beyaz Saray'ı ziyaret etmesini beklediğini söyledi.Trump, NBC News'e verdiği röportajda, "O zaman yıl sonuna doğru buraya, Beyaz Saray'a gelecek" dedi.Dün Trump, Şi ile Rusya-Ukrayna çatışması, Tayvan ve İran konularını ele alan 'mükemmel bir görüşme' gerçekleştirdiğini söylemişti.
