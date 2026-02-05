Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260205/trump-si-cinpingin-2026-yilinin-sonunda-beyaz-sarayi-ziyaret-etmesini-bekledigini-soyledi-1103274131.html
Trump, Şi Cinping'in 2026 yılının sonunda Beyaz Saray'ı ziyaret etmesini beklediğini söyledi
Trump, Şi Cinping'in 2026 yılının sonunda Beyaz Saray'ı ziyaret etmesini beklediğini söyledi
ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in yıl sonuna doğru Washington'a gelerek Beyaz Saray'da temaslarda bulunmasının beklendiğini açıkla 05.02.2026
2026-02-05T04:58+0300
2026-02-05T04:58+0300
dünya
abd
çin devlet başkanı şi cinping
donald trump
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/04/1101529227_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_16f068de4e97dd8fd278335cd04680e5.jpg
ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in yıl sonunda Beyaz Saray'ı ziyaret etmesini beklediğini söyledi.Trump, NBC News'e verdiği röportajda, "O zaman yıl sonuna doğru buraya, Beyaz Saray'a gelecek" dedi.Dün Trump, Şi ile Rusya-Ukrayna çatışması, Tayvan ve İran konularını ele alan 'mükemmel bir görüşme' gerçekleştirdiğini söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260204/trump-hamaney-cok-endiselenmeli-1103271359.html
abd, çin devlet başkanı şi cinping, donald trump
abd, çin devlet başkanı şi cinping, donald trump

Trump, Şi Cinping'in 2026 yılının sonunda Beyaz Saray'ı ziyaret etmesini beklediğini söyledi

04:58 05.02.2026
© AP Photo / Evan Vucci ABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2026
© AP Photo / Evan Vucci
ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in yıl sonuna doğru Washington’a gelerek Beyaz Saray’da temaslarda bulunmasının beklendiğini açıkla
ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in yıl sonunda Beyaz Saray'ı ziyaret etmesini beklediğini söyledi.
Trump, NBC News'e verdiği röportajda, "O zaman yıl sonuna doğru buraya, Beyaz Saray'a gelecek" dedi.
Dün Trump, Şi ile Rusya-Ukrayna çatışması, Tayvan ve İran konularını ele alan 'mükemmel bir görüşme' gerçekleştirdiğini söylemişti.
ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2026
TÜRKİYE
Trump: Hamaney çok endişelenmeli
Dün, 22:27
