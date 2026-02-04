Türkiye
SON DAKİKA | İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den ABD ile yapılacak görüşmeye dair açıklama
Trump: Hamaney çok endişelenmeli
ABD Başkanı Donald Trump, Washington ve Tahran'ın bu hafta nükleer görüşmelere hazırlanması nedeniyle İran'ın dini liderinin 'çok endişelenmesi gerektiğini'... 04.02.2026, Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, NBC News'e yaptığı açıklamada, Washington ile Tahran'ın bu hafta nükleer müzakerelere hazırlanması bağlamında İran'ın dini liderinin 'ciddi şekilde endişe duyması gerektiğini' iddia etti.Konuşmasında Trump, "Hamaney çok endişelenmeli" dedi.Ayrıca Trump, 6 Şubat'ta yapılması beklenen görüşmelerin çökeceğine dair haberlere rağmen, İran'ın ABD ile müzakere ettiğini söyledi.Trump İran'ın yeni tesislerde nükleer programına yeniden başlama kararı alması halinde "çok kötü şeyler" yapacağı tehdidinde bulundu:
22:27 04.02.2026 (güncellendi: 22:35 04.02.2026)
© AA / Celal GüneşABD Başkanı Donald Trump
© AA / Celal Güneş
ABD Başkanı Donald Trump, Washington ve Tahran'ın bu hafta nükleer görüşmelere hazırlanması nedeniyle İran'ın dini liderinin 'çok endişelenmesi gerektiğini' söyledi .
ABD Başkanı Donald Trump, NBC News’e yaptığı açıklamada, Washington ile Tahran’ın bu hafta nükleer müzakerelere hazırlanması bağlamında İran’ın dini liderinin 'ciddi şekilde endişe duyması gerektiğini' iddia etti.
Konuşmasında Trump, "Hamaney çok endişelenmeli" dedi.
Ayrıca Trump, 6 Şubat'ta yapılması beklenen görüşmelerin çökeceğine dair haberlere rağmen, İran'ın ABD ile müzakere ettiğini söyledi.
Trump İran'ın yeni tesislerde nükleer programına yeniden başlama kararı alması halinde "çok kötü şeyler" yapacağı tehdidinde bulundu:
Ülkenin farklı bir bölgesinde yeni bir nükleer tesis kurmayı düşünüyorlardı. Bunu öğrendik. Ben de 'Bunu yaparsanız, size kötü şeyler yapacağız' dedim
ABD-İran bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2026
DÜNYA
'İran'ın yer ve format değişikliği talebi reddedildi'
21:03
