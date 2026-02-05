Türkiye
Trump, seçimlerde Takaichi'ye 'tam' destek verdi: '19 Mart'ta Beyaz Saray'da ağırlamayı dört gözle bekliyorum'
Trump, seçimlerde Takaichi'ye 'tam' destek verdi: '19 Mart'ta Beyaz Saray'da ağırlamayı dört gözle bekliyorum'
ABD Başkanı Donald Trump, 8 Şubat 2026'daki Japonya yasama seçimleri öncesinde Başbakan Sanae Takaichi'ye tam destek verdiğini açıklayarak, kendisini 19... 05.02.2026
2026-02-05T22:08+0300
2026-02-05T22:08+0300
dünya
donald trump
japonya
temsilciler meclisi
truth social
abd
seçim
ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi'yi 19 Mart'ta Beyaz Saray'da ağırlamayı dört gözle beklediğini söyledi. Ayrıca Trump, Japonya'da yapılacak olan ülkenin yasama organının alt kanadı olan Temsilciler Meclisi’nin genel seçimi için başarı diledi.Trump, Truth Social aracılığıyla yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
japonya
abd
donald trump, japonya, temsilciler meclisi, truth social, abd, seçim
donald trump, japonya, temsilciler meclisi, truth social, abd, seçim

Trump, seçimlerde Takaichi'ye 'tam' destek verdi: '19 Mart'ta Beyaz Saray'da ağırlamayı dört gözle bekliyorum'

ABD Başkanı Donald Trump, 8 Şubat 2026’daki Japonya yasama seçimleri öncesinde Başbakan Sanae Takaichi’ye tam destek verdiğini açıklayarak, kendisini 19 Mart'ta Beyaz Saray'da ağırlayacağını bildirdi.
ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi'yi 19 Mart'ta Beyaz Saray'da ağırlamayı dört gözle beklediğini söyledi. Ayrıca Trump, Japonya'da yapılacak olan ülkenin yasama organının alt kanadı olan Temsilciler Meclisi’nin genel seçimi için başarı diledi.
Trump, Truth Social aracılığıyla yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

Japonya ülkesi, 8 Şubat 2026 Pazar günü çok önemli bir Yasama Seçimi yapacak. Bu seçimin sonuçları Japonya'nın geleceği için çok önemli. Başbakan Sanae Takaichi, güçlü, etkili ve bilge bir lider olduğunu ve ülkesini gerçekten sevdiğini zaten kanıtladı. Başbakan Takaichi'yi 19 Mart'ta Beyaz Saray'da ağırlamayı dört gözle bekliyorum. Japonya ziyaretimde ben ve tüm temsilcilerim ondan son derece etkilendik. Ulusal güvenliğin yanı sıra, ABD ve Japonya, her iki ülkeye de büyük fayda sağlayan çok önemli bir Ticaret Anlaşması yapmak için yakın işbirliği içinde çalıştılar. Başbakan Takaichi, kendisinin ve koalisyonunun yaptığı iş için güçlü bir takdiri hak eden biridir ve bu nedenle, ABD Başkanı olarak, kendisini ve son derece saygın koalisyonunun temsil ettiği her şeyi tam ve eksiksiz olarak desteklemekten onur duyuyorum. Japon halkını hayal kırıklığına uğratmayacak! Çok önemli pazar günkü oylamanızda başarılar dilerim.

