Trump, seçimlerde Takaichi'ye 'tam' destek verdi: '19 Mart'ta Beyaz Saray'da ağırlamayı dört gözle bekliyorum'

Japonya ülkesi, 8 Şubat 2026 Pazar günü çok önemli bir Yasama Seçimi yapacak. Bu seçimin sonuçları Japonya'nın geleceği için çok önemli. Başbakan Sanae Takaichi, güçlü, etkili ve bilge bir lider olduğunu ve ülkesini gerçekten sevdiğini zaten kanıtladı. Başbakan Takaichi'yi 19 Mart'ta Beyaz Saray'da ağırlamayı dört gözle bekliyorum. Japonya ziyaretimde ben ve tüm temsilcilerim ondan son derece etkilendik. Ulusal güvenliğin yanı sıra, ABD ve Japonya, her iki ülkeye de büyük fayda sağlayan çok önemli bir Ticaret Anlaşması yapmak için yakın işbirliği içinde çalıştılar. Başbakan Takaichi, kendisinin ve koalisyonunun yaptığı iş için güçlü bir takdiri hak eden biridir ve bu nedenle, ABD Başkanı olarak, kendisini ve son derece saygın koalisyonunun temsil ettiği her şeyi tam ve eksiksiz olarak desteklemekten onur duyuyorum. Japon halkını hayal kırıklığına uğratmayacak! Çok önemli pazar günkü oylamanızda başarılar dilerim.