https://anlatilaninotesi.com.tr/20260205/lavrovdan-macrona-putini-bir-gun-arayabilirim-cikisi-acinasi-diplomasi-1103298994.html
Lavrov’dan Macron’a: ‘Putin’i bir gün arayabilirim’ çıkışı acınası diplomasi
Lavrov’dan Macron’a: ‘Putin’i bir gün arayabilirim’ çıkışı acınası diplomasi
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Putin’i “bir gün arayabileceği” yönündeki belirsiz açıklamalarını “ciddi olmayan ve acınası... 05.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-05T19:30+0300
2026-02-05T19:30+0300
2026-02-05T19:30+0300
dünya
sergey lavrov
rusya
fransa
emmanuel macron
vladimir putin
russia today (rt)
rusya diplomasi çalışanları günü
diplomasi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/1c/1079134202_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ef1269d0cb31ce6a8da037ec0d42bab4.jpg
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i “ileride bir gün arayabileceği” yönündeki sözlerini eleştirerek, Macron’un bu yaklaşımını “acınası diplomasi” olarak tanımladı.10 Şubat Diplomasi Çalışanları Günü vesilesiyle Russia Today (RT) televizyonundan Rick Sanchez’e verdiği röportajda Lavrov, Fransız liderin daha önce Vladimir Putin’i “ileride bir tarihte aramayı düşündüğünü” dile getirdiğini hatırlatarak, şunları ifade etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260205/lavrov-rus-petrol-sirketleri-venezueladan-cikmaya-zorlaniyor-1103283837.html
rusya
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/1c/1079134202_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_357fcc0e7dafe507e12787ff00636f16.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
sergey lavrov, rusya, fransa, emmanuel macron, vladimir putin, russia today (rt), rusya diplomasi çalışanları günü, diplomasi
sergey lavrov, rusya, fransa, emmanuel macron, vladimir putin, russia today (rt), rusya diplomasi çalışanları günü, diplomasi
Lavrov’dan Macron’a: ‘Putin’i bir gün arayabilirim’ çıkışı acınası diplomasi
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Putin’i “bir gün arayabileceği” yönündeki belirsiz açıklamalarını “ciddi olmayan ve acınası diplomasi” olarak nitelendirdi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i “ileride bir gün arayabileceği” yönündeki sözlerini eleştirerek, Macron’un bu yaklaşımını “acınası diplomasi” olarak tanımladı.
10 Şubat Diplomasi Çalışanları Günü vesilesiyle Russia Today (RT) televizyonundan Rick Sanchez’e verdiği röportajda Lavrov, Fransız liderin daha önce Vladimir Putin’i “ileride bir tarihte aramayı düşündüğünü” dile getirdiğini hatırlatarak, şunları ifade etti:
Bu ciddi değil. Bu, acınası bir diplomasi. Eğer gerçekten aramak ve ciddi bir konuyu konuşmak istiyorsan, ararsın. Rusya Devlet Başkanı her zaman telefonu açar, her türlü teklifi dinler. Eğer ortada ciddi teklifler olursa, emin olun ki bunlar ciddi, somut ve pratik bir karşılık bulur.