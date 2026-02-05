Türkiye
Lavrov’dan Macron’a: ‘Putin’i bir gün arayabilirim’ çıkışı acınası diplomasi
Lavrov'dan Macron'a: 'Putin'i bir gün arayabilirim' çıkışı acınası diplomasi
19:30 05.02.2026
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i “ileride bir gün arayabileceği” yönündeki sözlerini eleştirerek, Macron’un bu yaklaşımını “acınası diplomasi” olarak tanımladı.10 Şubat Diplomasi Çalışanları Günü vesilesiyle Russia Today (RT) televizyonundan Rick Sanchez’e verdiği röportajda Lavrov, Fransız liderin daha önce Vladimir Putin’i “ileride bir tarihte aramayı düşündüğünü” dile getirdiğini hatırlatarak, şunları ifade etti:
19:30 05.02.2026
© Sputnik / Рамиль СитдиковSergey Lavrov
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i “ileride bir gün arayabileceği” yönündeki sözlerini eleştirerek, Macron’un bu yaklaşımını “acınası diplomasi” olarak tanımladı.
10 Şubat Diplomasi Çalışanları Günü vesilesiyle Russia Today (RT) televizyonundan Rick Sanchez’e verdiği röportajda Lavrov, Fransız liderin daha önce Vladimir Putin’i “ileride bir tarihte aramayı düşündüğünü” dile getirdiğini hatırlatarak, şunları ifade etti:
Bu ciddi değil. Bu, acınası bir diplomasi. Eğer gerçekten aramak ve ciddi bir konuyu konuşmak istiyorsan, ararsın. Rusya Devlet Başkanı her zaman telefonu açar, her türlü teklifi dinler. Eğer ortada ciddi teklifler olursa, emin olun ki bunlar ciddi, somut ve pratik bir karşılık bulur.
DÜNYA
Lavrov: Rus petrol şirketleri Venezuela'dan çıkmaya zorlanıyor
12:15
