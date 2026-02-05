https://anlatilaninotesi.com.tr/20260205/merkez-bankasi-rezervlerinde-tarihi-rekor-1103291201.html

Merkez Bankası rezervlerinde tarihi rekor

Sputnik Türkiye

Merkez Bankası toplam rezervleri, 30 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 544 milyon dolar yükselişle 218,2 milyar dolara ulaşarak rekor kırdı 05.02.2026, Sputnik Türkiye

Merkez Bankası bir kez daha rekor seviyeleri gördü.Merkez Bankası toplam rezervleri, 30 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 544 milyon dolar yükselişle 218,2 milyar dolara ulaşarak rekor kırdı.

2026

