Merkez Bankası rezervlerinde tarihi rekor
Merkez Bankası rezervlerinde tarihi rekor
Sputnik Türkiye
Merkez Bankası toplam rezervleri, 30 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 544 milyon dolar yükselişle 218,2 milyar dolara ulaşarak rekor kırdı
2026-02-05T14:43+0300
2026-02-05T14:43+0300
2026-02-05T14:46+0300
Merkez Bankası bir kez daha rekor seviyeleri gördü.Merkez Bankası toplam rezervleri, 30 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 544 milyon dolar yükselişle 218,2 milyar dolara ulaşarak rekor kırdı.
Merkez Bankası rezervlerinde tarihi rekor
14:43 05.02.2026 (güncellendi: 14:46 05.02.2026)
Merkez Bankası toplam rezervleri, 30 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 544 milyon dolar yükselişle 218,2 milyar dolara ulaşarak rekor kırdı
Merkez Bankası bir kez daha rekor seviyeleri gördü.
Merkez Bankası toplam rezervleri, 30 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 544 milyon dolar yükselişle 218,2 milyar dolara ulaşarak rekor kırdı.