Süper Lig'de 21. haftanın hakemleri açıklandı
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler açıklandı. 05.02.2026, Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligde 21. hafta maçlarında görev alacak hakemler şöyle:7 Şubat Cumartesi:14.30 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Hesap.com Antalyaspor: Cihan Aydın20.00 Samsunspor-Trabzonspor: Alper Akarsu8 Şubat Pazar:14.30 ikas Eyüpspor-RAMS Başakşehir: Halil Umut Meler17.00 TÜMOSAN Konyaspor-Göztepe: Yasin Kol17.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray: Ozan Ergün20.00 Beşiktaş-Corendon Alanyaspor: Oğuzhan Çakır9 Şubat Pazartesi:17.00 Zecorner Kayserispor-Kocaelispor: Kadir Sağlam20.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa: Mehmet Türkmen20.00 Fenerbahçe-Gençlerbirliği: Ali Şansalan
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligde 21. hafta maçlarında görev alacak hakemler şöyle:
14.30 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Hesap.com Antalyaspor: Cihan Aydın
20.00 Samsunspor-Trabzonspor: Alper Akarsu
14.30 ikas Eyüpspor-RAMS Başakşehir: Halil Umut Meler
17.00 TÜMOSAN Konyaspor-Göztepe: Yasin Kol
17.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray: Ozan Ergün
20.00 Beşiktaş-Corendon Alanyaspor: Oğuzhan Çakır
17.00 Zecorner Kayserispor-Kocaelispor: Kadir Sağlam
20.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa: Mehmet Türkmen
20.00 Fenerbahçe-Gençlerbirliği: Ali Şansalan