Fenerbahçe, transferi KAP'a bildirdi: Kante'nin sözleşme detayları belli oldu

Fenerbahçe, futbolcu N’Golo Kante'yle yapılan sözleşmenin detaylarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. 04.02.2026, Sputnik Türkiye

Fenerbahçe, N’Golo Kante transferine ilişkin detayları kamuoyuyla paylaştı.Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, profesyonel futbolcu N’Golo Kante’nin transferi konusunda kulübü Al-Ittihad Club ve oyuncunun kendisiyle anlaşmaya varıldığı belirtildi.KAP’a yapılan açıklamaya göre, Kante’ye 14.4 milyon euro imza parası ödenecek. Tecrübeli futbolcuya 2025-2026 sezonu için 5.5 milyon euro, 2026-2027 ve 2027-2028 sezonları için ise sezon başına 11’er milyon euro ücret verilecek.

