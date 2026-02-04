https://anlatilaninotesi.com.tr/20260204/fenerbahce-transferi-kapa-bildirdi-kantenin-sozlesme-detaylari-belli-oldu-1103264858.html
Fenerbahçe, transferi KAP'a bildirdi: Kante'nin sözleşme detayları belli oldu
Fenerbahçe, transferi KAP'a bildirdi: Kante'nin sözleşme detayları belli oldu
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe, futbolcu N’Golo Kante'yle yapılan sözleşmenin detaylarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. 04.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-04T18:07+0300
2026-02-04T18:07+0300
2026-02-04T18:07+0300
spor
fenerbahçe
kante
kap
sözleşme
futbol
futbol maçı
türkiye futbol federasyonu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/03/1103229319_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_748e94240638b84bc313be66fdf8e58c.jpg
Fenerbahçe, N’Golo Kante transferine ilişkin detayları kamuoyuyla paylaştı.Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, profesyonel futbolcu N’Golo Kante’nin transferi konusunda kulübü Al-Ittihad Club ve oyuncunun kendisiyle anlaşmaya varıldığı belirtildi.KAP’a yapılan açıklamaya göre, Kante’ye 14.4 milyon euro imza parası ödenecek. Tecrübeli futbolcuya 2025-2026 sezonu için 5.5 milyon euro, 2026-2027 ve 2027-2028 sezonları için ise sezon başına 11’er milyon euro ücret verilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260204/sadettin-sarandan-cumhurbaskani-erdogana-ngolo-kante-tesekkuru-1103247770.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/03/1103229319_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_9567cf8c63f183bc51f4cf3008beba04.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
fenerbahçe, kante, kap, sözleşme, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu
fenerbahçe, kante, kap, sözleşme, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu
Fenerbahçe, transferi KAP'a bildirdi: Kante'nin sözleşme detayları belli oldu
Fenerbahçe, futbolcu N’Golo Kante'yle yapılan sözleşmenin detaylarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.
Fenerbahçe, N’Golo Kante transferine ilişkin detayları kamuoyuyla paylaştı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, profesyonel futbolcu N’Golo Kante’nin transferi konusunda kulübü Al-Ittihad Club ve oyuncunun kendisiyle anlaşmaya varıldığı belirtildi.
KAP’a yapılan açıklamaya göre, Kante’ye 14.4 milyon euro imza parası ödenecek. Tecrübeli futbolcuya 2025-2026 sezonu için 5.5 milyon euro, 2026-2027 ve 2027-2028 sezonları için ise sezon başına 11’er milyon euro ücret verilecek.