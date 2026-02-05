Türkiye
Somali'den Türkiye ile denizcilikte yeni işbirliği kararı
Somali’den Türkiye ile denizcilikte yeni işbirliği kararı
Somali Bakanlar Kurulu, Türkiye ile denizcilik alanında işbirliğini öngören anlaşmayı onayladı. Kararın, deniz ticareti, limanların modernizasyonu ve iki ülke...
Somali'den Türkiye ile denizcilikte yeni işbirliği kararı

18:40 05.02.2026
Somali Bakanlar Kurulu, Türkiye ile denizcilik alanında işbirliğini öngören anlaşmayı onayladı. Kararın, deniz ticareti, limanların modernizasyonu ve iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi hedeflediği aktarıldı.
Somali Federal Hükümeti Bakanlar Kurulu’nun 5 Şubat’taki olağan toplantısında, Türkiye ile denizcilik alanında işbirliğini kapsayan anlaşma onaylandı. Toplantının, Başbakan Hamza Abdi Barre başkanlığında yapıldığı bildirildi.
Toplantıda ayrıca ülkede süren kuraklık ve bunun su ile gıda üzerindeki etkilerine ilişkin raporların ele alındığı, hükümetin olumsuz etkileri azaltmak için acil tedbirler planladığı ifade edildi.

Limanlar ve deniz ticareti öne çıkıyor

Onaylanan düzenlemeler arasında Türkiye ile denizcilik işbirliği anlaşmasının yanı sıra, deniz ticaretini ve gemi trafiğini ilgilendiren uluslararası sözleşmelerin de yer aldığı aktarıldı. Söz konusu anlaşmanın; liman hizmetlerinin geliştirilmesi, gemi trafiğinin iyileştirilmesi, teknik işbirliği ve denizcilik alanında tecrübe paylaşımını kapsadığı bildirildi.
Anlaşmanın, deniz ticaretinin kolaylaştırılmasına ve limanlarda hizmet kalitesinin artırılmasına katkı sunmasının beklendiği kaydedildi.

'Stratejik bir kazanım' olarak değerlendirildi

Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Mohamed Nur, anlaşmaların onaylanmasını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Nur, bu adımların Somali’nin denizcilik yönetimini güçlendirdiğini ve ülkenin uluslararası konumunu ileri taşıdığını ifade etti.
Türkiye ile geliştirilen işbirliği sayesinde limanların modernize edildiğini, güvenli ve verimli deniz ticaretinin teşvik edildiğini belirten Nur, bu sürecin Somali’nin küresel denizcilik sistemiyle entegrasyonunu güçlendirdiğini dile getirdi.
