https://anlatilaninotesi.com.tr/20260205/somaliden-turkiye-ile-denizcilikte-yeni-isbirligi-karari-1103297837.html
Somali’den Türkiye ile denizcilikte yeni işbirliği kararı
Somali’den Türkiye ile denizcilikte yeni işbirliği kararı
Sputnik Türkiye
Somali Bakanlar Kurulu, Türkiye ile denizcilik alanında işbirliğini öngören anlaşmayı onayladı. Kararın, deniz ticareti, limanların modernizasyonu ve iki ülke... 05.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-05T18:40+0300
2026-02-05T18:40+0300
2026-02-05T18:40+0300
dünya
türkiye
somali
denizcilik
ticaret
anlaşma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/05/1103297644_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_5e09352e28cd1e23e2de804f0433f659.png
Somali Federal Hükümeti Bakanlar Kurulu’nun 5 Şubat’taki olağan toplantısında, Türkiye ile denizcilik alanında işbirliğini kapsayan anlaşma onaylandı. Toplantının, Başbakan Hamza Abdi Barre başkanlığında yapıldığı bildirildi.Toplantıda ayrıca ülkede süren kuraklık ve bunun su ile gıda üzerindeki etkilerine ilişkin raporların ele alındığı, hükümetin olumsuz etkileri azaltmak için acil tedbirler planladığı ifade edildi.Limanlar ve deniz ticareti öne çıkıyorOnaylanan düzenlemeler arasında Türkiye ile denizcilik işbirliği anlaşmasının yanı sıra, deniz ticaretini ve gemi trafiğini ilgilendiren uluslararası sözleşmelerin de yer aldığı aktarıldı. Söz konusu anlaşmanın; liman hizmetlerinin geliştirilmesi, gemi trafiğinin iyileştirilmesi, teknik işbirliği ve denizcilik alanında tecrübe paylaşımını kapsadığı bildirildi.Anlaşmanın, deniz ticaretinin kolaylaştırılmasına ve limanlarda hizmet kalitesinin artırılmasına katkı sunmasının beklendiği kaydedildi.'Stratejik bir kazanım' olarak değerlendirildiSomali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Mohamed Nur, anlaşmaların onaylanmasını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Nur, bu adımların Somali’nin denizcilik yönetimini güçlendirdiğini ve ülkenin uluslararası konumunu ileri taşıdığını ifade etti.Türkiye ile geliştirilen işbirliği sayesinde limanların modernize edildiğini, güvenli ve verimli deniz ticaretinin teşvik edildiğini belirten Nur, bu sürecin Somali’nin küresel denizcilik sistemiyle entegrasyonunu güçlendirdiğini dile getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260205/kuresel-sumud-filosu-yola-cikiyor-sefer-tarihi-belli-oldu-1103297172.html
somali
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/05/1103297644_86:0:1451:1024_1920x0_80_0_0_c39a09e98348bbdbae014db21fd70a7f.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, somali, denizcilik, ticaret, anlaşma
türkiye, somali, denizcilik, ticaret, anlaşma
Somali’den Türkiye ile denizcilikte yeni işbirliği kararı
Somali Bakanlar Kurulu, Türkiye ile denizcilik alanında işbirliğini öngören anlaşmayı onayladı. Kararın, deniz ticareti, limanların modernizasyonu ve iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi hedeflediği aktarıldı.
Somali Federal Hükümeti Bakanlar Kurulu’nun 5 Şubat’taki olağan toplantısında, Türkiye ile denizcilik alanında işbirliğini kapsayan anlaşma onaylandı. Toplantının, Başbakan Hamza Abdi Barre başkanlığında yapıldığı bildirildi.
Toplantıda ayrıca ülkede süren kuraklık ve bunun su ile gıda üzerindeki etkilerine ilişkin raporların ele alındığı, hükümetin olumsuz etkileri azaltmak için acil tedbirler planladığı ifade edildi.
Limanlar ve deniz ticareti öne çıkıyor
Onaylanan düzenlemeler arasında Türkiye ile denizcilik işbirliği anlaşmasının yanı sıra, deniz ticaretini ve gemi trafiğini ilgilendiren uluslararası sözleşmelerin de yer aldığı aktarıldı. Söz konusu anlaşmanın; liman hizmetlerinin geliştirilmesi, gemi trafiğinin iyileştirilmesi, teknik işbirliği ve denizcilik alanında tecrübe paylaşımını kapsadığı bildirildi.
Anlaşmanın, deniz ticaretinin kolaylaştırılmasına ve limanlarda hizmet kalitesinin artırılmasına katkı sunmasının beklendiği kaydedildi.
'Stratejik bir kazanım' olarak değerlendirildi
Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Mohamed Nur, anlaşmaların onaylanmasını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Nur, bu adımların Somali’nin denizcilik yönetimini güçlendirdiğini ve ülkenin uluslararası konumunu ileri taşıdığını ifade etti.
Türkiye ile geliştirilen işbirliği sayesinde limanların modernize edildiğini, güvenli ve verimli deniz ticaretinin teşvik edildiğini belirten Nur, bu sürecin Somali’nin küresel denizcilik sistemiyle entegrasyonunu güçlendirdiğini dile getirdi.