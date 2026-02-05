https://anlatilaninotesi.com.tr/20260205/rusya-ve-ukraynadan-yeni-esir-takasi-157-rus-asker-geri-getirildi-1103291363.html

Rusya ve Ukrayna’dan yeni esir takası: 157 Rus asker geri getirildi

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kiev rejiminin kontrolündeki topraklardan 157 Rus asker geri getirildi, karşılığında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nden 157 savaş esiri teslim edildi.Açıklamaya göre, askerlerin dışında ayrıca Kursk Bölgesi'nde Kiev rejimi tarafından yasadışı olarak gözaltına alınan 3 sivilin iade edildiği ve evlerine geri gönderileceği kaydedildi.Esir takasının, ABD ve BAE'nin insani arabuluculuğunda gerçekleştiği ifade edildi.Bakanlık, özgürlüğüne kavuşan Rus askerlerin ve sivillerin şu anda Belarus'ta olup, gerekli psikolojik ve tıbbi yardımı aldıklarını ifade etti.Açıklamada ayrıca, geri dönen askerlerin Rusya’ya ulaştıklarında askeri sağlık kurumlarında rehabilitasyon ve tedavi sürecinden geçecekleri kaydedildi.

