Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kiev rejiminin kontrolündeki topraklardan 157 Rus asker geri getirildi, karşılığında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nden 157 savaş esiri teslim edildi.Açıklamaya göre, askerlerin dışında ayrıca Kursk Bölgesi'nde Kiev rejimi tarafından yasadışı olarak gözaltına alınan 3 sivilin iade edildiği ve evlerine geri gönderileceği kaydedildi.Esir takasının, ABD ve BAE'nin insani arabuluculuğunda gerçekleştiği ifade edildi.Bakanlık, özgürlüğüne kavuşan Rus askerlerin ve sivillerin şu anda Belarus'ta olup, gerekli psikolojik ve tıbbi yardımı aldıklarını ifade etti.Açıklamada ayrıca, geri dönen askerlerin Rusya’ya ulaştıklarında askeri sağlık kurumlarında rehabilitasyon ve tedavi sürecinden geçecekleri kaydedildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin kontrolündeki topraklardan 157 Rus askerinin geri getirildiğini, karşılığında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nden 157 savaş esirinin teslim edildiğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kiev rejiminin kontrolündeki topraklardan 157 Rus asker geri getirildi, karşılığında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nden 157 savaş esiri teslim edildi.
Açıklamaya göre, askerlerin dışında ayrıca Kursk Bölgesi'nde Kiev rejimi tarafından yasadışı olarak gözaltına alınan 3 sivilin iade edildiği ve evlerine geri gönderileceği kaydedildi.
Esir takasının, ABD ve BAE'nin insani arabuluculuğunda gerçekleştiği ifade edildi.
Bakanlık, özgürlüğüne kavuşan Rus askerlerin ve sivillerin şu anda Belarus'ta olup, gerekli psikolojik ve tıbbi yardımı aldıklarını ifade etti.
Açıklamada ayrıca, geri dönen askerlerin Rusya’ya ulaştıklarında askeri sağlık kurumlarında rehabilitasyon ve tedavi sürecinden geçecekleri kaydedildi.
