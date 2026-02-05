https://anlatilaninotesi.com.tr/20260205/rusya-ve-ukraynadan-yeni-esir-takasi-157-rus-asker-geri-getirildi-1103291363.html
Rusya ve Ukrayna’dan yeni esir takası: 157 Rus asker geri getirildi
Rusya ve Ukrayna’dan yeni esir takası: 157 Rus asker geri getirildi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin kontrolündeki topraklardan 157 Rus askerinin geri getirildiğini, karşılığında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nden 157 savaş... 05.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-05T14:54+0300
2026-02-05T14:54+0300
2026-02-05T14:54+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
rusya savunma bakanlığı
esir
esir takası
abd
bae
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0e/1098591819_0:2:1317:743_1920x0_80_0_0_1e55566b4b9eb8d7be56f247faac7deb.png
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kiev rejiminin kontrolündeki topraklardan 157 Rus asker geri getirildi, karşılığında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nden 157 savaş esiri teslim edildi.Açıklamaya göre, askerlerin dışında ayrıca Kursk Bölgesi'nde Kiev rejimi tarafından yasadışı olarak gözaltına alınan 3 sivilin iade edildiği ve evlerine geri gönderileceği kaydedildi.Esir takasının, ABD ve BAE'nin insani arabuluculuğunda gerçekleştiği ifade edildi.Bakanlık, özgürlüğüne kavuşan Rus askerlerin ve sivillerin şu anda Belarus'ta olup, gerekli psikolojik ve tıbbi yardımı aldıklarını ifade etti.Açıklamada ayrıca, geri dönen askerlerin Rusya’ya ulaştıklarında askeri sağlık kurumlarında rehabilitasyon ve tedavi sürecinden geçecekleri kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260205/abd-ozel-temsilcisi-witkoff-rusya-ukrayna-ve-abd-314-mahkumun-takasi-konusunda-anlasti-1103287660.html
rusya
ukrayna
abd
bae
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0e/1098591819_164:0:1155:743_1920x0_80_0_0_380cd2bdbe999e693ce63af658a0b7ec.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, esir, esir takası, abd, bae
rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, esir, esir takası, abd, bae
Rusya ve Ukrayna’dan yeni esir takası: 157 Rus asker geri getirildi
Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin kontrolündeki topraklardan 157 Rus askerinin geri getirildiğini, karşılığında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nden 157 savaş esirinin teslim edildiğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kiev rejiminin kontrolündeki topraklardan 157 Rus asker geri getirildi, karşılığında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nden 157 savaş esiri teslim edildi.
Açıklamaya göre, askerlerin dışında ayrıca Kursk Bölgesi'nde Kiev rejimi tarafından yasadışı olarak gözaltına alınan 3 sivilin iade edildiği ve evlerine geri gönderileceği kaydedildi.
Esir takasının, ABD ve BAE'nin insani arabuluculuğunda gerçekleştiği ifade edildi.
Bakanlık, özgürlüğüne kavuşan Rus askerlerin ve sivillerin şu anda Belarus'ta olup, gerekli psikolojik ve tıbbi yardımı aldıklarını ifade etti.
Açıklamada ayrıca, geri dönen askerlerin Rusya’ya ulaştıklarında askeri sağlık kurumlarında rehabilitasyon ve tedavi sürecinden geçecekleri kaydedildi.