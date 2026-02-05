Türkiye
Rusya Özel Temsilcisi Dmitriyev: Starmer bitti
Rusya Özel Temsilcisi Dmitriyev: Starmer bitti
Rusya Özel Temsilcisi Dmitriyev, İngiliz yönetimi ve medyasının, Başbakan Starmer'dan kurtulmak için onu 'Sovyet casusu' olmakla suçlayabileceğini belirtti. 05.02.2026, Sputnik Türkiye
Rusya Özel Temsilcisi Dmitriyev: Starmer bitti

08:04 05.02.2026 (güncellendi: 08:07 05.02.2026)
Rusya Özel Temsilcisi Dmitriyev, İngiliz yönetimi ve medyasının, Başbakan Starmer'dan kurtulmak için onu 'Sovyet casusu' olmakla suçlayabileceğini belirtti.
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, İngiliz gazeteci Andrew Marr'ın, Keir Starmer'in başbakanlığının ‘son aşamaya’ girdiği yönündeki sözlerini değerlendirdi.
Marr, LBC radyosunda yaptığı değerlendirmede, İngiltere Başbakanı Starmer’in siyasette çok sayıda hata yaptığını ve önemli miktarda yetki kaybı yaşadığını dile getirdi.
Dmitriyev, sosyal medya platformu X paylaşımında, Marr’ın sözleriyle ilgili şunu yazdı:
Evet, Starmer'ın işi bitti. İngiliz yönetimi ve medya, ondan kurtulmayı kolaylaştırmak için şöyle diyebilirler: Starmer, Rus karşıtı söylemlerin arkasına saklanan ve aynı zamanda İngiltere'yi içeriden yıkıp mahveden bir Sovyet casusu.
Dmitriev'in paylaşımında Starmer'ın yapay zeka tarafından oluşturulmuş siyah mayolu resmi de yer aldı.
