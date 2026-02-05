https://anlatilaninotesi.com.tr/20260205/rusya-ozel-temsilcisi-dmitriyev-starmer-bitti-1103275841.html

Rusya Özel Temsilcisi Dmitriyev: Starmer bitti

Rusya Özel Temsilcisi Dmitriyev: Starmer bitti

Sputnik Türkiye

Rusya Özel Temsilcisi Dmitriyev, İngiliz yönetimi ve medyasının, Başbakan Starmer'dan kurtulmak için onu 'Sovyet casusu' olmakla suçlayabileceğini belirtti. 05.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-05T08:04+0300

2026-02-05T08:04+0300

2026-02-05T08:07+0300

dünya

rusya

i̇ngiltere

rusya doğrudan yatırım fonu (rdif)

kirill dmitriyev

keir starmer

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/14/1096364324_0:153:3100:1897_1920x0_80_0_0_908ae5da3b8c23f1a22fdf48a4d5c0a7.jpg

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, İngiliz gazeteci Andrew Marr'ın, Keir Starmer'in başbakanlığının ‘son aşamaya’ girdiği yönündeki sözlerini değerlendirdi.Marr, LBC radyosunda yaptığı değerlendirmede, İngiltere Başbakanı Starmer’in siyasette çok sayıda hata yaptığını ve önemli miktarda yetki kaybı yaşadığını dile getirdi.Dmitriyev, sosyal medya platformu X paylaşımında, Marr’ın sözleriyle ilgili şunu yazdı:Dmitriev'in paylaşımında Starmer'ın yapay zeka tarafından oluşturulmuş siyah mayolu resmi de yer aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260205/bm-genel-sekreteri-guterres-yeni-start-aciklamasi-nukleer-silah-kullanma-riski-en-yuksek-duzeyde-1103275432.html

rusya

i̇ngiltere

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, i̇ngiltere, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), kirill dmitriyev, keir starmer