BM Genel Sekreteri Guterres Yeni START açıklaması: ‘Nükleer silah kullanma riski en yüksek düzeyde’

BM Genel Sekreteri Guterres Yeni START açıklaması: 'Nükleer silah kullanma riski en yüksek düzeyde'

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Guterres, Yeni START Antlaşması'nın sona ermesi bağlamında, nükleer silah kullanma riskinin son on yılların en yüksek... 05.02.2026

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya ile ABD arasında stratejik nükleer silahların sınırlandırılmasını öngören Yeni START Antlaşması’nın sona ermesini değerlendirdi.Guterres, “On yıllarca süren kazanımların bu şekilde yok olması, bundan daha kötü bir zamanda olamazdı. Nükleer silah kullanma riski, son onlarca yılın en yüksek seviyesinde” ifadesini kullandı.“Bu belirsizlik anında bile umut aramalıyız” diye kaydeden BM Genel Sekreteri, sözlerini şöyle sürdürdü:Rusya ile ABD arasında Stratejik Silahların Azaltılması ve Sınırlandırılmasına (Yeni START) ilişkin anlaşmasının süresi 5 Şubat 2026’da sona eriyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, anlaşmanın sona ermesinden sonraki bir yıl boyunca Moskova’nın anlaşmaya uymaya hazır olduğunu açıklamıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bu inisiyatifin hala “masada” olduğunu, ancak Washington’dan şu ana kadar herhangi bir yanıt alınmadığını belirtmişti.Kremlin, Yeni START anlaşmasının sona ermesinin küresel stratejik güvenlik üzerinde olumsuz etkileri olacağını, Rusya’nın anlaşma sonrasına dair önerisinin geçerliliğini koruduğunu açıklamıştı.

