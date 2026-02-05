Türkiye
BM Genel Sekreteri Guterres Yeni START açıklaması: 'Nükleer silah kullanma riski en yüksek düzeyde'
dünya
birleşmiş milletler (bm)
bm
antonio guterres
yeni stratejik silahları azaltma anlaşması (new start)
rusya
abd
nükleer silah
nükleer savaş
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya ile ABD arasında stratejik nükleer silahların sınırlandırılmasını öngören Yeni START Antlaşması’nın sona ermesini değerlendirdi.Guterres, “On yıllarca süren kazanımların bu şekilde yok olması, bundan daha kötü bir zamanda olamazdı. Nükleer silah kullanma riski, son onlarca yılın en yüksek seviyesinde” ifadesini kullandı.“Bu belirsizlik anında bile umut aramalıyız” diye kaydeden BM Genel Sekreteri, sözlerini şöyle sürdürdü:Rusya ile ABD arasında Stratejik Silahların Azaltılması ve Sınırlandırılmasına (Yeni START) ilişkin anlaşmasının süresi 5 Şubat 2026’da sona eriyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, anlaşmanın sona ermesinden sonraki bir yıl boyunca Moskova’nın anlaşmaya uymaya hazır olduğunu açıklamıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bu inisiyatifin hala “masada” olduğunu, ancak Washington’dan şu ana kadar herhangi bir yanıt alınmadığını belirtmişti.Kremlin, Yeni START anlaşmasının sona ermesinin küresel stratejik güvenlik üzerinde olumsuz etkileri olacağını, Rusya’nın anlaşma sonrasına dair önerisinin geçerliliğini koruduğunu açıklamıştı.
rusya
abd
birleşmiş milletler (bm), bm, antonio guterres, yeni stratejik silahları azaltma anlaşması (new start), rusya, abd, nükleer silah, nükleer savaş

07:27 05.02.2026
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Guterres, Yeni START Antlaşması'nın sona ermesi bağlamında, nükleer silah kullanma riskinin son on yılların en yüksek seviyesinde olduğunu belirtti.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya ile ABD arasında stratejik nükleer silahların sınırlandırılmasını öngören Yeni START Antlaşması’nın sona ermesini değerlendirdi.
Guterres, “On yıllarca süren kazanımların bu şekilde yok olması, bundan daha kötü bir zamanda olamazdı. Nükleer silah kullanma riski, son onlarca yılın en yüksek seviyesinde” ifadesini kullandı.
Bu belirsizlik anında bile umut aramalıyız” diye kaydeden BM Genel Sekreteri, sözlerini şöyle sürdürdü:
Bu, hızla değişen bağlama uygun bir silah kontrol rejimi oluşturmak ve yeniden düzenlemek için bir fırsat. Her iki ülkenin başkanlarının da nükleer silahlanma yarışının istikrar bozucu etkisini ve kontrolsüz nükleer yayılmanın olduğu bir dünyaya geri dönülmesini önleme ihtiyacını açıkça kabul etmelerini memnuniyetle karşılıyorum.
Rusya ile ABD arasında Stratejik Silahların Azaltılması ve Sınırlandırılmasına (Yeni START) ilişkin anlaşmasının süresi 5 Şubat 2026’da sona eriyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, anlaşmanın sona ermesinden sonraki bir yıl boyunca Moskova’nın anlaşmaya uymaya hazır olduğunu açıklamıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bu inisiyatifin hala “masada” olduğunu, ancak Washington’dan şu ana kadar herhangi bir yanıt alınmadığını belirtmişti.
Kremlin, Yeni START anlaşmasının sona ermesinin küresel stratejik güvenlik üzerinde olumsuz etkileri olacağını, Rusya’nın anlaşma sonrasına dair önerisinin geçerliliğini koruduğunu açıklamıştı.
