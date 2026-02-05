https://anlatilaninotesi.com.tr/20260205/prof-dr-okan-tuysuzden-marmara-icin-deprem-uyarisi-72-73-buyuklugunde-olabilir-1103296339.html

Prof. Dr. Okan Tüysüz'den Marmara için deprem uyarısı: '7.2-7.3 büyüklüğünde olabilir'

Prof. Dr. Okan Tüysüz'den Marmara için deprem uyarısı: '7.2-7.3 büyüklüğünde olabilir'

Sputnik Türkiye

Deprem uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz, Marmara Bölgesi’ndeki deprem riskine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Tüysüz, Marmara Denizi’nde 7’nin üzerinde... 05.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-05T17:27+0300

2026-02-05T17:27+0300

2026-02-05T17:32+0300

türki̇ye

okan tüysüz

türkiye

marmara bölgesi

edirne belediyesi

deprem

deprem son dakika

boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi deprem araştırmaları enstitüsü

deprem fırtınası

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/03/1088777356_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a17930cd0849e1c29dcb6f065bddf888.jpg

Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde 'Türkiye ve Edirne Depremselliği' konulu konferans düzenlendi.Marmara'da yaşanabilecek depreme ilişkin konferansta konuşma yapan Prof. Dr. Okan Tüysüz, “Geçmişte olmuş mu? Olmuş. Gelecekte olur mu? Gelecekte olacağına da kesin diyebiliriz” ifadelerini kullandı.Prof. Dr. Tüysüz, “Özellikle 7’nin üzerine çıkabilecek bir deprem olasılığı var. Bugün bazı arkadaşlar ‘Deprem olmayacak’ deseler de bu görüşe altlık oluşturabilecek herhangi bir bilimsel çalışma maalesef bulunmamaktadır” dedi.Deprem uzmanı, “Olası en büyük deprem 7.2-7.3 büyüklüğünde olabilir. Daha küçük depremler de yaşanabilir ancak 7 büyüklüğündeki deprem olasılığı her zaman varlığını koruyor” şeklinde konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260205/prof-dr-haluk-eyidogandan-marmara-depremi-uyarisi-kurtulus-umidi-yok-10-il-etkilenecek-1103272602.html

türki̇ye

marmara bölgesi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

okan tüysüz, türkiye, marmara bölgesi, edirne belediyesi, deprem, deprem son dakika, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi deprem araştırmaları enstitüsü, deprem fırtınası, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), afad