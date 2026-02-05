https://anlatilaninotesi.com.tr/20260205/prof-dr-okan-tuysuzden-marmara-icin-deprem-uyarisi-72-73-buyuklugunde-olabilir-1103296339.html
Prof. Dr. Okan Tüysüz'den Marmara için deprem uyarısı: '7.2-7.3 büyüklüğünde olabilir'
Prof. Dr. Okan Tüysüz'den Marmara için deprem uyarısı: '7.2-7.3 büyüklüğünde olabilir'
Deprem uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz, Marmara Bölgesi’ndeki deprem riskine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Tüysüz, Marmara Denizi’nde 7’nin üzerinde... 05.02.2026, Sputnik Türkiye
Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde 'Türkiye ve Edirne Depremselliği' konulu konferans düzenlendi.Marmara'da yaşanabilecek depreme ilişkin konferansta konuşma yapan Prof. Dr. Okan Tüysüz, “Geçmişte olmuş mu? Olmuş. Gelecekte olur mu? Gelecekte olacağına da kesin diyebiliriz” ifadelerini kullandı.Prof. Dr. Tüysüz, “Özellikle 7’nin üzerine çıkabilecek bir deprem olasılığı var. Bugün bazı arkadaşlar ‘Deprem olmayacak’ deseler de bu görüşe altlık oluşturabilecek herhangi bir bilimsel çalışma maalesef bulunmamaktadır” dedi.Deprem uzmanı, “Olası en büyük deprem 7.2-7.3 büyüklüğünde olabilir. Daha küçük depremler de yaşanabilir ancak 7 büyüklüğündeki deprem olasılığı her zaman varlığını koruyor” şeklinde konuştu.
17:27 05.02.2026
Deprem uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz, Marmara Bölgesi’ndeki deprem riskine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Tüysüz, Marmara Denizi’nde 7’nin üzerinde bir deprem olasılığının bulunduğuna dikkat çekti.
Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde 'Türkiye ve Edirne Depremselliği' konulu konferans düzenlendi.
Marmara'da yaşanabilecek depreme ilişkin konferansta konuşma yapan Prof. Dr. Okan Tüysüz, “Geçmişte olmuş mu? Olmuş. Gelecekte olur mu? Gelecekte olacağına da kesin diyebiliriz” ifadelerini kullandı.
Prof. Dr. Tüysüz, “Özellikle 7’nin üzerine çıkabilecek bir deprem olasılığı var. Bugün bazı arkadaşlar ‘Deprem olmayacak’ deseler de bu görüşe altlık oluşturabilecek herhangi bir bilimsel çalışma maalesef bulunmamaktadır” dedi.
Deprem uzmanı, “Olası en büyük deprem 7.2-7.3 büyüklüğünde olabilir. Daha küçük depremler de yaşanabilir ancak 7 büyüklüğündeki deprem olasılığı her zaman varlığını koruyor” şeklinde konuştu.