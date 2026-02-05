https://anlatilaninotesi.com.tr/20260205/prof-dr-haluk-eyidogandan-marmara-depremi-uyarisi-kurtulus-umidi-yok-10-il-etkilenecek-1103272602.html

Prof. Dr. Haluk Eyidoğan'dan Marmara depremi uyarısı: 'Kurtuluş ümidi yok, 10 il etkilenecek'

Prof. Dr. Haluk Eyidoğan'dan Marmara depremi uyarısı: 'Kurtuluş ümidi yok, 10 il etkilenecek'

Deprem uzmanı Prof. Dr. Haluk Eyidoğan, Marmara Denizi’nde beklenen büyük depremin yalnızca İstanbul’u değil, Marmara’ya kıyısı bulunan 7 ila 10 ili... 05.02.2026, Sputnik Türkiye

Tekirdağ’da düzenlenen Afetlere Dayanıklı Tekirdağ Çalıştayı kapsamında Prof. Dr. Haluk Eyidoğan açıklamalarda bulundu.Prof. Dr. Eyidoğan, ''İstanbul depremi deniyor ya deprem, İstanbul'un içinde değil Marmara Denizi'nin içinde olacak. 7 ve üzeri bir depremin Marmara Denizi'nde gerçekleşmesi halinde, İstanbul başta olmak üzere Marmara'ya kıyısı olan 7 ila 10 il etkilenir. Bu nedenle bu deprem bir İstanbul depremi değil, Marmara depremidir'' dedi.'Faydan uzakta olup yıkılan il var'Depremlerde yıkımın yalnızca fay hattıyla açıklanamayacağını ifade eden Prof. Dr. Eyidoğan, şöyle konuştu:Denetimsiz yapılaşmanın büyük risk oluşturduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Eyidoğan, ''Binalar için olumsuz yerlere yerleşmek birinci hata. İkinci hata böyle yerleri imara açmak. Dolayısıyla öyle yerlerin yapı yasaklı olması gerekiyor. Zemin sorunu olmasa bile inşaat sürecinde yapılan yanlışlar. Yani depreme dayanıklı yapı üretim sürecinde de ciddi eksikliklerimiz var. o nedenle bunlar bir araya gelince depremden kurtuluş ümidi yok'' açıklamasında bulundu.

türkiye, deprem, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi deprem araştırmaları enstitüsü, deprem toplanma alanları, türkiye deprem tehlike haritası, marmara depremi, marmara denizi, marmara bölgesi, i̇stanbul