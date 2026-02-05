https://anlatilaninotesi.com.tr/20260205/prof-dr-haluk-eyidogandan-marmara-depremi-uyarisi-kurtulus-umidi-yok-10-il-etkilenecek-1103272602.html
Prof. Dr. Haluk Eyidoğan'dan Marmara depremi uyarısı: 'Kurtuluş ümidi yok, 10 il etkilenecek'
2026-02-05T00:04+0300
2026-02-05T00:04+0300
2026-02-05T00:04+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/18/1095646191_0:0:1524:857_1920x0_80_0_0_3182318b6975b06c923f9910799b70f9.jpg
Tekirdağ’da düzenlenen Afetlere Dayanıklı Tekirdağ Çalıştayı kapsamında Prof. Dr. Haluk Eyidoğan açıklamalarda bulundu.Prof. Dr. Eyidoğan, ''İstanbul depremi deniyor ya deprem, İstanbul'un içinde değil Marmara Denizi'nin içinde olacak. 7 ve üzeri bir depremin Marmara Denizi'nde gerçekleşmesi halinde, İstanbul başta olmak üzere Marmara'ya kıyısı olan 7 ila 10 il etkilenir. Bu nedenle bu deprem bir İstanbul depremi değil, Marmara depremidir'' dedi.'Faydan uzakta olup yıkılan il var'Depremlerde yıkımın yalnızca fay hattıyla açıklanamayacağını ifade eden Prof. Dr. Eyidoğan, şöyle konuştu:Denetimsiz yapılaşmanın büyük risk oluşturduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Eyidoğan, ''Binalar için olumsuz yerlere yerleşmek birinci hata. İkinci hata böyle yerleri imara açmak. Dolayısıyla öyle yerlerin yapı yasaklı olması gerekiyor. Zemin sorunu olmasa bile inşaat sürecinde yapılan yanlışlar. Yani depreme dayanıklı yapı üretim sürecinde de ciddi eksikliklerimiz var. o nedenle bunlar bir araya gelince depremden kurtuluş ümidi yok'' açıklamasında bulundu.
Deprem uzmanı Prof. Dr. Haluk Eyidoğan, Marmara Denizi’nde beklenen büyük depremin yalnızca İstanbul’u değil, Marmara’ya kıyısı bulunan 7 ila 10 ili etkileyeceğini belirtti. Eyidoğan, sürecin 'İstanbul depremi' değil, 'Marmara depremi' olarak ele alınması gerektiğini söyledi.
Tekirdağ’da düzenlenen Afetlere Dayanıklı Tekirdağ Çalıştayı kapsamında Prof. Dr. Haluk Eyidoğan açıklamalarda bulundu.
Prof. Dr. Eyidoğan, ''İstanbul depremi deniyor ya deprem, İstanbul'un içinde değil Marmara Denizi'nin içinde olacak. 7 ve üzeri bir depremin Marmara Denizi'nde gerçekleşmesi halinde, İstanbul başta olmak üzere Marmara'ya kıyısı olan 7 ila 10 il etkilenir. Bu nedenle bu deprem bir İstanbul depremi değil, Marmara depremidir'' dedi.
'Faydan uzakta olup yıkılan il var'
Depremlerde yıkımın yalnızca fay hattıyla açıklanamayacağını ifade eden Prof. Dr. Eyidoğan, şöyle konuştu:
İçinden fay geçen il var ama yıkılmıyor, faydan uzakta olup yıkılan il var. Kahramanmaraş merkezli depremlerde bunu açıkça gördük. Yani olayı yalnız faya bağlamak da gerekmiyor. Eğer olayı yalnız faya bağlasaydık, 17 Ağustos 1999 depreminde Gölcük merkezli depremde Avcılar yıkılmazdı. Dolayısıyla büyük depremler bölge depremleridir ve hata varsa yapılarda, zeminde veya binalarda onu bulur ve yıkar. Yani böyle bir gerçek var. Yıkım yalnızca fayla açıklanamaz. Yapıdaki ve zemindeki hata büyük depremlerde mutlaka ortaya çıkar.
Denetimsiz yapılaşmanın büyük risk oluşturduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Eyidoğan, ''Binalar için olumsuz yerlere yerleşmek birinci hata. İkinci hata böyle yerleri imara açmak. Dolayısıyla öyle yerlerin yapı yasaklı olması gerekiyor. Zemin sorunu olmasa bile inşaat sürecinde yapılan yanlışlar. Yani depreme dayanıklı yapı üretim sürecinde de ciddi eksikliklerimiz var. o nedenle bunlar bir araya gelince depremden kurtuluş ümidi yok'' açıklamasında bulundu.