AK Parti’den deprem bölgesine kapsamlı çıkartma: 'Asrın Birlikteliği Programları' başlıyor
6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen yeniden inşa ve ihya süreci için 'Asrın Birlikteliği Programları' kapsamında deprem bölgesinde kapsamlı saha... 04.02.2026
6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen yeniden inşa ve ihya süreci için 'Asrın Birlikteliği Programları' kapsamında deprem bölgesinde kapsamlı saha çalışmaları başlıyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş'ün koordinasyonundaki programda konut, iş yeri, ekonomi ve sosyal toparlanma süreçleri değerlendirilecek.
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), 6 Şubat depremlerinin ardından başlatılan yeniden inşa ve iyileştirme çalışmalarını sahada incelemek amacıyla “Asrın Birlikteliği Programları”nı hayata geçiriyor. Program kapsamında depremden etkilenen illerde geniş kapsamlı ziyaretler gerçekleştirilecek.
Koordinasyon Büyükgümüş’te
Saha çalışmalarının koordinasyonu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş tarafından yürütülecek. Programlara MYK ve MKYK üyeleri, bakanlar, milletvekilleri ve yerel teşkilat temsilcileri katılacak.
Konut ve i̇ş yerleri mercek altında
Teslim edilen ve yapımı süren deprem konutları
,
Yeniden inşa edilen iş yerleri
,
Planlama ve teslim süreci devam eden projeler
yerinde incelenecek. Depremzede vatandaşlarla birebir görüşmeler yapılarak talep ve beklentiler kayıt altına alınacak.
Ekonomik ve sosyal hayatın yeniden canlandırılması
Yeniden faaliyete geçen iş yerlerine yapılacak ziyaretlerle bölgedeki ticari hareketlilik, istihdam ve ekonomik toparlanma süreci değerlendirilecek. Yetkililer, yalnızca fiziki yapıların değil, sosyal yaşamın da yeniden ayağa kaldırılmasının hedeflendiğini vurgulayacak.
Deprem Şehitliklerine Ziyaret
“Asrın Birlikteliği” programı kapsamında depremde hayatını kaybeden vatandaşların kabirlerinin bulunduğu deprem şehitlikleri de ziyaret edilecek. Ziyaretlerde, hayatını kaybedenler dualarla anılacak ve toplumsal hafızanın canlı tutulması mesajı verilecek.
Basın Toplantılarıyla Kamuoyuna Bilgilendirme
Saha çalışmalarının ardından ulusal ve yerel basının katılımıyla basın toplantıları düzenlenecek. Bu toplantılarda:
Sahadan elde edilen izlenimler,