https://anlatilaninotesi.com.tr/20260204/abdde-soguk-hava-dalgasindan-etkilenen-yuzlerce-iguana-uyusup-agaclardan-dusmeye-basladi-1103248688.html
ABD'de soğuk hava dalgasından etkilenen yüzlerce iguana, uyuşup ağaçlardan düşmeye başladı
ABD'de soğuk hava dalgasından etkilenen yüzlerce iguana, uyuşup ağaçlardan düşmeye başladı
Sputnik Türkiye
ABD'de etkisini gösteren soğuk hava dalgası iguanaları etkiledi. Florida'da sıcaklıklar donma noktasına yaklaştığında yeşil iguanalar uyuşukluk hali olarak... 04.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-04T11:59+0300
2026-02-04T11:59+0300
2026-02-04T12:09+0300
yaşam
abd
florida
iguana
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/04/1103248775_0:235:983:788_1920x0_80_0_0_68a5179a14c1cc4817c13fbd6de734fc.jpg
ABD'de yaşanan ve nadir görülen soğuk hava dalgası, binlerce iguanayı "soğuktan sersemlemiş" ve hareketsiz hale getirdi, yüzlercesi baygın şekilde ağaçlardan düştü. Florida eyaletinde doğayı koruma yetkilileri baygın ve hareketsiz iguanaların kendilerine getirilmeni istedi. Florida Yaban Hayatı Koruma Komisyonu (FWC), Pazar günü yaklaşık 600 iguananın teslim edildiğini ve sayının Pazartesi günü de artmaya devam ettiğini açıkladı.Yetkililer yüzlerce baygın iguananın kendilerine teslim edilmeye devam ettiğini ifade etti. Neden bayılıyorlar?Florida’da istilacı türler arasında yer alan yeşil iguanalar, hava sıcaklıklarının donma noktasına yaklaşmasıyla birlikte soğuğun etkisiyle “uyușukluk hali” olarak bilinen bir duruma girebiliyor. Bu süreçte sürüngenler geçici olarak kas kontrolünü kaybederek donmuş gibi hareketsiz kalıyor ve ağaçlardan düşebilecek hale geliyor. İguana gibi sürüngenler ektoterm olduğunu ve iç vücut sıcaklıkları dışarıdaki hava koşullarından etkilendiğini vurgulayan uzmanlar, bu durumun iguanaların öldüğü anlamına gelmediğini, sıcaklıklar yükseldiğinde yeniden hareketlenebileceklerini belirtiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260204/bilim-insanlari-yapay-zekayla-dogada-hic-var-olmamis-bir-virus-uretti-1103248279.html
abd
florida
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/04/1103248775_0:51:983:788_1920x0_80_0_0_af8c1aabb4d4a9489409a12cb4bf7daa.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, florida, iguana
ABD'de soğuk hava dalgasından etkilenen yüzlerce iguana, uyuşup ağaçlardan düşmeye başladı
11:59 04.02.2026 (güncellendi: 12:09 04.02.2026)
ABD'de etkisini gösteren soğuk hava dalgası iguanaları etkiledi. Florida'da sıcaklıklar donma noktasına yaklaştığında yeşil iguanalar uyuşukluk hali olarak bilinen bir duruma girerek ağaçlardan düşmeye başladı.
ABD'de yaşanan ve nadir görülen soğuk hava dalgası, binlerce iguanayı "soğuktan sersemlemiş" ve hareketsiz hale getirdi, yüzlercesi baygın şekilde ağaçlardan düştü. Florida eyaletinde doğayı koruma yetkilileri baygın ve hareketsiz iguanaların kendilerine getirilmeni istedi.
Florida Yaban Hayatı Koruma Komisyonu (FWC), Pazar günü yaklaşık 600 iguananın teslim edildiğini ve sayının Pazartesi günü de artmaya devam ettiğini açıkladı.
Yetkililer yüzlerce baygın iguananın kendilerine teslim edilmeye devam ettiğini ifade etti.
Florida’da istilacı türler arasında yer alan yeşil iguanalar, hava sıcaklıklarının donma noktasına yaklaşmasıyla birlikte soğuğun etkisiyle “uyușukluk hali” olarak bilinen bir duruma girebiliyor. Bu süreçte sürüngenler geçici olarak kas kontrolünü kaybederek donmuş gibi hareketsiz kalıyor ve ağaçlardan düşebilecek hale geliyor.
İguana gibi sürüngenler ektoterm olduğunu ve iç vücut sıcaklıkları dışarıdaki hava koşullarından etkilendiğini vurgulayan uzmanlar, bu durumun iguanaların öldüğü anlamına gelmediğini, sıcaklıklar yükseldiğinde yeniden hareketlenebileceklerini belirtiyor.