Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260204/abdde-soguk-hava-dalgasindan-etkilenen-yuzlerce-iguana-uyusup-agaclardan-dusmeye-basladi-1103248688.html
ABD'de soğuk hava dalgasından etkilenen yüzlerce iguana, uyuşup ağaçlardan düşmeye başladı
ABD'de soğuk hava dalgasından etkilenen yüzlerce iguana, uyuşup ağaçlardan düşmeye başladı
Sputnik Türkiye
ABD'de etkisini gösteren soğuk hava dalgası iguanaları etkiledi. Florida'da sıcaklıklar donma noktasına yaklaştığında yeşil iguanalar uyuşukluk hali olarak... 04.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-04T11:59+0300
2026-02-04T12:09+0300
yaşam
abd
florida
iguana
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/04/1103248775_0:235:983:788_1920x0_80_0_0_68a5179a14c1cc4817c13fbd6de734fc.jpg
ABD'de yaşanan ve nadir görülen soğuk hava dalgası, binlerce iguanayı "soğuktan sersemlemiş" ve hareketsiz hale getirdi, yüzlercesi baygın şekilde ağaçlardan düştü. Florida eyaletinde doğayı koruma yetkilileri baygın ve hareketsiz iguanaların kendilerine getirilmeni istedi. Florida Yaban Hayatı Koruma Komisyonu (FWC), Pazar günü yaklaşık 600 iguananın teslim edildiğini ve sayının Pazartesi günü de artmaya devam ettiğini açıkladı.Yetkililer yüzlerce baygın iguananın kendilerine teslim edilmeye devam ettiğini ifade etti. Neden bayılıyorlar?Florida’da istilacı türler arasında yer alan yeşil iguanalar, hava sıcaklıklarının donma noktasına yaklaşmasıyla birlikte soğuğun etkisiyle “uyușukluk hali” olarak bilinen bir duruma girebiliyor. Bu süreçte sürüngenler geçici olarak kas kontrolünü kaybederek donmuş gibi hareketsiz kalıyor ve ağaçlardan düşebilecek hale geliyor. İguana gibi sürüngenler ektoterm olduğunu ve iç vücut sıcaklıkları dışarıdaki hava koşullarından etkilendiğini vurgulayan uzmanlar, bu durumun iguanaların öldüğü anlamına gelmediğini, sıcaklıklar yükseldiğinde yeniden hareketlenebileceklerini belirtiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260204/bilim-insanlari-yapay-zekayla-dogada-hic-var-olmamis-bir-virus-uretti-1103248279.html
abd
florida
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/04/1103248775_0:51:983:788_1920x0_80_0_0_af8c1aabb4d4a9489409a12cb4bf7daa.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, florida, iguana
abd, florida, iguana

ABD'de soğuk hava dalgasından etkilenen yüzlerce iguana, uyuşup ağaçlardan düşmeye başladı

11:59 04.02.2026 (güncellendi: 12:09 04.02.2026)
© Fotoğraf : Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu (FWC)Iguanalar
Iguanalar - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2026
© Fotoğraf : Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu (FWC)
Abone ol
ABD'de etkisini gösteren soğuk hava dalgası iguanaları etkiledi. Florida'da sıcaklıklar donma noktasına yaklaştığında yeşil iguanalar uyuşukluk hali olarak bilinen bir duruma girerek ağaçlardan düşmeye başladı.
ABD'de yaşanan ve nadir görülen soğuk hava dalgası, binlerce iguanayı "soğuktan sersemlemiş" ve hareketsiz hale getirdi, yüzlercesi baygın şekilde ağaçlardan düştü. Florida eyaletinde doğayı koruma yetkilileri baygın ve hareketsiz iguanaların kendilerine getirilmeni istedi.
Florida Yaban Hayatı Koruma Komisyonu (FWC), Pazar günü yaklaşık 600 iguananın teslim edildiğini ve sayının Pazartesi günü de artmaya devam ettiğini açıkladı.
Yetkililer yüzlerce baygın iguananın kendilerine teslim edilmeye devam ettiğini ifade etti.
© Fotoğraf : Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu (FWC)Iguanalar
Iguanalar - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2026
Iguanalar
© Fotoğraf : Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu (FWC)

Neden bayılıyorlar?

Florida’da istilacı türler arasında yer alan yeşil iguanalar, hava sıcaklıklarının donma noktasına yaklaşmasıyla birlikte soğuğun etkisiyle “uyușukluk hali” olarak bilinen bir duruma girebiliyor. Bu süreçte sürüngenler geçici olarak kas kontrolünü kaybederek donmuş gibi hareketsiz kalıyor ve ağaçlardan düşebilecek hale geliyor.
© AP Photo / Rebecca Blackwellİguana
İguana - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2026
İguana
© AP Photo / Rebecca Blackwell
İguana gibi sürüngenler ektoterm olduğunu ve iç vücut sıcaklıkları dışarıdaki hava koşullarından etkilendiğini vurgulayan uzmanlar, bu durumun iguanaların öldüğü anlamına gelmediğini, sıcaklıklar yükseldiğinde yeniden hareketlenebileceklerini belirtiyor.
Koronavirüs, Kovid - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2026
SAĞLIK
Bilim insanları yapay zekayla 'doğada hiç var olmamış' bir virüs üretti
11:03
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала