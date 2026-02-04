https://anlatilaninotesi.com.tr/20260204/abdde-soguk-hava-dalgasindan-etkilenen-yuzlerce-iguana-uyusup-agaclardan-dusmeye-basladi-1103248688.html

ABD'de soğuk hava dalgasından etkilenen yüzlerce iguana, uyuşup ağaçlardan düşmeye başladı

ABD'de yaşanan ve nadir görülen soğuk hava dalgası, binlerce iguanayı "soğuktan sersemlemiş" ve hareketsiz hale getirdi, yüzlercesi baygın şekilde ağaçlardan düştü. Florida eyaletinde doğayı koruma yetkilileri baygın ve hareketsiz iguanaların kendilerine getirilmeni istedi. Florida Yaban Hayatı Koruma Komisyonu (FWC), Pazar günü yaklaşık 600 iguananın teslim edildiğini ve sayının Pazartesi günü de artmaya devam ettiğini açıkladı.Yetkililer yüzlerce baygın iguananın kendilerine teslim edilmeye devam ettiğini ifade etti. Neden bayılıyorlar?Florida’da istilacı türler arasında yer alan yeşil iguanalar, hava sıcaklıklarının donma noktasına yaklaşmasıyla birlikte soğuğun etkisiyle “uyușukluk hali” olarak bilinen bir duruma girebiliyor. Bu süreçte sürüngenler geçici olarak kas kontrolünü kaybederek donmuş gibi hareketsiz kalıyor ve ağaçlardan düşebilecek hale geliyor. İguana gibi sürüngenler ektoterm olduğunu ve iç vücut sıcaklıkları dışarıdaki hava koşullarından etkilendiğini vurgulayan uzmanlar, bu durumun iguanaların öldüğü anlamına gelmediğini, sıcaklıklar yükseldiğinde yeniden hareketlenebileceklerini belirtiyor.

