Rekor üstüne rekor kıran altında sert düşüş sürüyor: Zirveden alan ne yapacak?

Geçtiğimiz 2 hafta boyunca rekor üstüne rekor kıran altın cuma gününden itibaren çok sert düşüşler yaşadı.Ons altın çakıldı: 4 bin 500 dolar altındaAltın, ons başına 4 bin 584 doların altına düşerek yüzde 4'ten fazla değer kaybetti ve değerli metalin on yıldan fazla bir süredir yaşadığı en sert düşüşün ardından kayıplarını sürdürdü.Cuma günkü sert düşüş, ABD Başkanı Donald Trump'ın daha şahin bir seçim olarak görülen Kevin Warsh'ı Federal Rezerv Başkanı olarak atamayı planladığı haberleriyle tetiklendi. Altını rekor seviyelere taşıyan amansız bir yükselişin ardından kar alma da ortaya çıktı.Ons altın ne kadar?Ons altın şu sıralar 4 bin 670 dolardan işlem geçiyor.Gram altın ne kadar?Gram altın güne 6 bin 780 liradan başladı ve en düşük 6 bin 412 lira, en yüksek de 6 bin 831 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar ise gram altın 6 bin 528 liradan alıcı buluyor.Altında düşüş sürer mi? Altın alanlar ne yapacak?Milliyet'e konuşan 3. Göz Danışmanlık Kurucusu Hikmet Baydar şu ifadeleri kullandı: Altın açısından risk var mı?Altında düşüş sürer mi? Zirveden altın alanlar ne yapacak?

