https://anlatilaninotesi.com.tr/20260202/rekor-ustune-rekor-kiran-altinda-sert-dusus-suruyor-zirveden-alan-ne-yapacak-1103193731.html
Rekor üstüne rekor kıran altında sert düşüş sürüyor: Zirveden alan ne yapacak?
Altın, tarihi düşüşün ardından gerilemesini sürdürdü. Yüzde 4'ün üzerinde kayıplar devam ediyor. Gram altın güne 6 bin 780 liradan başladı. 02.02.2026
Geçtiğimiz 2 hafta boyunca rekor üstüne rekor kıran altın cuma gününden itibaren çok sert düşüşler yaşadı.Ons altın çakıldı: 4 bin 500 dolar altındaAltın, ons başına 4 bin 584 doların altına düşerek yüzde 4'ten fazla değer kaybetti ve değerli metalin on yıldan fazla bir süredir yaşadığı en sert düşüşün ardından kayıplarını sürdürdü.Cuma günkü sert düşüş, ABD Başkanı Donald Trump'ın daha şahin bir seçim olarak görülen Kevin Warsh'ı Federal Rezerv Başkanı olarak atamayı planladığı haberleriyle tetiklendi. Altını rekor seviyelere taşıyan amansız bir yükselişin ardından kar alma da ortaya çıktı.Ons altın ne kadar?Ons altın şu sıralar 4 bin 670 dolardan işlem geçiyor.Gram altın ne kadar?Gram altın güne 6 bin 780 liradan başladı ve en düşük 6 bin 412 lira, en yüksek de 6 bin 831 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar ise gram altın 6 bin 528 liradan alıcı buluyor.Altında düşüş sürer mi? Altın alanlar ne yapacak?Milliyet'e konuşan 3. Göz Danışmanlık Kurucusu Hikmet Baydar şu ifadeleri kullandı:
09:37 02.02.2026 (güncellendi: 09:49 02.02.2026)
Altın, tarihi düşüşün ardından gerilemesini sürdürdü. Yüzde 4'ün üzerinde kayıplar devam ediyor. Gram altın güne 6 bin 780 liradan başladı. Peki altında düşüş sürecek mi? Geçen hafta rekor seviyeden altın alanlar ne yapacak?
Geçtiğimiz 2 hafta boyunca rekor üstüne rekor kıran altın cuma gününden itibaren çok sert düşüşler yaşadı.
Ons altın çakıldı: 4 bin 500 dolar altında
Altın, ons başına 4 bin 584 doların altına düşerek yüzde 4'ten fazla değer kaybetti ve değerli metalin on yıldan fazla bir süredir yaşadığı en sert düşüşün ardından kayıplarını sürdürdü.
Cuma günkü sert düşüş, ABD Başkanı Donald Trump'ın daha şahin bir seçim olarak görülen Kevin Warsh'ı Federal Rezerv Başkanı olarak atamayı planladığı haberleriyle tetiklendi. Altını rekor seviyelere taşıyan amansız bir yükselişin ardından kar alma da ortaya çıktı.
Ons altın şu sıralar 4 bin 670 dolardan işlem geçiyor.
Gram altın güne 6 bin 780 liradan başladı ve en düşük 6 bin 412 lira, en yüksek de 6 bin 831 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar ise gram altın 6 bin 528 liradan alıcı buluyor.
Altında düşüş sürer mi? Altın alanlar ne yapacak?
Milliyet'e konuşan 3. Göz Danışmanlık Kurucusu Hikmet Baydar şu ifadeleri kullandı:
“Daha önceki yorumlarımızda teknik olarak ciddi riskler içerdiğini ve sert düşüşler yapabileceğini ifade etmiştik. Özellikle gram altında oluşan "gap” dediğimiz boşluğun dolma ihtimalinin kuvvetli olduğunu ve bir gevşeme gelme ihtimalinin yüksek olduğunu ifade etmiştik. Aşırı primli olan ons altında ciddi kar satışı ile karşılaşılırken, tahmin edilenden fazla düşmesi de akabinde "stop satışı" dediğimiz zararı sınırlayıcı satışları da getirerek ciddi bir düşüşün gerçekleşmesine neden olmuştur."
Altın açısından risk var mı?
Olay ağırlıklı olarak teknik nedenlerle alakalı olup, jeopolitik risklerde altın satışını gerektirecek bir değişiklik söz konusu değildir. Fed başkanı için beklenen adaylardan birinin adının açıklanması da kısa vadede altın açısından bir risk oluşturmadığından düşüşte etkili olduğunu düşünmüyoruz.
Altında düşüş sürer mi? Zirveden altın alanlar ne yapacak?
Böyle sert hareketlerden sonraki ilk 3 işlem günü önemlidir. Cuma ortalama fiyatının üzerine çıkıp çıkamayacağına bakacağız. Şimdilik temkinli durmakta fayda var. Göstergeler aşağı sinyali verdiği için çıkışları tepki çıkışı olarak algılayacağımızdan, teknik disiplinle hareket edenler her yükselişi kademeli satış fırsatı olarak değerlendireceklerdir. Gram altında orta vade aşağı sinyalleri gelmeye başladı. 6.600 TL seviyesi kritik öneme sahip ve altında uzun süre kalırsa satıcılı bir piyasaya girdiğimizi düşüneceğiz. İlk 3 gün piyasayı izleyeceğiz.