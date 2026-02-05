https://anlatilaninotesi.com.tr/20260205/medvedevden-yeni-startin-sona-ermesine-game-of-thrones-gondermesi-1103272757.html

Medvedev’den Yeni START’ın sona ermesine ‘Game of Thrones’ göndermesi

Medvedev’den Yeni START’ın sona ermesine ‘Game of Thrones’ göndermesi

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Rusya ile ABD arasındaki Yeni START Antlaşması'nın sona ermesiyle ilgili olarak 'Game of Thrones'... 05.02.2026

Medvedev, stratejik nükleer silahların sınırlandırılmasını öngören Yeni START Antlaşması’nın sona ermesini, ‘Game of Thrones’ dizisinden “Kış geliyor” başlıklı bir kare paylaşarak yorumladı.Böylece Medvedev, Soğuk Savaş döneminden bu yana tarafların stratejik nükleer silahlarını sınırlandırmaya yönelik imzaladığı tüm başlıca anlaşmalar zincirinin fiilen sona erdiğine dikkat çekerek, mevcut dönemin belirsiz ve riskli niteliğine popüler kültür referansı üzerinden vurgu yaptı.

