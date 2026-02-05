Türkiye
Medvedev’den Yeni START’ın sona ermesine ‘Game of Thrones’ göndermesi
Medvedev’den Yeni START’ın sona ermesine ‘Game of Thrones’ göndermesi
Medvedev, stratejik nükleer silahların sınırlandırılmasını öngören Yeni START Antlaşması’nın sona ermesini, ‘Game of Thrones’ dizisinden “Kış geliyor” başlıklı bir kare paylaşarak yorumladı.Böylece Medvedev, Soğuk Savaş döneminden bu yana tarafların stratejik nükleer silahlarını sınırlandırmaya yönelik imzaladığı tüm başlıca anlaşmalar zincirinin fiilen sona erdiğine dikkat çekerek, mevcut dönemin belirsiz ve riskli niteliğine popüler kültür referansı üzerinden vurgu yaptı.
00:19 05.02.2026 (güncellendi: 00:37 05.02.2026)
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Rusya ile ABD arasındaki Yeni START Antlaşması'nın sona ermesiyle ilgili olarak ‘Game of Thrones’ dizisinden bir kare paylaştı.
Medvedev, stratejik nükleer silahların sınırlandırılmasını öngören Yeni START Antlaşması’nın sona ermesini, ‘Game of Thrones’ dizisinden “Kış geliyor” başlıklı bir kare paylaşarak yorumladı.
İşte bu kadar. 1972’den bu yana ilk kez Rusya’nın (eski SSCB) ve ABD’nin stratejik nükleer kuvvetleri sınırlayan bir anlaşması yok. SALT 1, SALT 2, START I, START II, SORT, New START – bunların hepsi artık geçmişte kaldı.
Böylece Medvedev, Soğuk Savaş döneminden bu yana tarafların stratejik nükleer silahlarını sınırlandırmaya yönelik imzaladığı tüm başlıca anlaşmalar zincirinin fiilen sona erdiğine dikkat çekerek, mevcut dönemin belirsiz ve riskli niteliğine popüler kültür referansı üzerinden vurgu yaptı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2026
DÜNYA
Rusya Dışişleri: ABD, Putin’in Yeni START önerisine yanıt vermedi
Dün, 22:23
