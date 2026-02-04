https://anlatilaninotesi.com.tr/20260204/rusya-disisleri-abd-putinin-yeni-start-onerisine-yanit-vermedi-1103271037.html
Rusya Dışişleri: ABD, Putin’in Yeni START önerisine yanıt vermedi
Rusya Dışişleri: ABD, Putin'in Yeni START önerisine yanıt vermedi
04.02.2026
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in stratejik nükleer silahların sınırlandırılmasını öngören Yeni START anlaşmasına ilişkin girişimine Washington’dan resmi bir yanıt gelmediği, Moskova’nın bu tutumu “verili bir durum” olarak kabul ederek stratejik silahlar politikasını buna göre şekillendireceği belirtildi.Açıklamada, ABD’nin kamuoyuna yansıyan yorumlarının da, Moskova’nın Yeni START alanında önerdiği adımlar dizisini izlemeye istekli olduklarına dair bir izlenim oluşturmadığı vurgulandı.Rusya ile ABD arasında Stratejik Silahların Azaltılması ve Sınırlandırılmasına (Yeni START) ilişkin anlaşmasının süresi 5 Şubat 2026’da sona eriyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’nın START Anlaşması'nın hükümlerine 5 Şubat 2027'ye kadar bağlı kalmaya hazır olduğunu açıklamıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bu inisiyatifin halen “masada” olduğunu, ancak Washington’dan şu ana kadar herhangi bir yanıt alınmadığını belirtmişti.Kremlin, Yeni START anlaşmasının sona ermesinin küresel stratejik güvenlik üzerinde olumsuz etkileri olacağını, Rusya’nın anlaşma sonrasına dair önerisinin geçerliliğini koruduğunu açıklamıştı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Stratejik Silahlarının Azaltılması ve Sınırlandırılması Anlaşması’na (Yeni START) ilişkin önerisine herhangi bir resmi yanıt vermediğini açıkladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in stratejik nükleer silahların sınırlandırılmasını öngören Yeni START anlaşmasına ilişkin girişimine Washington’dan resmi bir yanıt gelmediği, Moskova’nın bu tutumu “verili bir durum” olarak kabul ederek stratejik silahlar politikasını buna göre şekillendireceği belirtildi.
İkili diplomatik kanallar vasıtasıyla Rus girişimine herhangi bir biçimsel ve resmi ABD yanıtı iletilmiş değil. Pratik açıdan ülkemiz, bu gelişmeyi stratejik silahlar alanındaki politika belirlemede dikkate alınması gereken bir ‘verili durum’ olarak ele almaktadır.
Açıklamada, ABD’nin kamuoyuna yansıyan yorumlarının da, Moskova’nın Yeni START alanında önerdiği adımlar dizisini izlemeye istekli olduklarına dair bir izlenim oluşturmadığı vurgulandı.
Esasen, girişimimizin kasıtlı olarak yanıtsız bırakıldığı söz konusu. Bu yaklaşım yanlış olup tarafımızca üzüntüyle karşılanmaktadır.
Rusya ile ABD arasında Stratejik Silahların Azaltılması ve Sınırlandırılmasına (Yeni START) ilişkin anlaşmasının süresi 5 Şubat 2026’da sona eriyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’nın START Anlaşması'nın hükümlerine 5 Şubat 2027'ye kadar bağlı kalmaya hazır olduğunu açıklamıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bu inisiyatifin halen “masada” olduğunu, ancak Washington’dan şu ana kadar herhangi bir yanıt alınmadığını belirtmişti.
Kremlin, Yeni START anlaşmasının sona ermesinin küresel stratejik güvenlik üzerinde olumsuz etkileri olacağını, Rusya’nın anlaşma sonrasına dair önerisinin geçerliliğini koruduğunu açıklamıştı.