Medvedev: Maduro’nun kaçırılması, uluslararası hukukun ihlali

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/1e/1086333646_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ed754c9e4dbdb694b1e76f8186c1f856.jpg

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Rus haber ajansı RIA Novosti için kaleme aldığı yazıda, ABD ordusunun Venezuela’ya düzenlediği operasyonla Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu kaçırmasını değerlendirdi.Bunun sıradan bir kaçırma olayı olmadığını belirten Medvedev, şunu yazdı: Bu olayın, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan dünya düzeninin temellerine farklı bir gözle bakılmasını gerektiren güçlü bir jeopolitik depreme yol açtığına dikkat çeken Medvedev, şunu kaydetti:“ABD’nin Venezuela’ya askeri operasyonuVenezuela’nın başkenti Caracas’ta, 3 Ocak 2026 tarihinde patlamalar meydana gelmişti. ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin şehre büyük hava saldırısı düzenlediğini, Başkan Nicolas Maduro ve eşinin yakalanarak ülke dışına çıkarıldığını açıklamıştı. Halihazırda Maduro çifti, Brooklyn'deki bir gözaltı merkezinde tutuluyor.Venezuelalı yetkililer, ABD saldırısının petrol ve maden kaynaklarını ele geçirmeyi amaçladığına inanıyor. Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino López, saldırıda 83 kişi öldüğünü, 112'den fazla kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

