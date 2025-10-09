https://anlatilaninotesi.com.tr/20251009/israil-tarafindan-yasa-disi-sekilde-gozaltina-alinan-sumud-filosu-aktivisti-yaman-yasadiklarini-1100057054.html

İsrail tarafından yasa dışı şekilde gözaltına alınan Sumud Filosu aktivisti Yaman, yaşadıklarını Sputnik'e anlattı

İsrail tarafından yasa dışı şekilde gözaltına alınan Sumud Filosu aktivisti Yaman, yaşadıklarını Sputnik'e anlattı

Küresel Sumud Filosuyla yola çıkan Türk aktivistlerden gazeteci Semanur Sönmez Yaman, İsrail askerlerinin bulunduğu tekneye el koymasından itibaren yaşadıkları...

Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için Küresel Sumud Filosu ile yola çıkan aktivistler, İsrail ordusu tarafından uluslararası sularda durdurularak gözaltına alındı. Aralarında Türk gazeteci Semanur Sönmez Yaman ve milletvekillerinin de bulunduğu 100’e yakın aktivist, sert müdahale sonrası İsrail’e götürülmüştü.Küresel Sumud Filosu, abluka altındaki Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla Akdeniz’e açılmıştı. İtalya’nın Sicilya Adası’ndan hareket eden filo; Norveç, İspanya, Malezya, ABD, İtalya ve Türkiye gibi farklı ülkelerden gelen 100’den fazla insan hakları savunucusu, gazeteci ve parlamenterden oluşuyordu. Filoda, “Morgana” adlı teknede yer alan Türk gazeteci ve aktivist Semanur Sönmez Yaman da bulunuyordu.Ancak, gemiler Gazze’ye yaklaşmadan önce İsrail donanması tarafından uluslararası sularda askeri operasyonla durduruldu. Aktivistler, saatler süren sorgular ve kötü muamele iddiaları eşliğinde İsrail limanlarına götürüldü.Filodaki önemli i̇simlerFilo’da gazeteci Yaman’ın yanı sıra iki İtalyan milletvekili, Norveçli doktorlar, İspanyol insan hakları savunucuları, Malezyalı yardım gönüllüleri ve Filistin destekçisi birçok aktivist yer aldı.Toplamda 14 farklı ülkeden 136 kişi, İsrail güçleri tarafından gözaltına alındı. Bazı teknelerde bulunan isimlerin, uluslararası örgütler ve parlamentolar adına gözlemci statüsünde oldukları bildirildi.Tüm yaşananları Sputnik Türkiye'ye anlatan Semanur Sönmez Yaman, şunları söyledi:‘Kafamızı kaldırdığımızda müdahale ediyorlardı’Limana çıktıktan sonra herhangi bir sağlık kontrolü yapılmadığını vurgulayan aktivist Semanur Sönmez Yaman adım adım yaşadıklarını şöyle açıkladı:“Her taraf asker dolu, kafamızı kaldırdığımızda bize müdahale ediyorlar. Hatta böyle arada canların sıkıldığı için sanıyorum, ‘sen kalk oraya otur, sen kalk oraya geç’ şeklinde insanların yerlerini değiştirdiler. Hemen yanımda dua eden bir çocuk vardı, hem de Türk bir arkadaş. Onun ağzına vurarak ‘sus konuşma’ dediler. Yani sadece dudağı kımıldıyordu, konuşmuyordu zaten. Bir başkası, diz üstünde durmaktan dizleri yorulduğu için bacağının şeklini değiştirmek isteyenler oluyordu. Onlara yine çok ters bir şekilde tartaklayarak ‘dizüstü duracaksın’ diyorlardı. Bazılarını secde pozisyonuna getirmeye çalıştıkları erkekler vardı, yani bazılarına özel olarak kötü davrandılar. Ekstra kötü davrandılar nedenini bilmiyorum ama genel olarak zaten herkeste çok kaba ve çirkin bir davranışları vardı.”‘Bir süre bizi kafeslerde beklettiler’Küresel Sumud Filosu’yla Morgana adlı tekneyle Sicilya’dan yola çıkan Sönmez Yaman, alıkonuldukları sürede bazı aktivistlerin başörtüsünün açılması konusunda ise yaşadıklarını şöyle anlattı:“Bu cezaevinde oldu, onlardan biri de benim. İşte cezaevinde bir süre bizi kafeslerde beklettikten sonra sağlık kontrolüne götürüyoruz dediler. Sağlık kontrolü diye götürdükleri yerde işte bilgisayarla fotoğraf çekiyorlar. Bilgisayarın önüne oturdum. Pasaporttan adımı sordu sadece. Ondan sonra ‘başını aç’ dedi.”Verilen kıyafetlerden başını örtmek için ikinci bir tshirt isteyen Semanur Hanım, ‘Hayır’ cevabıyla karşılaştığını ifade ederek “O tişörtlerden ‘bir tane fazla alabilir miyim?’ dedim başörtü olarak başımı örtmek için “hayır alamazsın” dediler. Ve beni o şekilde iki askerin arasında kollarımdan tutarak dışarı çıkardılar. Kafese kadar öyle döndüm. Kafeste beni ilk Yasemin Hacer gördü, ‘Abla ne oldu?’ dedi. ‘Aldılar başörtümü’ dedim. Hemen kendi içindeki tişörtü çıkarıp bana verdi al diye. Onu aldım ve başıma bağladım. Hatta Türkiye'ye de onunla geldim”‘Başörtü olarak tişörtlerimizi kullandık’Toplam 20 kadar kişinin başörtülü olduğuna dikkat çeken Sönmez Yaman, “3 kişinin, iki Malezyalının bir de arkadaşımız Sümeyra'nın başörtüsünü almamışlar. Sümeyra çok uzun süre tartışmış. Hiçbir şekilde dışarı çıkmayacağını söylemiş. Sümeyra’nın iki dili var ve iki dile de çok hakim. Onun da avantajı oldu sanıyorum. Dediğim gibi üç kişinin almamışlardı ama geri kalanlarımız tişörtlerimizle. Başörtü olarak tişörtlerimizi kullandık” dedi.‘Hayati risk teşkil eden mevcut ilaçları bile vermediler’Alıkonulduklarının hiçbir noktasında sağlık muayenesi yapılmadığını ya da ihtiyaçlarının giderilmediğini vurgulayan aktivist Semanur Sönmez Yaman, “Hiçbir sağlık muayenesinden geçmedik. Ben midemden ameliyatlıyım. Bir ilacım var, o ilacımı pasaportumla birlikte taşıyordum yani çantama koymamıştım. Pasaportumla birlikte bu ilacı kullanmam gerektiğini ısrarla söyledim. Ki bizi de uyarmışlardı hani böyle bir şey varsa ya cebinize koyun ya pasaportunuzun yanında olsun diye. Bunun yanı sıra benim arkadaşımın işte astım sorunu vardı, astım ilacı vardı. Bir başka kadıncağızın kalp hastasıymış. Kullanması gereken kalp ilaçları var. Kalp hastası dahil hiç kimsenin ilacını vermediler. Değil sağlık kontrolü yapmak hayati risk teşkil eden mevcut ilaçları bile vermediler” açıklamasını yaptı.‘Yaşadıklarımız Gazzelilerin yaşadıklarının milyonda biri bile değil’Yaşadıklarını Filistinlilerin yaşadıklarının yanında hiçbirşey olduğunun altını çizen aktivist Gazeteci Semanur Sönmez Yaman “Bizim yaşadıklarımız onların yaşadıklarının milyonda biri bile değil. Sadece birkaç kere zorluk çekmiş olduk dolayısıyla. Bu bizim psikolojimizi aslında olumlu etkiledi. Şu anda gittiğimizden daha da bilenmiş. Daha da motive, daha enerjik bir şekilde kaldığımız yerden devam etmek için çalışmalara başlayacağız inşallah” diyerek sözlerini bitirdi.

2025

