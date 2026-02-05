https://anlatilaninotesi.com.tr/20260205/kocaelisporbesiktas-macinda-bir-taraftar-hayatini-kaybetti-1103302278.html
Kocaelispor–Beşiktaş maçında bir taraftar hayatını kaybetti
Kocaelispor–Beşiktaş maçında bir taraftar hayatını kaybetti
Türkiye Kupası C Grubu'nda Kocaelispor–Beşiktaş maçında tribünde yaşanan talihsiz kazada, tribünden düşen Harda Kaçmaz hayatını kaybetti.
Turka Araç Muayene Stadı'nda oynanan Beşiktaş maçında Harda Kaçmaz isimli bir Kocaelispor taraftarı tribünden düştü.Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kaçmaz, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası çok sayıda spor kulübü ve isim başsağlığı mesajı paylaştı.
Kocaelispor–Beşiktaş maçında bir taraftar hayatını kaybetti
23:44 05.02.2026 (güncellendi: 23:45 05.02.2026)
Türkiye Kupası C Grubu’nda Kocaelispor–Beşiktaş maçında tribünde yaşanan talihsiz kazada, tribünden düşen Harda Kaçmaz hayatını kaybetti.
Turka Araç Muayene Stadı’nda oynanan Beşiktaş maçında Harda Kaçmaz isimli bir Kocaelispor taraftarı tribünden düştü.
Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kaçmaz, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası çok sayıda spor kulübü ve isim başsağlığı mesajı paylaştı.