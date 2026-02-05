https://anlatilaninotesi.com.tr/20260205/kocaelisporbesiktas-macinda-bir-taraftar-hayatini-kaybetti-1103302278.html

Kocaelispor–Beşiktaş maçında bir taraftar hayatını kaybetti

Türkiye Kupası C Grubu’nda Kocaelispor–Beşiktaş maçında tribünde yaşanan talihsiz kazada, tribünden düşen Harda Kaçmaz hayatını kaybetti. 05.02.2026, Sputnik Türkiye

Turka Araç Muayene Stadı’nda oynanan Beşiktaş maçında Harda Kaçmaz isimli bir Kocaelispor taraftarı tribünden düştü.Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kaçmaz, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası çok sayıda spor kulübü ve isim başsağlığı mesajı paylaştı.

