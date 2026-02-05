Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260205/katar-emiri-suudi-arabistan-savunma-bakani-ile-bolgesel-gelismeleri-gorustu-1103274018.html
Katar Emiri, Suudi Arabistan Savunma Bakanı ile bölgesel gelişmeleri görüştü
Katar Emiri, Suudi Arabistan Savunma Bakanı ile bölgesel gelişmeleri görüştü
Sputnik Türkiye
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Doha’da Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman ile bir araya gelerek iki ülke ilişkilerini ve bölgesel... 05.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-05T04:28+0300
2026-02-05T04:28+0300
dünya
şeyh temim bin hamed al sani
selman bin abdülaziz
veliaht prens muhammed bin selman
suudi arabistan
katar
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/01/04/1043509684_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_06a57f2bb34e4540e300579da503122a.jpg
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman ile bölgedeki son gelişmeleri ele aldı. Görüşme, Bin Selman’ın Katar’a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında başkent Doha’da yapıldı.Katar Emirlik Divanı tarafından yapılan açıklamada, Emir Şeyh Temim’in konuğunu kabul ettiği görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve iş birliğinin derinleştirilmesi yönündeki imkanların değerlendirildiği bildirildi. Açıklamada ayrıca, bölgesel meseleler ve bu konularda yürütülen diplomatik çabaların da gündeme geldiği belirtildi.Öte yandan Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA, Halid bin Selman’ın bu temasları, Kral Selman bin Abdülaziz ile Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın talimatları doğrultusunda gerçekleştirdiğine dikkat çekti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260205/netanyahu-guvenlik-kabinesi-toplama-karari-aldi-1103273884.html
suudi arabistan
katar
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/01/04/1043509684_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_284002a8b0012ca811030cdd34b11cad.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
şeyh temim bin hamed al sani, selman bin abdülaziz, veliaht prens muhammed bin selman, suudi arabistan, katar
şeyh temim bin hamed al sani, selman bin abdülaziz, veliaht prens muhammed bin selman, suudi arabistan, katar

Katar Emiri, Suudi Arabistan Savunma Bakanı ile bölgesel gelişmeleri görüştü

04:28 05.02.2026
© AASuudi Arabistan-Katar
Suudi Arabistan-Katar - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2026
© AA
Abone ol
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Doha’da Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman ile bir araya gelerek iki ülke ilişkilerini ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman ile bölgedeki son gelişmeleri ele aldı. Görüşme, Bin Selman’ın Katar’a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında başkent Doha’da yapıldı.
Katar Emirlik Divanı tarafından yapılan açıklamada, Emir Şeyh Temim’in konuğunu kabul ettiği görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve iş birliğinin derinleştirilmesi yönündeki imkanların değerlendirildiği bildirildi. Açıklamada ayrıca, bölgesel meseleler ve bu konularda yürütülen diplomatik çabaların da gündeme geldiği belirtildi.
Öte yandan Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA, Halid bin Selman’ın bu temasları, Kral Selman bin Abdülaziz ile Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın talimatları doğrultusunda gerçekleştirdiğine dikkat çekti.
Binyamin Netanyahu İsrail'in Somaliland'ı tanıdığı belgeyi imzalıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2026
DÜNYA
Netanyahu güvenlik kabinesi toplama kararı aldı
03:26
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала