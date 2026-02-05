Katar Emiri, Suudi Arabistan Savunma Bakanı ile bölgesel gelişmeleri görüştü

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260205/katar-emiri-suudi-arabistan-savunma-bakani-ile-bolgesel-gelismeleri-gorustu-1103274018.html
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman ile bölgedeki son gelişmeleri ele aldı. Görüşme, Bin Selman’ın Katar’a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında başkent Doha’da yapıldı.Katar Emirlik Divanı tarafından yapılan açıklamada, Emir Şeyh Temim’in konuğunu kabul ettiği görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve iş birliğinin derinleştirilmesi yönündeki imkanların değerlendirildiği bildirildi. Açıklamada ayrıca, bölgesel meseleler ve bu konularda yürütülen diplomatik çabaların da gündeme geldiği belirtildi.Öte yandan Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA, Halid bin Selman’ın bu temasları, Kral Selman bin Abdülaziz ile Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın talimatları doğrultusunda gerçekleştirdiğine dikkat çekti.
