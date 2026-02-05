https://anlatilaninotesi.com.tr/20260205/futbolda-bahis-ve-sike-sorusturmasi-52-supheli-hakkinda-iddianame-hazirlandi-1103279416.html
Futbolda bahis ve şike soruşturması: 52 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı
Futbolda bahis ve şike soruşturması: 52 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, futbolda bahis ve şike iddialarına ilişkin yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Aralarında kulüp yöneticilerinin de bulunduğu... 05.02.2026, Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen futbolda bahis ve şike iddialarına ilişkin soruşturma sona erdi. Soruşturma kapsamında 5’i tutuklu 52 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.Kulüplerin dosyadaki konumuHazırlanan iddianamede Zonguldakspor Futbol Kulübü AŞ “suçtan zarar gören” olarak yer aldı. Ankaraspor ile Nazillispor ise “malen sorumlu” kulüpler arasında gösterildi.Kulüp yöneticileri de şüpheli listesindeİddianamede, Ankaraspor Kulübü sahibi Ahmet Okatan, Ankaraspor Kulübü Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu ile Nazillispor Başkanı Şahin Kaya’nın da aralarında bulunduğu 52 kişi şüpheli olarak yer aldı. Bu şüphelilerden 5’inin tutuklu olduğu belirtildi.Şike ve bahis suçlamasıİddianamede şüphelilerin, “şike anlaşmasının varlığını bilerek spor müsabakasının anlaşma doğrultusunda sonuçlanmasına katkıda bulunmak” suçundan cezalandırılması talep edildi. Ayrıca sanıklar hakkında spor müsabakalarını seyirden yasaklama cezası istenildi.
