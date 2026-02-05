https://anlatilaninotesi.com.tr/20260205/istanbullular-dikkat-e-5te-en-yogun-noktalardan-birinde-iki-serit-20-gun-kapali-kalacak-1103281258.html
İstanbullular dikkat: E-5'te en yoğun noktalardan birinde iki şerit 20 gün kapalı kalacak
İstanbul'da olası bir depremden etkilenme riski ile karşı karşıya olan köprülerde güçlendirme çalışmaları sürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda Anadolu Yakası'ndaki Göztepe Köprüsü'nde güçlendirme çalışması başlattı.Köprü üstü derzleri değişecekD-100 Karayolu üzerinde yer alan köprünün temelleri ve kirişlerinde güçlendirme çalışması tamamlandı.İstanbul trafiğinin en yoğun olduğu noktalardan birinde yer alan köprü üzerinde şimdi genleşme derzlerinin değiştirilmesi aşamasına geçildi.Çalışmalar kapsamında bugünden itibaren D-100 Karayolu'nun Üsküdar-Göztepe yönünde iki şerit daraltılacak.İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, söz konusu çalışmaların 20 gün içinde tamamlanması bekleniyor.
