https://anlatilaninotesi.com.tr/20260205/istanbullular-dikkat-e-5te-en-yogun-noktalardan-birinde-iki-serit-20-gun-kapali-kalacak-1103281258.html

İstanbullular dikkat: E-5'te en yoğun noktalardan birinde iki şerit 20 gün kapalı kalacak

İstanbullular dikkat: E-5'te en yoğun noktalardan birinde iki şerit 20 gün kapalı kalacak

Sputnik Türkiye

İstanbul'un Anadolu Yakası'ndaki Göztepe Köprüsü'nde depreme karşı güçlendirme çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda Üsküdar-Göztepe yönünde iki şerit 20 gün... 05.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-05T11:20+0300

2026-02-05T11:20+0300

2026-02-05T11:20+0300

türki̇ye

i̇stanbul

i̇stanbul valiliği

e-5

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/1e/1090999946_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_0fac214a0117d7f538c40ad9917313ff.jpg

İstanbul'da olası bir depremden etkilenme riski ile karşı karşıya olan köprülerde güçlendirme çalışmaları sürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda Anadolu Yakası'ndaki Göztepe Köprüsü'nde güçlendirme çalışması başlattı.Köprü üstü derzleri değişecekD-100 Karayolu üzerinde yer alan köprünün temelleri ve kirişlerinde güçlendirme çalışması tamamlandı.İstanbul trafiğinin en yoğun olduğu noktalardan birinde yer alan köprü üzerinde şimdi genleşme derzlerinin değiştirilmesi aşamasına geçildi.Çalışmalar kapsamında bugünden itibaren D-100 Karayolu'nun Üsküdar-Göztepe yönünde iki şerit daraltılacak.İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, söz konusu çalışmaların 20 gün içinde tamamlanması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260205/prof-dr-haluk-eyidogandan-marmara-depremi-uyarisi-kurtulus-umidi-yok-10-il-etkilenecek-1103272602.html

türki̇ye

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇stanbul, i̇stanbul valiliği, e-5